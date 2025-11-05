Обрезал ветки косилкой — а весной не дождался урожая: типичная ошибка дачников

Осенняя обрезка — важный этап подготовки сада к зиме, однако выполнять её нужно грамотно. Использование косилки или любых механических инструментов для среза ветвей категорически недопустимо. Об этом напомнил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Обрезка — это хирургическая операция для растения, и проводить её нужно соответствующим стерильным и острым инструментом — секатором, сучкорезом или садовой пилой. Важно не только когда и что обрезать, но и под каким углом делать срез, чтобы он мог быстро затянуться. Косилка же калечит растение, оставляя множество сломанных, размочаленных ветвей", — подчеркнул Чаплин.

Почему нельзя использовать косилку

По словам эксперта, механическое срезание веток — не просто ошибка, а прямое уничтожение растения. Косилка и подобные инструменты наносят множественные разрывы коры, из-за чего:

образуются раны, плохо зарастающие зимой ;

повышается риск заражения грибковыми инфекциями и бактериями ;

появляются вредители, способные погубить даже здоровое дерево.

Чем обрезать правильно

Для ухода за садом Чаплин советует использовать:

Секатор - для тонких веток (до 2 см).

Сучкорез - для более толстых побегов (до 5 см).

Садовую пилу - для старых и крупных ветвей.

Перед обрезкой инструменты нужно продезинфицировать, например, спиртовым раствором или марганцовкой. Срез выполняется под углом 45°, на 1-2 см выше почки — так растение быстрее затягивает рану.

Как ухаживать за растениями после обрезки

Замажьте срезы садовым варом, чтобы предотвратить проникновение инфекции. Не обрезайте в дождливую погоду - влажность способствует заражению грибком. Удалите и сожгите растительные остатки, особенно если они заражены.

"Опасно оставлять на зиму непереработанными растительные остатки, поражённые болезнями, а также складировать мусор в междурядьях или по периметру участка", — отметил Чаплин.

Осенний полив и подготовка сада к зиме

Помимо обрезки, важен правильный режим полива: осенью он должен быть умеренным, чтобы корневая система успела напитаться влагой, но не загнила.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Обрезка косилкой или триммером повреждение тканей, заражение использовать секатор или пилу Отсутствие дезинфекции инструмента грибковые болезни обработка спиртом или марганцовкой Обрезка в мороз ломкость ветвей, обморожение проводить при температуре выше 0 °C

А что если обрезать осенью слишком сильно?

Слишком сильная обрезка перед зимой может ослабить дерево - весной оно будет хуже плодоносить и медленнее восстанавливаться. Оптимально удалять только сухие, больные и пересекающиеся ветви.

Плюсы и минусы осенней обрезки

Плюсы Минусы Подготовка растений к зиме риск переобрезки Снижение вероятности болезней требуется стерильность инструментов Упрощает весенний уход нельзя обрезать при морозе

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше проводить осеннюю обрезку?

Сразу после окончания плодоношения, до наступления первых заморозков.

Можно ли использовать электропилу?

Да, но только с острым полотном и при тщательной обработке антисептиком.

Нужно ли поливать деревья после обрезки?

Да, но умеренно — избыточная влага опасна перед зимой.