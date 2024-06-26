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Колокольцев: Миграционные рейды не несут политической подоплеки
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:59

Колокольцев: Миграционные рейды не несут политической подоплеки

Глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что руководимое им ведомство осуществляет профилактические действия без политического подтекста по отношению ко всем иностранцам, нарушающим законы России.

Собрание российского министра и лидера Узбекистана прошло в столице Ташкенте, уточнила представитель Министерства Внутренних Дел России Ирина Волк.

"Руководитель МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политического или другого скрытого мотива по отношению ко всем иностранцам, нарушающим законы Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе МВД.

По словам Колокольцева, различные негативные силы экстремистского и террористического толка, а также иностранные спецслужбы недружественных государств широко используют миграционную ситуацию.

Фото: government.ru/government (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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