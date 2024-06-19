Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что те, кто задумывает агрессивные действия против Москвы или Пхеньяна, могут возразить против пункта, касающегося оказания помощи в случае агрессии, содержащегося в Договоре об обширном стратегическом сотрудничестве России и КНДР.
После переговоров между Россией и КНДР был заключен Договор об обширном стратегическом сотрудничестве.
Подписание данного документа состоялось при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Президент России подчеркнул, что данное соглашение будет основой для будущих отношений между двумя странами на длительный период и предусматривает оказание взаимной поддержки в случае агрессии против одного из союзников.
Глава МИД выразил мнение о том, что статья о помощи в случае агрессии должна быть рассмотрена внимательно.
В ней говорится о том, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона обязуется предоставить всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и национальным законодательством России и КНДР.
Лавров отметил, что возражать против данного положения могут только те, кто планирует агрессивные действия против КНДР или России.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
Россия и Северная Корея останутся "на связи"
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прощания с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна заверил о сохранении связи.
Посол Бурляй призвал Запад прислушаться к России
Для настоящего урегулирования конфликта на Украине, по мнению бывшего посла России в Южной Америке Яна Бурляя, Запад должен пересмотреть свою позицию и учесть точку зрения России.
В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом
В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание «Фонтанка.ру».
Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу
Как нужно есть курицу, чтобы не навредить здоровью.