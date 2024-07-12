Запреты на проверки бизнеса привели к тому, что на полках супермаркетов появились продукты, произведённые неизвестно где и как. На упаковке указаны юридический и фактический адреса, состав и штрих-код. Однако на деле молочная продукция может оказаться и от производителя-призрака.

Не успела страна очухаться от истории с ботулизмом, как в Роспотребнадзор по Забайкальскому краю поступили жалобы от покупателей на качество продукции ООО "Мосальский молокозавод". Позднее выяснилось, что предприятие ликвидировано, а по указанному адресу нашли заброшенный склад. После проверки его исключили из реестра "Цербер".

Тем временем в Подмосковье по жалобам населения города Озёры на плохой запах нашли молочное производство. Отходы сливали в ближайший водоём.

По данным главы Роспотребнадзора, от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 415 человек, двое скончались. Фасоль, ставшая причиной заболевания, закупалась за рубежом.

Вернутся ли в страну плановые проверки и когда? Ведь качество продуктов — это вопрос национальной безопасности. На этот вопрос NewsInfo.Ru ответил Владимир Гутенёв, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле.

"На самом деле Роспотребнадзор эффективно работает. И переход на меры профилактики, чему способствовала, в том числе, и регуляторная гильотина — это правильный шаг. Потому что было избыточное количество мер надзора и регулирования, и очень часто их использовали в коррупционных целях. Тем не менее абсолютно верно, и об этом сейчас правительство Москвы говорит в полный голос, необходимо проводить регулярные надзорные мероприятия там, где стоят вопросы безопасности и здоровья граждан, безопасности оборудования для критической инфраструктуры", — согласился Гутенёв.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле считает, что надзорные мероприятия необходимо проводить, если были выявлены существенные недостатки по сигналам граждан.

"После чего какой-то период за ними нужно устанавливать более жёсткий мониторинг. Поэтому дифференциация мер и, тем не менее, введение по некоторым направлениям плановых проверок — это достаточно правильная и ожидаемая мера, которую будут реализовывать", — заверил Владимир Гутенёв.

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