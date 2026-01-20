Грызла ногти “на автомате” — и только сейчас стало ясно, что именно пытается заглушить организм

Многие привычки, которые принято ругать — от грызения ногтей до прокрастинации, — на деле могут быть не "слабостью характера", а способом быстро справиться с внутренним напряжением. Новая книга клинического психолога предлагает посмотреть на такие действия как на защитные стратегии, которые когда-то помогали чувствовать контроль и безопасность. Эта логика объясняет, почему даже вредные модели поведения могут казаться мозгу "удобными" и трудно поддаваться изменению. Об этом сообщает Fox News.

Почему мозг выбирает привычный дискомфорт

Клинический психолог доктор Чарли Хериот-Мейтленд в материале о книге "Контролируемые взрывы в психическом здоровье" описывает простой принцип: мозг устроен так, чтобы в первую очередь обеспечивать выживание, а не комфорт. Когда ситуация воспринимается как неопределённая, система защиты может предпочесть знакомую, пусть и неприятную реакцию — лишь бы избежать сюрпризов.

"Наш мозг — это машина для выживания, — сказал клинический психолог доктор Чарли Хериот-Мейтленд Fox News Digital. — Он запрограммирован не для оптимизации нашего счастья и благополучия, а чтобы поддерживать нас в живых".

Эксперт подчёркивает: эволюционно неожиданность могла быть опасной, поэтому мозг стремится к предсказуемости. В книге это формулируется как склонность выбирать "контролируемый" дискомфорт вместо риска столкнуться с чем-то большим и непонятным.

"Мозг предпочитает предсказуемую боль непредсказуемой угрозе, — сказала Хериот-Мейтленд. — Он не любит сюрпризов", — отметила она.

Как "самосаботаж" превращается в стратегию защиты

В современной жизни угрозы чаще эмоциональные: стыд, тревога, страх отказа, потеря контроля. Но организм реагирует на них так, будто речь идёт о реальной опасности. Поэтому прокрастинация, избегание, самокритика или привычка грызть ногти могут выполнять функцию "малой дозы вреда": человек получает короткое облегчение, откладывает момент оценки или снижает накал переживаний.

Психолог и директор программ по оздоровлению NYU Langone Health Теа Галлахер в комментарии Fox News называет эту идею попыткой мозга управлять дискомфортом, а не признаком "испорченности".

"Главный аргумент заключается в том, что поведение, которое мы называем "самосаботажным", может быть попыткой мозга контролировать дискомфорт", — рассказала Fox News Digital психолог Теа Галлахер.

При этом Галлахер уточняет: автор опирается в основном на клинический опыт, а не на строгие механистические доказательства, и на поведение могут влиять внешние факторы — например, СДВГ, травма, хронический стресс или социально-экономическое давление.

Что делать, если вы замечаете такие паттерны

Вместо вопроса "что со мной не так" эксперты предлагают искать функцию привычки: успокаивает ли она, отвлекает ли от страха, помогает ли пережить напряжённый момент. Такой взгляд снижает стыд и даёт шанс на более мягкие изменения — без войны с собой и без оправдания вреда.

Галлахер советует опираться на техники заземления, поддерживающие отношения и предсказуемые рутины, а также постепенно тренировать переносимость неопределённости. И если привычка причиняет заметный стресс или становится разрушительной, лучше подключать профессиональную помощь: задача — вернуть себе контроль над жизнью, а не просто "запретить" симптом.