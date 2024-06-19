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Против договора между РФ и КНДР могут быть страны-агрессоры
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:06

Против договора между РФ и КНДР могут быть страны-агрессоры

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что те, кто задумывает агрессивные действия против Москвы или Пхеньяна, могут возразить против пункта, касающегося оказания помощи в случае агрессии, содержащегося в Договоре об обширном стратегическом сотрудничестве России и КНДР.

После переговоров между Россией и КНДР был заключен Договор об обширном стратегическом сотрудничестве.

Подписание данного документа состоялось при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Президент России подчеркнул, что данное соглашение будет основой для будущих отношений между двумя странами на длительный период и предусматривает оказание взаимной поддержки в случае агрессии против одного из союзников.

Глава МИД выразил мнение о том, что статья о помощи в случае агрессии должна быть рассмотрена внимательно.

В ней говорится о том, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона обязуется предоставить всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и национальным законодательством России и КНДР.

Лавров отметил, что возражать против данного положения могут только те, кто планирует агрессивные действия против КНДР или России.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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