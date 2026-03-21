Девушка на диване со смартфоном
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:19

Соседский опыт на службе комфорта: Псков перенимает северную модель управления льготами людей

В Псковской области власти инициировали разработку проекта "Единая карта псковича", призванного объединить цифровые сервисы региона в одном инструменте. Новая инициатива призвана упростить взаимодействие жителей с государственными структурами, обеспечить удобство при получении льгот и оплате повседневных услуг. Губернатор Михаил Ведерников уже поставил задачу профильным ведомствам проработать вопросы финансирования и правового сопровождения запуска. За основу планируется взять рабочие практики соседнего Санкт-Петербурга.

Что даст карта пользователям

Основной упор при создании карты делается на сокращение количества носителей информации и документов в кошельке. Инструмент объединит в себе функции социальной карты, пропуска в учебные заведения и платежного средства.

Для взрослого населения региона основной станет возможность зачисления пособий и льгот напрямую на карту. Также система подразумевает интеграцию с транспортной сетью для полноценной оплаты проезда, что должно ускорить пассажиропоток и сделать расчеты прозрачнее.

Школьники получат персональный доступ к сервисам через карту. Помимо оплаты горячего питания, через такие системы проще администрировать контроль доступа в образовательные организации, повышая уровень безопасности на местах.

Опыт соседей как стандарт

Внедрение цифровых решений на уровне регионов требует серьезной проработки нормативно-правовой базы. Многие субъекты ориентируются на успешные кейсы крупных мегаполисов, где аналогичные инструменты работают уже не первый год.

Использование готовых алгоритмов позволяет избежать типовых ошибок на этапе тестирования инфраструктуры. Анализ питерского опыта внедрения единой карты значительно сократит время, затрачиваемое на проектирование системы в Псковской области.

"Создание подобных цифровых платформ для регионов сегодня является логичным шагом на пути к масштабной цифровизации социальной сферы. Интеграция льгот, транспортных систем и образовательных сервисов в один программно-аппаратный комплекс позволяет эффективно расходовать бюджетные средства. Важно выстроить безопасную и интуитивно понятную среду для всех категорий населения. Использование успешных моделей, которые уже отработаны в соседних субъектах, минимизирует риски при запуске технически сложных продуктов"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Этапы подготовки проекта

На данный момент губернатор Михаил Ведерников поручил ответственным ведомствам подготовить четкий перечень предложений. В работу взяты вопросы дизайна, будущей нормативной базы и привлечения пула партнеров.

Финансовая модель проекта требует детального согласования, чтобы обеспечить стабильность всех сервисов. От того, насколько оперативно удастся договориться с контрагентами и банками, будет зависеть финальный срок старта программы.

В ближайшее время профильные Министерства должны выйти с конкретикой по технической реализации. Карта должна стать доступным и востребованным продуктом, упрощающим жизнь граждан в повседневности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

