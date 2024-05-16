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Минтруд выступил с предложением увеличить прожиточный минимум
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:50

Минтруд выступил с предложением увеличить прожиточный минимум

Проект постановления Минтруда РФ открывает для россиян перспективы повышения прожиточного минимума. Документ уже опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

- Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения - 19 329 рублей, пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рублей, - говорится в официальном сообщении на сайте нормативно-правовых актов.

По сравнению с 2024 годом повышение составит 14,8 процентов. В результате рост выплат для пенсионеров и детей составит 1960 и 2212 рублей соответственно.

Источник фото: commons.wikimedia.org/kschneider2991 (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication).

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