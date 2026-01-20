Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эмоциональный абьюс
Эмоциональный абьюс
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 17:27

Грызла ногти “на автомате” — и только сейчас стало ясно, что именно пытается заглушить организм

Мозг выбирает предсказуемую боль вместо неопределённой угрозы — психолог Хериот-Мейтленд

Многие привычки, которые принято ругать — от грызения ногтей до прокрастинации, — на деле могут быть не "слабостью характера", а способом быстро справиться с внутренним напряжением. Новая книга клинического психолога предлагает посмотреть на такие действия как на защитные стратегии, которые когда-то помогали чувствовать контроль и безопасность. Эта логика объясняет, почему даже вредные модели поведения могут казаться мозгу "удобными" и трудно поддаваться изменению. Об этом сообщает Fox News.

Почему мозг выбирает привычный дискомфорт

Клинический психолог доктор Чарли Хериот-Мейтленд в материале о книге "Контролируемые взрывы в психическом здоровье" описывает простой принцип: мозг устроен так, чтобы в первую очередь обеспечивать выживание, а не комфорт. Когда ситуация воспринимается как неопределённая, система защиты может предпочесть знакомую, пусть и неприятную реакцию — лишь бы избежать сюрпризов.

"Наш мозг — это машина для выживания, — сказал клинический психолог доктор Чарли Хериот-Мейтленд Fox News Digital. — Он запрограммирован не для оптимизации нашего счастья и благополучия, а чтобы поддерживать нас в живых".

Эксперт подчёркивает: эволюционно неожиданность могла быть опасной, поэтому мозг стремится к предсказуемости. В книге это формулируется как склонность выбирать "контролируемый" дискомфорт вместо риска столкнуться с чем-то большим и непонятным.

"Мозг предпочитает предсказуемую боль непредсказуемой угрозе, — сказала Хериот-Мейтленд. — Он не любит сюрпризов", — отметила она.

Как "самосаботаж" превращается в стратегию защиты

В современной жизни угрозы чаще эмоциональные: стыд, тревога, страх отказа, потеря контроля. Но организм реагирует на них так, будто речь идёт о реальной опасности. Поэтому прокрастинация, избегание, самокритика или привычка грызть ногти могут выполнять функцию "малой дозы вреда": человек получает короткое облегчение, откладывает момент оценки или снижает накал переживаний.

Психолог и директор программ по оздоровлению NYU Langone Health Теа Галлахер в комментарии Fox News называет эту идею попыткой мозга управлять дискомфортом, а не признаком "испорченности".

"Главный аргумент заключается в том, что поведение, которое мы называем "самосаботажным", может быть попыткой мозга контролировать дискомфорт", — рассказала Fox News Digital психолог Теа Галлахер.

При этом Галлахер уточняет: автор опирается в основном на клинический опыт, а не на строгие механистические доказательства, и на поведение могут влиять внешние факторы — например, СДВГ, травма, хронический стресс или социально-экономическое давление.

Что делать, если вы замечаете такие паттерны

Вместо вопроса "что со мной не так" эксперты предлагают искать функцию привычки: успокаивает ли она, отвлекает ли от страха, помогает ли пережить напряжённый момент. Такой взгляд снижает стыд и даёт шанс на более мягкие изменения — без войны с собой и без оправдания вреда.

Галлахер советует опираться на техники заземления, поддерживающие отношения и предсказуемые рутины, а также постепенно тренировать переносимость неопределённости. И если привычка причиняет заметный стресс или становится разрушительной, лучше подключать профессиональную помощь: задача — вернуть себе контроль над жизнью, а не просто "запретить" симптом.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мини-юбка 90-х возвращается в тренды 2026 года – модные редакторы вчера в 17:07
В 2026 мини из 90-х стала базой: один силуэт — три совершенно разных образа

Мини-юбка 90-х возвращается в моде: в 2026 она работает в минимализме, гранже и бохо — белая, джинсовая и тартан задают три главных направления.

Читать полностью » Возрастные боли в коленях и спине чаще связаны с износом суставов — врачи вчера в 14:46
Колени и спина болят по привычке, но эти сигналы могут закончиться плохо

Боли в коленях и спине после 55 лет часто считают нормой, но некоторые симптомы могут указывать на воспаление, проблемы с сосудами или нервы.

Читать полностью » Депрессия появлялась за несколько лет до болезни Паркинсона — General Psychiatry вчера в 10:42
Депрессия приходит первой: тревожный сигнал, который может опережать серьёзные болезни мозга

Поздняя депрессия всё чаще рассматривается как возможный ранний признак болезни Паркинсона и деменции, что меняет подход к наблюдению за пожилыми пациентами.

Читать полностью » Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус вчера в 5:35
Отопление сушит лицо за сутки: наношу слои в правильном порядке — стянутость исчезает

Зимний уход для красоты: мягкое очищение, тоник, увлажнение и барьерный крем — пошаговый ритуал, который восстанавливает барьер кожи и удерживает влагу.

Читать полностью » Светотерапия снижает воспаление и ускоряет регенерацию кожи — Егорова, дерматолог-косметолог 18.01.2026 в 22:54
Перестала мазать всё подряд и выбрала свет — восстановление пошло иначе

Светотерапия ускоряет регенерацию и снимает воспаление: как красный, синий и фотодинамический режим с фотосенсибилизаторами помогают восстановить кожу.

Читать полностью » Ортопед Стальнов предупредил об ослаблении мышц при ношении корсета 18.01.2026 в 18:52
Корсет "подтягивает" спину в первые минуты — но потом запускает неприятный эффект

Корсеты стали модным аксессуаром у блогеров, но ортопед Стальнов предупреждает: ношение более 3 часов ослабляет мышцы спины — важнее упражнения и привычки.

Читать полностью » Ограничение питания 8 часами не ускорило метаболизм — Ольга Рамич 18.01.2026 в 16:24
Ели строго по графику, но без бонусов для фигуры: организм быстро раскусил хитрость

Питание по часам не ускоряет метаболизм само по себе. Немецкое исследование объясняет, почему калории важнее времени еды и как режим влияет на биоритмы.

Читать полностью » Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь 18.01.2026 в 13:30
Миконос умеет быть тихим — стоит свернуть с вечеринок, и остров удивляет совсем другим лицом

Откройте Миконос: когда ехать, сколько дней и как сбалансировать пляжный отдых с вечеринами, исследованием Хоры и Делос — сезонность острова под ваши путешествия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Решение о покупке авто чаще зависит от кредита, а не от сезона — Дмитрий Попов
Наука
Челюстные рыбы доминируют благодаря древнему оледенению — Science Advances
Еда
Макароны с тушёнкой на сковороде готовятся за 30 минут — повар
Красота и здоровье
Камень во рту: почему на зубах образуется твердый налет и что с этим делать
Туризм
Обед во Вьетнаме в среднем стоил 500 рублей на человека, рассказали путешественники
Еда
Матча из смеси урожаев дает плоскую горечь вместо умами — Chowhound
Питомцы
Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво
Авто и мото
Длительная стоянка автомобиля приводит к разряду аккумулятора — Автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet