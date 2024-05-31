Военное противостояние с Западом развивается по наименее благоприятному сценарию, наблюдается постоянное усиление потенциала используемого натовского вооружения, что делает невозможным исключение возможности перехода конфликта с Западом на последний этап, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.
Согласно заявлению Медведева, современное военное противостояние с Западом протекает по наиболее неблагоприятному сценарию, происходит систематическое усиление мощи используемого вооружения стран НАТО.
Следовательно, на данный момент никто не способен исключить возможность перерастания конфликта с Западом в его завершающий этап.
Фото: government. ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт
Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.
Белоусов: США совместно с союзниками разрушает мировую безопасность
Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
ГД: доработка законов о запрете пропаганды наркотиков пройдёт без перегибов
Крашенинников подчеркнул, что наркотики — безусловное зло.
JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте
ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.