Возраст тут ни при чём: признаки, которые выдают дефицит белка в рационе

Ваше тело редко молчит о проблемах с питанием — оно подаёт сигналы, даже если вы не сразу связываете их с рационом. Недостаток белка может проявляться неочевидно и затрагивать разные системы организма. Такие признаки часто списывают на усталость, стресс или возрастные изменения. Об этом сообщает издание noklapja.

Почему белок играет ключевую роль

Белок — базовый строительный материал для клеток, тканей и органов. Он участвует в синтезе ферментов и гормонов, формировании иммунного ответа и поддержании мышечной массы. Часть аминокислот организм не способен вырабатывать самостоятельно, поэтому они должны регулярно поступать с пищей.

Международные рекомендации долгое время ориентировались на минимальную норму — около 0,83 г белка на килограмм массы тела. Эти значения закреплены в документах EFSA и ВОЗ и направлены прежде всего на предотвращение выраженного дефицита. Однако современные американские подходы предлагают более высокий диапазон — 1,2-1,6 г/кг, считая его оптимальным для поддержания нормального функционирования организма, особенно при физической активности и с возрастом.

Что скрывается за модой на белок

За последние годы белок стал популярным маркетинговым инструментом. На упаковках всё чаще можно увидеть акцент на "повышенном содержании белка", даже если продукт одновременно содержит избыток сахара или насыщенных жиров.

Такую практику называют protein washing — "белковым вошингом". Суть её в том, что слово "белок" создаёт иллюзию пользы для здоровья, хотя сам продукт не всегда вписывается в сбалансированный рацион. Искусственное наращивание потребления белка не заменяет разнообразного питания и не компенсирует нехватку натуральных ингредиентов.

Признаки, которые могут указывать на дефицит

Относительный дефицит белка встречается чаще, чем тяжёлые формы нехватки, и может проявляться сразу в нескольких сферах. Один из наиболее заметных сигналов — постепенная потеря мышечной массы и снижение силы. Организм начинает использовать аминокислоты из мышц, и этот процесс нередко путают с естественным старением.

Ещё один показатель — замедленное заживление ран. Без достаточного количества белка регенерация тканей идёт медленнее, даже при незначительных повреждениях. Иммунная система также страдает: дефицит может привести к более частым инфекциям и затяжным простудам.

Изменения во внешности тоже могут быть связаны с питанием. Волосы становятся ломкими, ногти — хрупкими, кожа — сухой, поскольку кератин и коллаген состоят из белка, а организм в условиях нехватки перераспределяет ресурсы в пользу жизненно важных функций. Дополнительным симптомом может быть отёчность, особенно в области стоп и лодыжек, из-за снижения уровня альбумина в крови. Наконец, многие отмечают усталость и трудности с концентрацией — белок влияет и на работу нервной системы.

Как восполнить потребность без крайностей

Достаточное количество белка можно получать без порошков и батончиков, опираясь на цельные продукты. В рационе важную роль играют яйца, рыба, нежирное мясо и натуральные молочные продукты — источники белка с высокой биологической ценностью. Растительные варианты, такие как бобовые, тофу, темпе, семена и цельнозерновые продукты, дополняют питание и помогают разнообразить меню.

Регулярные приёмы пищи, сочетание животных и растительных источников и постепенная корректировка рациона позволяют устойчиво выйти на оптимальный уровень потребления белка. Такой подход поддерживает организм в долгосрочной перспективе и обеспечивает стабильное поступление необходимых аминокислот.