России важно, чтобы между Арменией и Азербайджаном установились прогнозируемые отношения и усиливались коммуникации, рассказал NewsInfo.Ru руководитель Клуба политологов " Южный Кавказ" Ильдар Велизаде.

Напомним, что в Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Волнения начались после новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Протестующих возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

"В связи с тем, какая ситуация на Западе, на западных границах России, РФ заинтересована в том, чтобы выстраивать новые коммуникации в условиях реализации политики поворота на Восток", — отметил Велизаде.

Галстаняна эксперт назвал человеком, пришедшим в политику "из лона церкви" и ставшим политиком на фоне происходящих в Армении процессов. Архиепископ оппонирует Пашиняну, при этом сам он не выдвинул какую-то конкретную программу внутриполитических или внешнеполитических действий, в том числе в отношениях с Россией, подчеркнул политолог.

"Мне кажется, поскольку армянские ресурсы, в основном проправительственные, обвиняют его в связях с Россией, как человека Москвы, то он, остерегается говорить, как будут строиться отношения Армении с Россией при нём", — предположил Велизаде.

Эксперт отметил, что Галстанян является гражданином Канады, поэтому армянские оппозиционеры будут "заигрывать" со всеми странами, имеющими интересы в Армении: не только Россией, но и Западом.

Судя по словам Галстаняна, он хотел бы провести "ревизию процесса нормализации" между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул Велизаде. В частности, армянская оппозиция пытается актуализировать тему Нагорного Карабаха и другие приграничные вопросы, которые Баку и Ереван сейчас пытаются урегулировать, пояснил эксперт.

"Но если это будет сделано, то наш регион ожидает напряжённость, в отношениях между Азербайджаном и Арменией уж точно будет напряжённость", — рассказал политолог.

России это невыгодно, подчеркнул Велизаде, так как любая напряжённость в регионе обращает на себя внимание внешних игроков, которые будут использовать ситуацию в своих интересах.

"В принципе, сейчас это в латентной форме происходит. Если будет какое-то напряжение, это будет уже не в латентной, а в более артикулированной форме. Поэтому не думаю, что России это понравится", — подытожил собеседник NewsInfo. Ru.

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Фото: president. az/Управление печати и информации Президента Азербайджана (Creative Commons Attribution 4.0 International).