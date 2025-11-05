Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Садовод создаёт опоры из веток
Садовод создаёт опоры из веток
Иван Трухин Опубликована сегодня в 21:15

Обрезал ветки косилкой — а весной не дождался урожая: типичная ошибка дачников

Союз дачников Подмосковья: косилка при обрезке деревьев повреждает кору и губит растения

Осенняя обрезка — важный этап подготовки сада к зиме, однако выполнять её нужно грамотно. Использование косилки или любых механических инструментов для среза ветвей категорически недопустимо. Об этом напомнил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Обрезка — это хирургическая операция для растения, и проводить её нужно соответствующим стерильным и острым инструментом — секатором, сучкорезом или садовой пилой. Важно не только когда и что обрезать, но и под каким углом делать срез, чтобы он мог быстро затянуться. Косилка же калечит растение, оставляя множество сломанных, размочаленных ветвей", — подчеркнул Чаплин.

Почему нельзя использовать косилку

По словам эксперта, механическое срезание веток — не просто ошибка, а прямое уничтожение растения. Косилка и подобные инструменты наносят множественные разрывы коры, из-за чего:

  • образуются раны, плохо зарастающие зимой;

  • повышается риск заражения грибковыми инфекциями и бактериями;

  • появляются вредители, способные погубить даже здоровое дерево.

Чем обрезать правильно

Для ухода за садом Чаплин советует использовать:

  • Секатор - для тонких веток (до 2 см).

  • Сучкорез - для более толстых побегов (до 5 см).

  • Садовую пилу - для старых и крупных ветвей.

Перед обрезкой инструменты нужно продезинфицировать, например, спиртовым раствором или марганцовкой. Срез выполняется под углом 45°, на 1-2 см выше почки — так растение быстрее затягивает рану.

Как ухаживать за растениями после обрезки

  1. Замажьте срезы садовым варом, чтобы предотвратить проникновение инфекции.

  2. Не обрезайте в дождливую погоду - влажность способствует заражению грибком.

  3. Удалите и сожгите растительные остатки, особенно если они заражены.

"Опасно оставлять на зиму непереработанными растительные остатки, поражённые болезнями, а также складировать мусор в междурядьях или по периметру участка", — отметил Чаплин.

Осенний полив и подготовка сада к зиме

Помимо обрезки, важен правильный режим полива: осенью он должен быть умеренным, чтобы корневая система успела напитаться влагой, но не загнила.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Обрезка косилкой или триммером повреждение тканей, заражение использовать секатор или пилу
Отсутствие дезинфекции инструмента грибковые болезни обработка спиртом или марганцовкой
Обрезка в мороз ломкость ветвей, обморожение проводить при температуре выше 0 °C

А что если обрезать осенью слишком сильно?

Слишком сильная обрезка перед зимой может ослабить дерево - весной оно будет хуже плодоносить и медленнее восстанавливаться. Оптимально удалять только сухие, больные и пересекающиеся ветви.

Плюсы и минусы осенней обрезки

Плюсы Минусы
Подготовка растений к зиме риск переобрезки
Снижение вероятности болезней требуется стерильность инструментов
Упрощает весенний уход нельзя обрезать при морозе

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше проводить осеннюю обрезку?
Сразу после окончания плодоношения, до наступления первых заморозков.

Можно ли использовать электропилу?
Да, но только с острым полотном и при тщательной обработке антисептиком.

Нужно ли поливать деревья после обрезки?
Да, но умеренно — избыточная влага опасна перед зимой.

Читайте также

Спирея, лапчатка и карагана подходят для климата Магадана сегодня в 16:31
Северный сад бросает вызов пурге: эти кустарники окрашивают Магадан уже осенью

Яркая осень на севере России может быть по-настоящему живописной. Узнайте, какие кустарники способны украсить сад в Магаданской области даже при первых заморозках.

Читать полностью » Подзимний посев культур помогает растениям пережить холод и укрепляет иммунитет – Октябрина Ганичкина сегодня в 16:03
Посеять в холод, чтобы собрать в тепло: как зима готовит землю к ранней весне

Поздняя осень — лучшее время для подзимних посадок. Какие культуры выбрать, как их правильно сеять и какие ошибки могут стоить урожая — рассказываем пошагово.

Читать полностью » Хранение удобрений зимой требует сухости и стабильной температуры помещений – Марина Рыкалина сегодня в 15:03
Когда добрые подкормки становятся ядом: ошибки хранения, которые убивают весенние посевы

Как пережить зиму без потерь для садовых запасов? Разбираемся, где и как хранить удобрения, чтобы они сохранили эффективность и не испортились.

Читать полностью » Зимой фикусу нужно 10–12 часов света и влажность 45–60 % сегодня в 14:37
Стоял лысый, а теперь пышный и зелёный: как я спасла фикус за неделю без удобрений

Почему фикус Бенджамина осыпается и как вернуть пышную крону? Разбираем ошибки, режим полива и света, один приём для густоты — и план спасения.

Читать полностью » Побелка деревьев предотвращает повреждения коры и отпугивает грызунов зимой – Иван Сергеев сегодня в 14:21
Солнце, лёд и известь: три силы, от которых зависит жизнь плодового дерева

Побелка деревьев — не просто красивая традиция. Это защита от зимних ожогов, грызунов и болезней, которая помогает деревьям дольше жить и лучше плодоносить.

Читать полностью » Декабрист цветёт только после периода покоя: 2 месяца без удобрений и минимальный полив осенью сегодня в 13:30
Стоял зелёным кустом — теперь цветёт фейерверком: раскрыт главный секрет декабриста

Зимой декабрист способен превратиться в фейерверк из цветов. Рассказываем, какие семь шагов помогут пробудить бутоны и не упустить момент.

Читать полностью » Пасынкование томатов повышает урожайность и защищает растения от грибковых инфекций – Владимир Костин сегодня в 13:21
Оставил томаты без внимания — и куст превратился в джунгли: урожай пришлось искать в листве

Пасынкование — простой, но решающий приём в уходе за томатами. Узнайте, почему без этой процедуры вы рискуете остаться с зелёными зарослями вместо спелых, сочных плодов.

Читать полностью » Настой из ореховой скорлупы улучшает почву и заменяет минеральные удобрения сегодня в 12:24
Раньше выбрасывала орехи без раздумий — теперь из скорлупы делаю то, за что садоводы готовы платить

Измельчённая скорлупа грецких орехов — не отход, а кладовая минералов. Рассказываем, как сделать из неё удобрение и сохранить орехи свежими.

Читать полностью »

