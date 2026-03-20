Грусть взгляд в сторону
Грусть взгляд в сторону
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 17:05

Голос внутри против ожиданий снаружи: как отличить настоящие мечты от навязанных социальных ролей

Ощущение проживания "чужой" жизни зачастую становится следствием накопительного внутреннего конфликта, возникающего из-за несоответствия желаний и реальности. Этот психологический дискомфорт провоцируется как навязанными извне социальными ожиданиями, так и глубокой личной неудовлетворенностью текущим укладом. Подобные деструктивные установки нередко формируются еще в детстве, когда индивидуальные склонности ребенка игнорируются в угоду заданным взрослыми жизненным сценариям. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Клинический психолог Марианна Абравитова подчеркивает, что рутинные стрессоры, такие как нелюбимая работа или токсичная атмосфера в коллективе, лишь обнажают более серьезный экзистенциальный кризис. Когда человек осознает, что находится не на своем месте, он сталкивается с болезненным контрастом между реальностью и несбывшимися мечтами.

"Когда человек идет на работу и понимает, что не хочет там находиться, что его раздражают люди и сама обстановка, это становится поводом задуматься о своей жизни в целом. И нередко оказывается, что неудовлетворенность есть и в других сферах. Тогда возникает сравнение между тем, как человек живет и как он хотел бы жить. На этом фоне и появляется ощущение, что это не его жизнь, хотя по факту даже такая жизнь является результатом его собственных решений и выбора", — отметила Марианна Абравитова.

Важно понимать, что одного лишь признания проблемы недостаточно для трансформации личности, ведь без реальных действий состояние апатии лишь усугубляется. По словам Марианны Абравитовой, многие люди годами продолжают следовать привычным, хоть и некомфортным алгоритмам, рискуя надолго застрять в "тупике". Эксперт советует не просто мечтать о переменах, а сфокусироваться на выборе вектора движения, даже если первые шаги будут минимальными. При этом, согласно позиции психолога, крайне важно отличать собственные истинные стремления от чужих сценариев, которые со временем начинают восприниматься как единственно возможная норма.

В ситуациях, когда деструктивные модели поведения укоренились слишком глубоко, самостоятельный выход из кризиса может оказаться затруднительным. Как добавляет Абравитова, в таких случаях профессиональная психологическая поддержка становится тем самым инструментом, который помогает человеку услышать самого себя. Решимость обратиться за помощью является важным этапом трансформации, позволяющим пересмотреть старые установки и наконец взять ответственность за свой жизненный путь в собственные руки.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

