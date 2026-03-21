Девушка врач
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:15

Профессионалы с новым взглядом: как в Нижнем Новгороде решили закрыть дефицит редких врачей

В Нижнем Новгороде впервые открывается программа ординатуры по психотерапии. Обучение стартует с первого сентября 2026 года на базе Института клинической медицины при Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Проект станет первым в своем роде примером подготовки узкопрофильных специалистов такого уровня в регионе. Курс предполагает интенсивное погружение в клиническую практику параллельно с изучением теории.

Особенности учебной программы

Создание программы ординатуры по психотерапии в Нижнем Новгороде знаменует новый этап в медицинском образовании города. Как ранее сообщил главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, внедрение такого формата подготовки кадров — это не просто расширение списка специальностей, а системный шаг к повышению качества психиатрической помощи. Региональное здравоохранение остро нуждается в квалифицированных специалистах, способных работать на стыке фундаментальной медицины и доказательной психологии.

Учебный план спроектирован с учетом глубокой интеграции с областями психиатрии и наркологии. Подобный междисциплинарный подход необходим для того, чтобы будущие врачи понимали биохимические и антропологические аспекты расстройств. Программа нацелена на формирование у студентов навыков комплексного ведения пациентов, требующих медикаментозной поддержки и психотерапевтической коррекции.

"Запуск узкоспециализированной ординатуры в регионе меняет подходы к локальному управлению кадровым резервом в здравоохранении. Развитие таких программ укрепляет социальную стабильность, так как именно на местах формируется первичная база поддержки граждан. Интеграция молодых специалистов в уже работающие структуры позволит быстрее адаптировать новые методологии лечения. Такие системные инициативы демонстрируют рост качества профессиональной среды в области медицины"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Клиническая подготовка в больницах

Практическая часть обучения станет фундаментом для профессиональной адаптации выпускников ординатуры. Ординаторы будут проходить стажировку непосредственно в ведущих профильных учреждениях Нижнего Новгорода. Такой формат гарантирует прямое взаимодействие с пациентами, имеющими различные нозологии и клинические картины.

Институтом клинической медицины уже определен перечень медицинских организаций, готовых принять будущих психотерапевтов. Среди них выделяются Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3 и профильный наркологический диспансер. Кураторы программы подчеркивают, что работа на базе действующих диспансеров позволит врачам увидеть реальную картину заболеваемости, что невозможно получить в рамках только университетских лекций.

Постоянная практика на клинических площадках приучает специалистов к работе в условиях реального потока пациентов. Врачи смогут применять знания в диагностике и подборе терапии под строгим контролем старших коллег. Это критический навык для психотерапевта, работа которого требует высокой степени эмпатии и точности в выборе протоколов лечения.

Кто будет учить ординаторов

Преподавательский состав формируется из действующих экспертов, чей авторитет признан в профессиональном сообществе. Занятия будут вести практикующие психологи, врачи-психотерапевты и специалисты в области гештальт-терапии. У каждого из них за плечами многолетний опыт работы с наиболее сложными случаями, требующими не только медицинских знаний, но и умения выстраивать терапевтический контакт.

Участие экспертов-практиков в подготовке ординаторов позволит сократить дистанцию между актуальной наукой и терапевтическим кабинетом. Преподаватели будут делиться не только методическими материалами, но и кейсами из личной практики. Это дает студентам уникальный шанс перенять профессиональный опыт без искажений и устаревших догм.

Организаторы курса рассчитывают, что такой подбор педагогов обеспечит высокий уровень компетенций выпускников. После окончания ординатуры врачи будут готовы принимать самостоятельные решения, опираясь на современные стандарты психотерапии. Это станет весомым вкладом в развитие регионального здравоохранения и психологического здоровья населения.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Десять баллов для Ульяновска: как один проект изменил восприятие региона среди туристов вчера в 13:12

Ульяновская область блеснула на отраслевом мероприятии, получив максимальные оценки за 2025 год, явно показывая высокий уровень.

Читать полностью » Резиновая Казань наступает: как появление отдаленных анклавов меняет карту республики вчера в 12:55

Столица Татарстана продолжает менять свои очертания, захватывая новые территории и создавая необычные территориальные анклавы на карте региона.

Читать полностью » Бумажные отчеты уходят в архив: профсоюзы Оренбуржья массово переходят на цифровые рельсы вчера в 12:53

В Оренбургской области наметили резкий поворот в работе общественных объединений, который затронет повседневную деятельность тысяч сотрудников.

Читать полностью » Сладкие названия в бетонных джунглях: необычные имена получили новые улицы Казани вчера в 11:39

Городская карта пополнилась сразу десятью свежими наименованиями, а одна из уже существующих улиц получила важный статус в память о великом соотечественнике.

Читать полностью » Семь шагов до восточной сказки: в Казани нашли идеальный ритм для прогулок по истории 19.03.2026 в 11:49

Город на стыке традиций и современности открывается совершенно иначе, если заранее знать, как правильно распределить силы между главными локациями региона.

Читать полностью » Забыть об усталости за рулем: Татарстан готовит сеть придорожных отелей и зон для отдыха 19.03.2026 в 11:38

В Татарстане готовят масштабный проект по обустройству скоростной трассы, который кардинально изменит представление о привычном отдыхе во время долгого пути.

Читать полностью » Город соли и великих дел: взгляд в объектив прошлого на жизнь родины Кузьмы Минина 19.03.2026 в 11:38

Взгляните на город, подаривший России национального героя и солидные объемы солеварения, через объектив фотографов, запечатлевших его до больших перемен.

Читать полностью » Слово теперь под запретом: смелая задумка из Казани обещает навсегда изменить привычные новости 19.03.2026 в 11:35

В Госдуму поступил документ, способный радикально изменить работу российских редакций и порядок освещения громких событий в медиапространстве.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Самые лучшие молодежные центры России: как Новгородская область демонстрирует лидерство в поддержке будущего
СЗФО
Соседский опыт на службе комфорта: Псков перенимает северную модель управления льготами людей
СЗФО
Работа нарасхват: простейшие вакансии в Петербурге бьют рекорды по числу желающих занять места
СЗФО
Не просто урожай: тысячи тонн пшеницы ушли из Калининграда навстречу африканскому рынку
УрФО
Миссия выполнима за два месяца: скорость найма в Югре обогнала все ожидания экспертов
Красота и здоровье
Больше чем кариес и лишний вес: скрытая угроза сахара для ментального здоровья молодежи
УрФО
Музыка вечности в бетонных стенах: Екатеринбург готовится к неделе больших культурных открытий
Красота и здоровье
Возраст не цифры в паспорте: учёные нашли реальный механизм, который запускает старение тела
