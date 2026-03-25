Прием у психолога
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 15:52

Сценарии прошлого управляют будущим: тайные механизмы психики заставляют повторять ошибки

Психологические травмы оставляют глубокий след в нейробиологии личности, формируя устойчивые паттерны поведения, которые зачастую препятствуют нормальному функционированию психики. Хотя человеческий мозг обладает врожденным стремлением к гомеостазу, попытки самостоятельного восстановления не всегда приводят к полному исцелению, а иногда лишь закрепляют деструктивные сценарии. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалисты подчеркивают, что психика стремится к равновесию, используя адаптивные механизмы, подобные заживлению физических тканей, но результаты этой саморегуляции не всегда эффективны. По мнению эксперта, именно сбои в этих процессах заставляют людей раз за разом воспроизводить травматические модели, выбирая идентичных партнеров или попадая в типичные стрессовые ситуации.

"Психика устроена по принципу гомеостаза, то есть стремится к восстановлению и равновесию. У нее есть механизмы, которые позволяют перерабатывать травматический опыт и приводить человека в нормальное состояние. Но, как и организм, она не всегда справляется полностью. Рана может зажить, но оставить след, и в психике происходит нечто похожее. Эти механизмы не обладают стопроцентной эффективностью", — пояснила психолог Анна Мухина.

В ходе анализа психолог Анна Мухина выделила роль социальных и культурных институтов, таких как обряды или религиозные практики, которые исторически помогали людям проживать утрату и стресс поэтапно. Она подчеркнула, что, несмотря на доступность таких механизмов поддержки, современные системные методы психотерапии позволяют достичь результата значительно быстрее и качественнее. Специалист сравнила такой подход с заботой о физическом здоровье, где профессиональная помощь является признаком осознанной психологической гигиены.

Завершая беседу, эксперт акцентировала внимание на важности своевременного обращения к профильным специалистам при первых признаках затяжного стресса. Согласно заявлению Анны Мухиной, работа с психологом позволяет прервать цикл повторяющихся жизненных сценариев и осознанно проработать глубинные причины травмы. По ее убеждению, такая стратегия минимизирует риски серьезных последствий для ментального и соматического здоровья человека.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

