Китай планирует протестировать собственную систему планетарной защиты, запуская космический корабль для столкновения с астероидом. Эксперимент направлен на проверку технологий для предотвращения угроз столкновения космических объектов с Землёй.

Аппарат будет состоять из двух модулей: наблюдательного и ударного, работающих в тандеме.

После анализа астероида наблюдателем, ударный модуль столкнется с ним, а наблюдательный модуль изучит последствия столкновения.

В качестве цели выбран астероид 2015 XF261, с тестом, запланированным на 2030 год. Это напоминает аналогичный эксперимент NASA 2022 года, сообщает 4pda.

Фото: earthobservatory.nasa.gov/NASA Earth Observatory (public domain)