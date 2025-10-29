Психологи сократили человека до трёх черт: как новая модель переворачивает науку о личности

Сентябрь 2025 года ознаменовался серией открытий, которые буквально перетряхнули научную повестку — от психологии до палеогенетики. Учёные по всему миру представили результаты исследований, меняющих привычное представление о человеке, его прошлом и даже о границах жизни во Вселенной.

Три главные черты личности

Американские психологи предложили новую трёхфакторную модель личности, которая способна заменить привычную систему "Большой пятёрки" (Big Five). В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, приняли участие почти 150 тысяч человек, а для анализа использовался инновационный метод Taxonomic Graph Analysis (TGA) - алгоритм, который выявляет скрытые взаимосвязи между ответами без заранее заданных предположений.

Результаты оказались неожиданными: вместо пяти привычных черт учёные выделили всего три базовые характеристики, определяющие личность человека.

Стабильность - эмоциональная уравновешенность, доброжелательность, честность и надёжность.

Пластичность - открытость новому опыту, креативность, интеллектуальная гибкость.

Расторможенность - стремление нарушать правила, действовать импульсивно и искать острые ощущения.

"Расторможенность — не противоположность стабильности, а отдельная сила, отражающая стремление разрушать рамки и исследовать запретное", — подчеркнул автор исследования Терри Хант.

Новая модель позволяет по-новому рассматривать мотивацию, поведение и психическую устойчивость, а также потенциально улучшает диагностику психических расстройств и подбор терапевтических подходов.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: рассматривать личность как фиксированный набор черт.

Последствие: игнорирование динамических изменений поведения человека.

Альтернатива: использование гибких моделей, учитывающих контекст и опыт.

Ошибка: оценивать эмоциональность только по уровню нейротизма.

Последствие: искажение данных при психологической диагностике.

Альтернатива: учитывать вклад стабильности и пластичности как взаимодополняющих факторов.

Ошибка: считать импульсивность исключительно отрицательной чертой.

Последствие: недооценка творческого потенциала и способности к инновациям.

Альтернатива: изучение расторможенности как источника адаптации и риска одновременно.

А что если наша личность проще, чем казалось?

Новая трёхфакторная система ставит под сомнение само понимание "сложной структуры личности". По мнению исследователей, многие различия между людьми объясняются взаимодействием именно этих трёх фундаментальных компонентов. Это приближает психологию к идее универсальной модели, применимой для разных культур и эпох.

Черта Основное значение Поведение в стрессовых ситуациях Потенциал Стабильность Способность сохранять внутреннее равновесие Снижение тревожности Лидерство, надёжность Пластичность Готовность к изменениям и новому опыту Поиск решений Креативность, обучение Расторможенность Нарушение правил, импульсивность Риск и спонтанность Изобретательность, исследовательский дух

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы Простота и универсальность Потеря нюансов по сравнению с Big Five Удобство для массовой психодиагностики Требует валидации в разных культурах Возможность применения в нейропсихологии Риск чрезмерного упрощения индивидуальных различий

FAQ

Заменит ли новая модель "Большую пятёрку"?

Пока нет. Учёные рассматривают её как более компактную альтернативу, которую можно использовать в клинических и социологических исследованиях.

Почему раньше считалось, что личность состоит из пяти факторов?

Модель Big Five основана на статистическом анализе слов, описывающих характер. Новая методика использует графовые связи между ответами, что позволяет видеть глубинные паттерны.

Можно ли использовать модель в психотерапии?

Да. Она может помочь понять, какой тип поведения преобладает у клиента и какие стратегии лучше подходят для коррекции.

Мифы и Правда

Миф: личность формируется в детстве и не меняется.

Правда: черты личности могут изменяться под влиянием среды и жизненных событий.

Миф: импульсивные люди менее успешны.

Правда: умеренная расторможенность связана с креативностью и лидерскими качествами.

Миф: стабильность означает консерватизм.

Правда: стабильные личности могут быть гибкими, просто действуют осознаннее.

Исторический контекст

Психология личности пережила несколько этапов — от теории темпераментов Гиппократа до пятифакторной модели XX века. Однако развитие искусственного интеллекта и больших данных открыло путь к новым способам анализа. Метод Taxonomic Graph Analysis, созданный на стыке психологии и компьютерных наук, позволил рассматривать личность не как набор отдельных черт, а как взаимосвязанную систему.

Исследователи считают, что будущее психологии лежит именно в таких междисциплинарных подходах, где поведение человека можно описывать не списками качеств, а картой взаимосвязей.

Три интересных факта