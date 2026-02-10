Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:36

Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения

В поисках быстрого и заметного снижения веса многие обращают внимание на диеты с громкими названиями и обещаниями. Одна из таких — голопротеиновая диета, которую нередко называют "пищевой липосакцией" из-за выраженного эффекта на жировую массу и силуэт. Этот протокол действительно используется в клинической практике, но требует строгого контроля и понимания механизмов.

Что представляет собой голопротеиновая диета

Голопротеиновая диета — это не просто вариант питания с повышенным содержанием белка. Речь идёт о структурированном медицинском протоколе, разработанном в 1970-х годах профессором Джорджем Л. Блэкберном в Гарвардском университете. В его основе — резкое ограничение углеводов и сахаров при строго рассчитанном потреблении белка, что переводит организм в состояние кетоза.

Цель такого подхода — создать выраженный энергетический дефицит, при котором снижается жировая масса, но максимально сохраняется мышечная ткань. При корректном соблюдении и индивидуальной настройке диета может привести к снижению массы тела на 7-10% за относительно короткий срок.

Трёхэтапная схема питания

Протокол голопротеиновой диеты всегда делится на несколько фаз, каждая из которых выполняет свою задачу. На первом этапе, который длится около 21 дня, рацион почти полностью состоит из белка. Углеводы сводятся к минимуму и поступают в основном из овощей, а жиры ограничиваются строго заданным количеством. Белок рассчитывается исходя из идеальной массы тела и поступает как из обычных продуктов, так и из специализированных добавок.

Вторая, переходная фаза продолжается примерно 10 дней. В этот период рацион становится менее жёстким, постепенно вводятся небольшие порции углеводов, а калорийность остаётся сниженной. Завершающий этап — фаза поддержания — предполагает возвращение к сбалансированному питанию, чаще всего в формате адаптированной средиземноморской диеты, которая помогает удержать достигнутый результат.

Чем она отличается от кето и высокобелковой диеты

Хотя эти подходы часто путают, между ними есть принципиальные различия.

"Хотя их часто упоминают вместе, это три разных подхода к питанию, которые отвечают на совершенно разные логики и цели", — объясняет биолог по питанию и фармацевт Лиза Просслинер.

Кетогенная диета — это широкая категория схем с очень низким содержанием углеводов, которые могут различаться по количеству белка, жиров и калорийности. Голопротеиновая диета, в свою очередь, является строго контролируемым вариантом кетогенного питания с точным расчётом белка под мышечную массу и обязательным поэтапным выходом из кетоза. Высокобелковая диета не обязательно связана с кетозом и может включать любое количество углеводов.

Потенциальные плюсы и побочные эффекты

Среди заявленных преимуществ — быстрое снижение веса, уменьшение локальных жировых отложений, снижение задержки жидкости и уменьшение чувства голода после первых дней адаптации. Многие также отмечают рост уровня энергии спустя несколько дней после начала диеты.

При этом возможны и побочные эффекты, особенно в начале: головная боль, усталость, неприятный запах изо рта, запоры и тошнота. Как правило, эти симптомы носят временный характер, но требуют наблюдения специалиста.

Кому подходит и кому противопоказана

По словам экспертов, голопротеиновая диета может быть уместна для людей с избыточным весом или ожирением, которым важно быстро увидеть результат и повысить мотивацию.

"Она особенно эффективна у мотивированных людей, готовых регулярно проходить контроль и следовать структурированному плану под наблюдением специалиста", — отмечает Лиза Просслинер.

В то же время диета противопоказана при беременности, грудном вскармливании, расстройствах пищевого поведения, заболеваниях печени и почек, подагре и ряде других состояний. При диабете или приёме некоторых препаратов она допустима только под строгим медицинским контролем.

Насколько устойчивы результаты

Эксперты подчёркивают, что сама по себе активная фаза не гарантирует долгосрочного эффекта. Ключевую роль играет грамотный выход из диеты и формирование новых пищевых привычек.

