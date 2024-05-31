Военное противостояние с Западом развивается по наименее благоприятному сценарию, наблюдается постоянное усиление потенциала используемого натовского вооружения, что делает невозможным исключение возможности перехода конфликта с Западом на последний этап, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.



Согласно заявлению Медведева, современное военное противостояние с Западом протекает по наиболее неблагоприятному сценарию, происходит систематическое усиление мощи используемого вооружения стран НАТО.

Следовательно, на данный момент никто не способен исключить возможность перерастания конфликта с Западом в его завершающий этап.

Фото: government. ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)