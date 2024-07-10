Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

По словам эксперта, наиболее частым гостем в кабинете психолога можно увидеть представительниц женского пола среднего возраста, которые начинают сталкиваться с какими-то жизненными серьёзными трудностями.

"К психологам чаще всего обращаются женщины, причём достаточно активного возраста, когда они уже сами зарабатывают, у которых появляется первый травматический опыт. Они начинают заботиться о своём ментальном здоровье. Основная категория — это 25-45 лет. Женщины после 45 тоже обращаются, но уже в меньшем количестве. Девушки до 25 лет приходят больше по инициативе родителей", — заявила Алиса Метелина.

Однако про мужчин нельзя сказать того же. Чаще всего они считают, что самостоятельно могут справиться со своими проблемами. Однако чем богаче становится человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём.

"Мужчины практически не обращаются к психологам, потому что у них обычно отношение к жизни "я справлюсь со своими проблемами сам". Однако появляется тенденция, что чем богаче человек, чем больше он добился в жизни, тем больше вероятность, что он обратится к психологу. Это просто некое поднятие собственного статуса. Но поход к психологу обычного здорового современного мужчины 25-45 лет — это единичный случай. Либо они связаны с тем, чтобы вернуть девушку, либо они приходят не совсем к психологу, а больше к коучингу в попытке понять, как заработать денег", — объяснила эксперт.

Основная причина, которая побуждает человека записаться на приём к психологу, — это возникновение страхов. Алиса Метелина сообщила, что у всех присутствуют базовые эмоции, которые являются нормальным ориентиром нашей жизни. Например, страх, гнев, радость, интерес и так далее. Однако если какая-то из них начинает превалировать над другими и становиться доминирующей, то человек, скорее всего, начинает относить её к негативным. Впоследствии он обращается к психологу, дабы наладить эту эмоцию, обрести душевное спокойствие и улучшить качество своей жизни.

Однако ещё одна лидирующая причина обращений людей к психологу — это попытка урегулировать межличностные отношения.

"Также лидирует вопрос отношений, то есть как выйти из отношений, как их наладить с детьми или родителями, решить проблемы между мужем и женой, выйти замуж и так далее. Мы всё-таки социальные животные, и отношения для нас играют большую важность. Мы все ищем себе пару и чувствуем себя несчастными, когда остаёмся в одиночестве. Здоровый человек имеет базовую потребность принадлежать кому-то", — сообщила психолог.

Алиса Метелина отметила, что за последние годы количество желающих обратиться к специалисту увеличилось. Однако из-за того, что невероятно много становится людей, которые выучились на данную профессию, предложение становится больше, чем спрос. В итоге специалисты просто уходят работать в другие сферы из-за нехватки клиентов.

Помимо увеличения клиентов, эксперт обратила внимание на то, что в больших городах уровень тревожности сейчас является практически нормой.

"В больших городах огромное количество невротиков. Это условная норма. Это психически здоровые люди, которые работают, имеют друзей, семьи и так далее, но которые находятся в постоянном состоянии фрустрации, то есть у них есть какой-то внутренний конфликт. Состояние тревожности у таких людей — это то, что их сопровождает всё время", — рассказала Алиса Метелина.

Она также добавила, что подростки — это не исключение. По её словам, многие дети сейчас испытывают стресс перед экзаменами, поскольку многое ставится на карту. Тех подростков, которые не могут справиться с этим чувством тревоги, приводят родители. Однако есть маленькая категория подростков, которые сами просят родителей записать их к специалисту. Многие хотят поработать с чувством тревожности и с ощущением, что ничего не получится. Новое поколение, подростки более осознанны, больше думают о своём будущем и имеют более развитый эмоциональный интеллект. Они лучше нас", — уточнила психолог.

Фото: Ananian (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)