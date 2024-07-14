Китай планирует протестировать собственную систему планетарной защиты, запуская космический корабль для столкновения с астероидом. Эксперимент направлен на проверку технологий для предотвращения угроз столкновения космических объектов с Землёй.
Аппарат будет состоять из двух модулей: наблюдательного и ударного, работающих в тандеме.
После анализа астероида наблюдателем, ударный модуль столкнется с ним, а наблюдательный модуль изучит последствия столкновения.
В качестве цели выбран астероид 2015 XF261, с тестом, запланированным на 2030 год. Это напоминает аналогичный эксперимент NASA 2022 года, сообщает 4pda.
Фото: earthobservatory.nasa.gov/NASA Earth Observatory (public domain)
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