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Медведев: Военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:59

Медведев: Военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию

Военное противостояние с Западом развивается по наименее благоприятному сценарию, наблюдается постоянное усиление потенциала используемого натовского вооружения, что делает невозможным исключение возможности перехода конфликта с Западом на последний этап, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.

Согласно заявлению Медведева, современное военное противостояние с Западом протекает по наиболее неблагоприятному сценарию, происходит систематическое усиление мощи используемого вооружения стран НАТО.

Следовательно, на данный момент никто не способен исключить возможность перерастания конфликта с Западом в его завершающий этап.

Фото: government. ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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