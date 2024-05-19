Эксперты журнала "За рулем" рассказали о методах защиты фар, стекол и элементов кузова автомобилей. Фары можно защитить с помощью полиуретановых пленок, аналогично используемых для кузова.
Для защиты колесных дисков и тормозных суппортов применяется керамическое покрытие.
Специальные пленки также могут защитить лобовое стекло, прослужив около 10 000 километров, несмотря на износ от дворников. Для предотвращения изменения цвета металлических деталей на автомобилях, особенно после нескольких зим, используется антихромирование с помощью черной пленки.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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