Профессионалы с новым взглядом: как в Нижнем Новгороде решили закрыть дефицит редких врачей

В Нижнем Новгороде впервые открывается программа ординатуры по психотерапии. Обучение стартует с первого сентября 2026 года на базе Института клинической медицины при Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Проект станет первым в своем роде примером подготовки узкопрофильных специалистов такого уровня в регионе. Курс предполагает интенсивное погружение в клиническую практику параллельно с изучением теории.

Особенности учебной программы

Создание программы ординатуры по психотерапии в Нижнем Новгороде знаменует новый этап в медицинском образовании города. Как ранее сообщил главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, внедрение такого формата подготовки кадров — это не просто расширение списка специальностей, а системный шаг к повышению качества психиатрической помощи. Региональное здравоохранение остро нуждается в квалифицированных специалистах, способных работать на стыке фундаментальной медицины и доказательной психологии.

Учебный план спроектирован с учетом глубокой интеграции с областями психиатрии и наркологии. Подобный междисциплинарный подход необходим для того, чтобы будущие врачи понимали биохимические и антропологические аспекты расстройств. Программа нацелена на формирование у студентов навыков комплексного ведения пациентов, требующих медикаментозной поддержки и психотерапевтической коррекции.

"Запуск узкоспециализированной ординатуры в регионе меняет подходы к локальному управлению кадровым резервом в здравоохранении. Развитие таких программ укрепляет социальную стабильность, так как именно на местах формируется первичная база поддержки граждан. Интеграция молодых специалистов в уже работающие структуры позволит быстрее адаптировать новые методологии лечения. Такие системные инициативы демонстрируют рост качества профессиональной среды в области медицины" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Клиническая подготовка в больницах

Практическая часть обучения станет фундаментом для профессиональной адаптации выпускников ординатуры. Ординаторы будут проходить стажировку непосредственно в ведущих профильных учреждениях Нижнего Новгорода. Такой формат гарантирует прямое взаимодействие с пациентами, имеющими различные нозологии и клинические картины.

Институтом клинической медицины уже определен перечень медицинских организаций, готовых принять будущих психотерапевтов. Среди них выделяются Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3 и профильный наркологический диспансер. Кураторы программы подчеркивают, что работа на базе действующих диспансеров позволит врачам увидеть реальную картину заболеваемости, что невозможно получить в рамках только университетских лекций.

Постоянная практика на клинических площадках приучает специалистов к работе в условиях реального потока пациентов. Врачи смогут применять знания в диагностике и подборе терапии под строгим контролем старших коллег. Это критический навык для психотерапевта, работа которого требует высокой степени эмпатии и точности в выборе протоколов лечения.

Преподавательский состав формируется из действующих экспертов, чей авторитет признан в профессиональном сообществе. Занятия будут вести практикующие психологи, врачи-психотерапевты и специалисты в области гештальт-терапии. У каждого из них за плечами многолетний опыт работы с наиболее сложными случаями, требующими не только медицинских знаний, но и умения выстраивать терапевтический контакт.

Участие экспертов-практиков в подготовке ординаторов позволит сократить дистанцию между актуальной наукой и терапевтическим кабинетом. Преподаватели будут делиться не только методическими материалами, но и кейсами из личной практики. Это дает студентам уникальный шанс перенять профессиональный опыт без искажений и устаревших догм.

Организаторы курса рассчитывают, что такой подбор педагогов обеспечит высокий уровень компетенций выпускников. После окончания ординатуры врачи будут готовы принимать самостоятельные решения, опираясь на современные стандарты психотерапии. Это станет весомым вкладом в развитие регионального здравоохранения и психологического здоровья населения.