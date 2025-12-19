Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Протеиновый порошок насыпается в чашку
Протеиновый порошок насыпается в чашку
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:18

Россия подсела на протеин: батончики и печенье с белком разлетаются, но риски замалчивают

Спрос на продукты с протеином в России вырос почти на треть — аналитики рынка

Продукты с пометкой "протеин" уверенно закрепляются в повседневной продуктовой корзине россиян. Батончики, печенье и мороженое с добавленным белком все чаще воспринимаются не как спортивная экзотика, а как часть обычного рациона. За последний год интерес к таким товарам заметно усилился и отразился на продажах. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Белок выходит за пределы спортпита

Продажи продуктов с добавленным протеином в России за год выросли почти на треть по сравнению с предыдущим периодом. Речь идет не только о специализированных смесях, но и о привычных категориях — десертах, снеках и выпечке, где производители делают акцент на повышенном содержании белка. Такой формат позволяет привлечь покупателей, которые не занимаются спортом профессионально, но хотят сделать питание более сбалансированным.

Существенную роль сыграло распространение научных данных о значении белка для организма. Он участвует в восстановлении тканей, поддержании мышечной массы и формировании чувства сытости. При этом внимание к теме питания усиливается на фоне популярности подсчета калорий и анализа состава рациона, где белок все чаще рассматривается как ключевой элемент.

ЗОЖ как драйвер потребительского выбора

Рост интереса к протеиновым продуктам напрямую связан с трендом на здоровый образ жизни. Покупатели все чаще изучают этикетки, сравнивают составы и задумываются о соотношении белков, жиров и углеводов. В этом контексте продукты с добавленным протеином воспринимаются как более "функциональные" и подходящие для контроля веса.

По оценке журнала "Агроинвестор", этот сегмент рынка стабильно прибавляет около 6 процентов в год. Причем спрос формируют не только спортсмены, но и люди, далекие от фитнеса, включая офисных сотрудников и родителей с детьми. Дополнительный интерес подогревают материалы о том, как протеин из молочных продуктов используется в повседневном питании и чем он отличается от классических добавок.

Когда полезный тренд требует осторожности

На фоне растущей популярности специалисты напоминают: увлечение белковыми продуктами не всегда приносит ожидаемую пользу. У части потребителей формируется ошибочное представление, что протеин можно употреблять без ограничений и без последствий для веса и обмена веществ. Однако избыточное потребление белка при недостатке физической активности может давать обратный эффект.

"Есть ощущение, что, с точки зрения потребителей, белки как будто бы не приводят к набору веса, это абсолютно безобидные и безопасные продукты для нормализации веса и можно их есть сколько хочется. Конечно, это ошибочно. Важно обращать внимание на их количество, учитывать потребность организма и включать их в рацион ровно столько, сколько требуется", — отметила врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Эксперты подчеркивают, что избыток белка может перегружать обменные процессы и не заменяет комплексного подхода к питанию и движению. Даже продукты с полезным имиджем требуют умеренности и понимания своей реальной потребности.

Рост спроса на протеиновые продукты отражает стремление россиян внимательнее относиться к рациону и качеству еды. Вместе с тем специалисты советуют воспринимать такие товары как дополнение, а не универсальное решение. Осознанный выбор, учет образа жизни и баланса нутриентов остаются ключевыми условиями пользы для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трицепс помогает увеличить силу рук у мужчин — тренеры Fit Seven 17.12.2025 в 21:25
Мозг и мышцы работают врозь: почему бицепс не растёт, даже если вы тренируетесь по учебнику

Почему важно не просто поднимать вес, а научиться чувствовать бицепс? Рассказываем, как развить контроль, выбрать правильную технику и избежать травм.

Читать полностью » Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 млн долларов призовых — ESPN 17.12.2025 в 19:30
Победа на ЧМ-2026 принесёт рекордную сумму: таких призовых в футболе ещё не было

Чемпион мира по футболу 2026 года получит беспрецедентные призовые, а общий фонд турнира превысит все предыдущие показатели.

Читать полностью » Эластичные ленты укрепили мышцы корпуса и рук — тренер Стефани Лафф 17.12.2025 в 19:10
Нашла старую ленту в шкафу — теперь тренирую всё тело без гантелей

Эластичные ленты помогают тренировать всё тело без тренажёров — рассказываем, как выбрать подходящую и выполнять три эффективных упражнения для идеальной формы.

Читать полностью » Креатин повысил силовые показатели при интенсивных тренировках — The Conversation 17.12.2025 в 17:15
Мышцы на порошке: креатин обещает быстрый рост, но молодые платят скрытую цену

Почему креатин стал популярен среди подростков, что говорит наука о его пользе и безопасности и почему эксперты советуют молодым начинать не с добавок, а с основ.

Читать полностью » Комплекс Murph укрепил мышцы и повысил психологическую устойчивость — Men’s Health 17.12.2025 в 15:26
60 минут боли ради силы: как тренировки спецназа меняют характер и тело

Четыре программы тренировок морских котиков помогут развить силу, выносливость и выдержку. Каждая из них — испытание характера и шаг к настоящей форме.

Читать полностью » Спортивная одежда с пропиткой замедлила рост бактерий — эксперты SELF 17.12.2025 в 13:10
Раньше не задумывалась о гигиене в зале — пока не столкнулась с проблемой

Как снизить риск контакта с бактериями в спортзале: личные аксессуары, антимикробная экипировка и простые решения для безопасных тренировок.

Читать полностью » Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation 17.12.2025 в 11:58
Утренний спорт ощущается как наказание неслучайно: организм играет по своим тайным часам

Почему утренние тренировки кажутся тяжелее дневных, как на это влияют циркадный ритм и хронотип и можно ли приучить организм к ранней нагрузке.

Читать полностью » Теренс Кроуфорд объявил об уходе после титульной победы — РБК 17.12.2025 в 10:51
Карьера без трещин и точка без запятой: легенда бокса ушла, не оставив шансов для продолжения

Теренс Кроуфорд, американский боксер с идеальным рекордом, неожиданно завершил карьеру на пике. Узнайте, как завершился его последний бой против Альвареса!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Красота и здоровье
Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера
Красота и здоровье
Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Дом
Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet