Зерновые под ударом: ржавчина и пятнистость не уходят даже зимой
Осень для полей — не время отдыха. Даже после уборки урожая в почве и на остатках растений продолжается жизнь: микроскопические патогены не уходят на покой, а ждут момента для нового нападения. Болезни зерновых, такие как пятнистость листьев, вирусы злаков и ржавчина, способны пережить межсезонье и снова активизироваться при малейшем удобном условии.
Почему злаки болеют чаще всего
Зерновые культуры — основа продовольственной системы, но именно они подвержены большому количеству грибковых и вирусных заболеваний. Наиболее известные среди них — корично-бурая пятнистость листьев пшеницы (Pyrenophora tritici-repentis) и сетчатая пятнистость ячменя (Pyrenophora teres). Они наносят ущерб урожаю не только снижая качество зерна, но и истощая растение уже на ранних стадиях развития.
Причина проста: патогены не исчезают после жатвы. Остатки соломы и необработанная стерня становятся идеальной "зимней квартирой" для грибков и вирусов. Даже прохладные ночи и утренняя роса создают влагу, которая помогает им закрепиться и дождаться новой вегетации.
"Конденсация на рассвете и вечером уже может способствовать укоренению и развитию болезнетворных микроорганизмов", — пишет НАК.
Грибковые споры разносятся ветром на десятки километров. Достаточно небольшого очага заражения, чтобы через несколько недель болезнь распространилась по всему полю.
Основные враги урожая
- Корично-бурая пятнистость листьев (пшеница). Сначала появляются крошечные овальные пятна, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Листья буреют и высыхают.
- Сетчатая пятнистость (ячмень). Болезнь возвращается из года в год. Пятна располагаются вдоль жилок, листовая пластина желтеет и преждевременно отмирает.
- Ржавчина. Листовая, бурая и красная ржавчина (Puccinia recondita) образует рыжие колонии уже осенью. Болезнь любит тепло, но способна пережить холод.
Ржавчинные грибы особенно опасны: они живут только на живых тканях, поэтому быстро переходят с перезимовавших "сирот" — проросших самосевов — на молодые посевы.
Сравнение — болезни зерновых
|
Болезнь
|
Возбудитель
|
Культура
|
Условия развития
|
Последствия
|
Корично-бурая пятнистость
|
Pyrenophora tritici-repentis
|
Пшеница
|
Влага и прохлада
|
Высыхание листьев, снижение урожая
|
Сетчатая пятнистость
|
Pyrenophora teres
|
Ячмень
|
Перепады температуры
|
Пожелтение и гибель листьев
|
Листовая и бурая ржавчина
|
Puccinia recondita
|
Все злаки
|
Теплая влажная погода
|
Уменьшение фотосинтеза, истощение растения
Советы шаг за шагом — как защитить зерновые
- Контролируйте самосевы. После уборки необходимо уничтожить "сироты" — именно на них сохраняются возбудители.
- Выбирайте устойчивые сорта. Современные селекционные линии пшеницы и ячменя обладают повышенной устойчивостью к ржавчине и пятнистости.
- Обрабатывайте семена. Протравители на основе тебуконазола или флудиоксонила снижают риск заражения на старте.
- Планируйте севооборот. Не возвращайте зерновые на то же поле раньше чем через три года.
- Следите за погодой. Туман и влажность — повод усилить профилактику, особенно в осенние месяцы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: оставить солому после жатвы неубранной.
Последствие: грибки зимуют и заражают новые посадки.
Альтернатива: измельчить и заделать в почву, провести поверхностное дискование.
- Ошибка: экономия на протравителях.
Последствие: раннее поражение ростков, потеря урожайности до 30%.
Альтернатива: обработка семян системными фунгицидами ("Витарос", "Максим").
- Ошибка: поздняя диагностика болезни.
Последствие: заражение всего поля.
Альтернатива: регулярные осмотры растений и применение профилактических растворов меди и серы.
А что если болезнь уже началась?
Если поражение заметили на ранней стадии, ситуацию можно исправить. Используйте фунгициды контактного и системного действия, которые блокируют развитие спор. При значительном заражении обработку нужно повторить через 10-14 дней.
Иногда проще убрать очаг инфекции — выкосить заражённые растения и сжечь остатки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Плюсы и минусы
|
Метод защиты
|
Плюсы
|
Минусы
|
Протравливание семян
|
Эффективно на старте роста
|
Требует затрат и оборудования
|
Опрыскивание фунгицидами
|
Быстро действует
|
Нужно соблюдать дозировку
|
Севооборот
|
Безопасен и экологичен
|
Длительный эффект
|
Удаление остатков
|
Снижает патогенов
|
Дополнительные трудозатраты
FAQ
Как выбрать фунгицид для зерновых?
Ориентируйтесь на тип заболевания: для ржавчины подойдут препараты с действующим веществом триазол, для пятнистости — стробилурины.
Когда проводить обработку?
Первую — перед посевом, вторую — на стадии кущения. При сильном заражении — повторно через две недели.
Что делать, если болезнь возвращается каждый год?
Вероятно, не соблюдается севооборот или не убираются растительные остатки. В этом случае стоит обновить агротехнику и провести анализ почвы.
Мифы и правда
- Миф: грибковые болезни погибают зимой.
Правда: многие патогены зимуют в соломе и стерне, сохраняя активность до весны.
- Миф: химическая обработка всегда вредна.
Правда: современные препараты безопасны при соблюдении дозировки и дают до 95% защиты.
- Миф: ржавчина появляется только при жаре.
Правда: грибки способны выживать и при низких температурах, активизируясь в тёплые периоды.
2 интересных факта
- Устойчивые сорта пшеницы создаются с помощью скрещивания старинных линий, сохранивших природный иммунитет.
- Грибковые болезни могут уменьшить массу зерна почти вдвое, даже если листья выглядят внешне здоровыми.
