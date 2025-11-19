Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ребенок ест
Ребенок ест
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:34

Ставлю на тарелку совсем чуть-чуть белка — и ребёнку хватает: секрет порции ошеломляет многих

Недостаток белка у детей снижает концентрацию — по данным Стефани Джонсон

Белок давно стал звёздным компонентом в детском питании: родители добавляют его в каши, выбирают продукты с отметкой "protein", а магазины предлагают всё больше "усиленных" детских перекусов. Но за модой легко потерять чувство меры. На самом деле потребности ребёнка гораздо скромнее, чем принято думать, и грамотный баланс важнее, чем высокие цифры на упаковке. Правильное количество белка помогает детям расти, развиваться, поддерживать иммунитет и восстанавливаться после активных дней — без перегрузки организма.

Основные факты о белке в рационе детей

Белок нужен каждому ребёнку: он участвует в формировании мышц, костей, ферментов, гормонов и клеток иммунитета.

"Это необходимо, чтобы помочь детям вырастить крепкие кости и мышцы, укрепить иммунную систему, регулировать аппетит и многое другое", — сказал Люк С. Радель.

Недостаток белка тормозит рост, ухудшает концентрацию и повышает восприимчивость к инфекциям.

"Недостаточное количество белка… может привести к задержке роста и негативно повлиять на развитие", — отметила Стефани Джонсон.

При этом реальная дневная норма зависит от возраста и активности, а ребёнку редко требуется столько же, сколько взрослому.

Сравнение потребностей в белке по возрастам

Возраст

Дневная норма

Примеры эквивалентов

1-3 года

13 г

½ яйца + ½ стакана молока

4-8 лет

19 г

яйцо + кусочек сыра

9-13 лет

34 г

порция рыбы или курицы

14-18 лет (девочки)

46 г

2 яйца + стакан йогурта

14-18 лет (мальчики)

52 г

порция мяса + стакан молока

По данным диетологов, около 7-8 граммов белка содержится в одном яйце, унции мяса, порции сыра или чашке молока.

Советы шаг за шагом: как сбалансировать белок в детском меню

  1. Добавляйте маленькие порции белка к каждому приёму пищи

Ориентируйтесь на ¼ тарелки — так ребёнок получает норму без избытка.

  1. Используйте "ладонь ребёнка" как подсказку для порции

Это самый наглядный способ избежать перекорма.

  1. Делайте перекусы полезными

Йогурт, ореховое масло, сыр или варёное яйцо помогут, если ребёнок восстанавливается после болезни или спорта.

  1. Комбинируйте продукты

Бобовые + цельные злаки = полноценный белок для детей на растительном питании.

  1. Проверяйте этикетки

Готовые батончики и каши могут содержать избыточное количество белка и сахар.

  1. Включайте разнообразие

Птица, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты, молочные продукты обеспечат разные аминокислоты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Давать ребёнку много протеиновых батончиков
    → переизбыток сахара и нагрузка на печень
    → натуральные источники: яйцо, йогурт, орехи.
  2. Пытаться заменить белком весь объём питания
    → нехватка клетчатки и витаминов
    → полноценная тарелка: овощи + белок + злаки.
  3. Давать большие порции мяса "для роста"
    → риск камней в почках и расстройств ЖКТ
    → порции по возрасту.
  4. Использовать спортивные протеиновые порошки
    → ненужная нагрузка на обмен веществ
    → обычные продукты и консультация врача.

А что если ребёнок мало ест белок?

Это встречается у детей с ограниченным рационом, сенсорными трудностями или на строгих диетах. В таких случаях помогают мягкие добавки: творог в пюре, фасоль в супах, омлеты, запеканки, йогуртные соусы. При веганском питании обязательны консультации специалиста.

Плюсы и минусы белка в детском рационе

Плюсы

Минусы

Рост и восстановление тканей

Избыток перегружает печень и почки

Поддержка иммунитета

Может замещать фрукты и овощи

Регуляция аппетита

Возможны расстройства ЖКТ при передозировке

Помощь в концентрации

Протеиновые добавки не подходят детям

Улучшение энергии

Требует баланса с жирами и углеводами

FAQ

Сколько белка ребёнок должен получать в день?
От 13 г для малышей до 52 г для подростков — по рекомендациям NIH.

Что лучше давать на завтрак?
Яйца, йогурт, сыр, ореховое масло, творог, бобовые в пюре.

Нужны ли детям протеиновые коктейли?
Нет. Дети покрывают потребность обычной едой.

Мифы и правда

Миф: ребёнок растёт — ему нужно вдвое больше белка.
Правда: норма небольшая и легко закрывается обычной едой.

Миф: белок — главное для энергии.
Правда: детям важнее углеводы и сочетание макронутриентов.

Миф: растительный белок слабее.
Правда: при разнообразии он полноценен.

Сон и психология

Недостаток белка способен влиять на настроение, уровень энергии и качество сна. Ребёнок быстрее утомляется, хуже восстанавливается, становится раздражительным. Сбалансированное питание стабилизирует эмоциональное состояние, помогает вниманию и снижает стресс после школы или тренировок.

2 интересных факта о белке и детях

  • В периоды роста и развития организма потребность в белке на единицу массы тела выше, чем у взрослого здорового человека.
  • Комбинация бобовых и злаков по аминокислотному профилю сопоставима с животным белком.

Исторический контекст

  1. Ранние учёные-диетологи, например немец Карл фон Войт, считали, что белок является наиболее важным питательным веществом для поддержания структуры организма.
  2. Лишь в середине XX века появились научно обоснованные нормы для детей по возрастам.
  3. Сегодня акцент делается на разнообразии источников и отсутствии избыточной нагрузки на организм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сироп в овсянке повышает гликемическую нагрузку — диетологи сегодня в 18:56
Стоило лишь убрать один ингредиент — и овсянка из калорийной ловушки превратилась в идеальный завтрак

Овсянка может быть идеальным завтраком, но только если правильно выбрать добавки. Разбираем топпинги, которые делают её полезнее — и те, что полностью портят блюдо.

Читать полностью » Экстремальные диеты и тренировки могут навредить здоровью — диетологи сегодня в 14:51
Решила сбросить лишний вес — делаю это постепенно, и вот как я достигла стойкого результата

Избыточный вес угрожает здоровью, но экстремальные методы похудения могут быть опасны. Узнайте, как безопасно сбросить лишние килограммы и улучшить здоровье.

Читать полностью » Ранние признаки инсульта, включая секундную слабость, описала врач Кривега сегодня в 14:17
Новая странная головная боль: когда это уже не мигрень, а тревожный сигнал

Какие едва заметные симптомы могут предупреждать об инсульте и почему их нельзя путать с усталостью или переутомлением.

Читать полностью » Утро с тёплой водой активизирует метаболизм и улучшает самочувствие — врач сегодня в 13:51
Пью тёплую воду на голодный желудок — и чувствую себя бодрым и активным весь день: это вам не кофе

Начинайте день с тёплой воды: улучшите пищеварение, активизируйте организм и поддержите здоровье сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью » Быстрое развитие привыкания к каплям выявили лор-врачи сегодня в 13:09
Одна закапывание перед сном — и утром новый симптом: что скрывается в составе капель

Почему сосудосуживающие капли с адреналином опасны, как они влияют на сердце и зрение и какие безопасные альтернативы можно использовать вместо них.

Читать полностью » В косметичке достаточно иметь всего четыре продукта — визажист Кузнецова сегодня в 13:07
Косметичка, которая заменяет визажиста: три средства делают лицо ярче, чище и моложе

Визажист Люся Кузнецова рассказала NewsInfo, какие средства должны быть в косметичке современной женщины.

Читать полностью » Нанопластик влияет на антибиотики и способствует развитию устойчивых бактерий — доктор Клаус Энгель сегодня в 12:51
Нанопластик как питательная среда для бактерий — что это значит для вашей безопасности

Учёные выявили скрытую угрозу нанопластика: он может ослаблять действие антибиотиков и способствовать росту устойчивых бактерий, что представляет опасность для здоровья.

Читать полностью » Нарушение глубокой фазы сна под действием синего света подтвердили врачи сегодня в 12:04
Почему после смартфона сон поверхностный: одна привычка ломает ночной отдых

Почему вечернее использование смартфона ухудшает качество сна, как синий свет нарушает выработку мелатонина и какие ритуалы помогают уснуть быстрее.

Читать полностью »

Новости
Дом
Беру уксус, губку и 1 минуту — и ванная блестит без химии: старый способ снова в моде
Еда
Раньше готовила наугад, теперь строго по времени — и салат стал ресторанного уровня
Садоводство
Важна правильная температура и влажность для успешного прорастания луковиц — Игорь Савченко
Туризм
Второй загранпаспорт должен быть обязательно биометрическим — МВД
Авто и мото
Средний чек обслуживания электромобилей в России составил 5973 рубля — данные Fit Service
Спорт и фитнес
Прыжки через скакалку укрепляют мышцы спины и ног — отметила тренер Курдила
Наука
Шмели различают частоту световых сигналов — Biology Letters
Питомцы
В Магнитогорске хозяйка связала гибель кошки с ароматическими палочками — ветеринар Шеляков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet