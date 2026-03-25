Семейные узы обретают статус: в календаре Псковской области ожидается появление новой даты

В Псковской области в скором времени может появиться новый региональный праздник, посвященный многодетным семьям. Рабочая группа, занимающаяся вопросами памятных дат, единогласно поддержала инициативу о закреплении праздника 8 июля. Обсуждение состоялось в понедельник, 23 марта, под председательством заместителя губернатора региона Ольги Тимофеевой. Соответствующий законопроект уже успешно прошел стадию первого чтения в областном Собрании депутатов.

Законодательные инициативы и поддержка

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов Псковской области, представляющих различные партийные фракции. Такой консолидированный подход подчеркивает общественную значимость темы поддержки многодетности для региональных властей. Первое чтение документа уже состоялось на 52-й сессии областного парламента, где народные избранники выразили готовность поддержать нововведение.

Необходимость учреждения подобного праздника продиктована федеральной стратегией действий, направленной на реализацию семейной и демографической политики. Ольга Тимофеева отметила, что во многих субъектах страны подобные дни уже активно используются для привлечения внимания к вопросам поддержки больших семей. Это стандартная практика, способствующая формированию позитивного социального климата и укреплению традиционных ценностей в обществе.

Выбор 8 июля как даты для нового праздника не является случайным, так как в России этот день традиционно отмечается как День семьи, любви и верности. Эксперты отмечают, что наложение регионального акцента на многодетность позволит придать празднику дополнительную содержательную глубину. Члены рабочей группы подчеркнули, что данный день уже прочно ассоциируется в памяти граждан с чествованием традиций и святыми Петром и Февронией Муромскими.

Исторический контекст также играет важную роль в обосновании выбранного времени. Именно 8 июля 1944 года был издан знаковый государственный Указ, направленный на поддержку беременных женщин, материнства и детства. Данный документ ознаменовал появление высоких наград, включая звания "Мать-героиня" и орден "Материнская слава", что наполняет календарную дату особым уважением к подвигу родителей.

Перспективы принятия финального решения

Финальная точка в вопросе изменения областного законодательства будет поставлена в ходе предстоящей парламентской сессии. Депутатам Псковского областного Собрания предстоит утвердить законопроект во втором чтении. Ожидается, что решение пройдет без существенных препятствий, учитывая предварительный консенсус в рабочей группе.

Напомним, что рабочая группа, ответственная за подобные инициативы, была сформирована по указу губернатора в целях сохранения культурного и исторического наследия. Она ведет системную работу по противодействию искажению фактов и воспитанию патриотизма через признание достижений местных жителей. Учреждение Дня многодетных семей станет логичным продолжением деятельности этого органа по укреплению региональной идентичности.