Рельсы в сторону Пскова
© commons.wikimedia.org by Neu-Zwei is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована вчера в 20:14

Границы стираются в рабочих кабинетах: Псков и Абхазия готовят почву для масштабного бизнес-рывка

5 апреля 2026 года в Сухуме состоялись переговоры губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Абхазии Бадры Гунба. Стороны предметно обсудили расширение двустороннего взаимодействия в экономической, культурной и туристической сферах. Визит псковской официальной делегации в республику подчеркивает стремление регионов к интенсификации межрегиональных контактов. По итогам встречи намечены конкретные шаги для развития партнерских отношений в сельском хозяйстве и образовательной среде.

Экономический вектор и бизнес-миссии

Экономическое взаимодействие между Псковской областью и республикой перешло в практическую плоскость еще осенью 2025 года. Тогда делегация российских предпринимателей совершила визит в Абхазию, что стало отправной точкой для формирования деловых альянсов. Итогом той поездки стало подписание ряда контрактов, заложивших фундамент для долгосрочной промышленной и торговой кооперации.

В ближайшей перспективе стороны планируют организовать ответный визит абхазских бизнесменов в Псков. Ожидается, что представители деловых кругов республики познакомятся с производственным потенциалом Псковской области на месте. Такие обмены позволяют предпринимателям оценить реальные потребности рынков и найти точки соприкосновения в цепочках поставок.

Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что региональные инициативы органично дополняют высокий уровень межгосударственных отношений между Россией и республикой. Глава государства выразил признательность псковской стороне за вовлеченность в совместные процессы.

"Развитие прямых связей между муниципалитетами и российскими регионами становится драйвером экономической устойчивости. Когда предприниматели общаются без посредников, скорость заключения сделок возрастает кратно. Важно, что наработанные механизмы кооперации в Псковской области сейчас могут стать эталонными для других субъектов федерации. Системный подход к обмену бизнес-миссиями — это единственный эффективный инструмент для закрепления на новых рынках".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Гуманитарное сотрудничество

Помимо финансовых вопросов, стороны активно развивают гуманитарный блок. Образовательные учреждения обоих регионов уже запустили ряд совместных педагогических и культурных инициатив. Эти программы ориентированы прежде всего на молодое поколение, создавая единую площадку для обмена знаниями и опытом.

Михаил Ведерников отметил важность личного вклада руководства Абхазии в поддержку стратегических начинаний. Культурная интеграция позволяет поддерживать социальные связи между регионами на высоком уровне. В долгосрочной программе предусмотрено расширение академических обменов и реализация совместных молодежных сессий.

Укрепление гуманитарного сегмента создает благоприятную среду для более глубокой интеграции. Взаимодействие в образовательной сфере способствует формированию единого информационного и культурного контура между молодежью Псковской области и республики.

Приоритеты развития инфраструктуры

Список перспективных направлений сотрудничества постоянно дополняется. Наиболее востребованными сферами признаны туризм и агропромышленный комплекс. Обе стороны обладают необходимым ресурсом для обмена компетенциями, что открывает новые возможности для развития региональных экономик.

Сельское хозяйство рассматривается как отрасль с высоким потенциалом импортозамещения и реализации новых инвестиционных проектов. Туристический сектор, в свою очередь, может стать площадкой для создания новых трансграничных маршрутов. Развитие этих направлений требует детальной проработки инфраструктурных баз в обоих регионах.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил коллег за оказанное гостеприимство. Подобная форма прямого взаимодействия сторон способствует максимально быстрому решению логистических и управленческих задач.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
