Велосипед
© unsplash.com by Fat Lads is licensed under Free to use under the Unsplash License
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:35

Рубеж под колесами: Псков и Белоруссия готовят масштабный союз для любителей байков

В Псковской области готовятся к проведению международного велопробега, приуроченного к празднованию Дня Победы. Маршрут спортивного мероприятия традиционно объединит территорию региона и соседнюю Белоруссию. О планах организации события 24 марта 2026 года рассказал губернатор Михаил Ведерников через свой официальный канал в мессенджере МАХ. Возглавит велоколонну прославленный спортсмен, трехкратный чемпион Олимпийских игр Вячеслав Екимов.

Детали международного заезда

Международная инициатива призвана подчеркнуть историческую связь между приграничными территориями в канун майских праздников. Маршрут, соединяющий Псковскую область и Республику Беларусь, привлекает внимание не только местных любителей активного отдыха, но и профессиональных атлетов. Участие в таком марафоне имеет важное символическое значение для укрепления добрососедских отношений.

Организаторы делают акцент на масштабности события. Возглавлять движение будет Вячеслав Екимов — заслуженный мастер спорта СССР и обладатель трех олимпийских наград. Его присутствие на трассе задает высокий уровень дисциплины и привлекает к мероприятию общественное внимание.

Роль звездных гостей и развитие дисциплины

Визит именитого чемпиона в Псков ранее носил рабочий характер. Вячеслав Екимов выступал почетным гостем на круглом столе, темой которого стало совершенствование спортивной инфраструктуры в субъекте. После обсуждений эксперт лично пообщался с местными велогонщиками, оценив имеющиеся возможности региона для полноценного роста молодых талантов.

"Развитие велоспорта на муниципальном уровне требует системного подхода и формирования устойчивой базы. Участие профессионалов высокого класса в региональных проектах дает необходимый импульс для подготовки нового поколения атлетов. Привлечение федерального финансирования позволит значительно улучшить техническую оснащенность местных школ. Это благоприятно скажется на способности области принимать соревнования самого высокого ранга и демонстрировать достойные результаты", — отметил управленец Андрей Власов

Местные власти гордятся имеющимися результатами текущих циклов тренировок. В спортивных учреждениях региона сегодня насчитывается 212 велосипедистов, которые успешно представляют область на всероссийских стартах. За прошедший год представители псковской школы уже успели завоевать 15 медалей разного достоинства.

Перспективы регионального финансирования

Серьезным сдвигом в управлении отраслью стало решение о признании велоспорта базовым видом деятельности на территории региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что данный статус официально закреплен с текущего года. Это позволяет формировать четкую стратегию развития, опираясь на внешние источники капитала.

Изменение статуса дисциплины обеспечит Псковской области доступ к федеральным субсидиям. Как отметил губернатор, приток целевых средств начнется со следующего года, что создаст условия для модернизации учебного процесса. Такие инструменты помогают удерживать перспективные кадры и совершенствовать материальную базу спортшкол.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

