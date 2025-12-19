Россия подсела на протеин: батончики и печенье с белком разлетаются, но риски замалчивают

Продукты с пометкой "протеин" уверенно закрепляются в повседневной продуктовой корзине россиян. Батончики, печенье и мороженое с добавленным белком все чаще воспринимаются не как спортивная экзотика, а как часть обычного рациона. За последний год интерес к таким товарам заметно усилился и отразился на продажах. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Белок выходит за пределы спортпита

Продажи продуктов с добавленным протеином в России за год выросли почти на треть по сравнению с предыдущим периодом. Речь идет не только о специализированных смесях, но и о привычных категориях — десертах, снеках и выпечке, где производители делают акцент на повышенном содержании белка. Такой формат позволяет привлечь покупателей, которые не занимаются спортом профессионально, но хотят сделать питание более сбалансированным.

Существенную роль сыграло распространение научных данных о значении белка для организма. Он участвует в восстановлении тканей, поддержании мышечной массы и формировании чувства сытости. При этом внимание к теме питания усиливается на фоне популярности подсчета калорий и анализа состава рациона, где белок все чаще рассматривается как ключевой элемент.

ЗОЖ как драйвер потребительского выбора

Рост интереса к протеиновым продуктам напрямую связан с трендом на здоровый образ жизни. Покупатели все чаще изучают этикетки, сравнивают составы и задумываются о соотношении белков, жиров и углеводов. В этом контексте продукты с добавленным протеином воспринимаются как более "функциональные" и подходящие для контроля веса.

По оценке журнала "Агроинвестор", этот сегмент рынка стабильно прибавляет около 6 процентов в год. Причем спрос формируют не только спортсмены, но и люди, далекие от фитнеса, включая офисных сотрудников и родителей с детьми. Дополнительный интерес подогревают материалы о том, как протеин из молочных продуктов используется в повседневном питании и чем он отличается от классических добавок.

Когда полезный тренд требует осторожности

На фоне растущей популярности специалисты напоминают: увлечение белковыми продуктами не всегда приносит ожидаемую пользу. У части потребителей формируется ошибочное представление, что протеин можно употреблять без ограничений и без последствий для веса и обмена веществ. Однако избыточное потребление белка при недостатке физической активности может давать обратный эффект.

"Есть ощущение, что, с точки зрения потребителей, белки как будто бы не приводят к набору веса, это абсолютно безобидные и безопасные продукты для нормализации веса и можно их есть сколько хочется. Конечно, это ошибочно. Важно обращать внимание на их количество, учитывать потребность организма и включать их в рацион ровно столько, сколько требуется", — отметила врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Эксперты подчеркивают, что избыток белка может перегружать обменные процессы и не заменяет комплексного подхода к питанию и движению. Даже продукты с полезным имиджем требуют умеренности и понимания своей реальной потребности.

Рост спроса на протеиновые продукты отражает стремление россиян внимательнее относиться к рациону и качеству еды. Вместе с тем специалисты советуют воспринимать такие товары как дополнение, а не универсальное решение. Осознанный выбор, учет образа жизни и баланса нутриентов остаются ключевыми условиями пользы для здоровья.