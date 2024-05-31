В новом исследовании британские учёные раскрыли клеточный механизм, с помощью которого азолы убивают патогенные грибы.

Грибковые заболевания являются причиной потери до четверти мирового урожая. Они также представляют опасность для человека и могут быть смертельными для людей с ослабленной иммунной системой.

Самым сильным "оружием" против грибковых заболеваний растений являются азольные фунгициды. Эти химические продукты составляют четверть мирового рынка сельскохозяйственных фунгицидов. Противогрибковые азолы также широко используются для лечения патогенных грибов, которые могут быть смертельными для человека, что повышает их важность в попытках борьбы с грибковыми заболеваниями.

Азолы воздействуют на ферменты в клетке патогена, которые производят холестериноподобные молекулы, называемые эргостерином. Азолы истощают запасы эргостерина, что приводит к гибели клетки-возбудителя.

"Мы показываем, что азолы вызывают клеточное "самоубийство". Программы, которые приводят к самоуничтожению возбудителя. Эта клеточная реакция возникает после двух дней лечения, что позволяет предположить, что клетки достигают "точки невозврата" после некоторого времени воздействия азолов", — говорит ведущий автор исследования профессор Геро Стейнберг.

Результаты исследования могут помочь улучшить способы защиты продовольственной безопасности и человеческих жизней.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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