Пшеница
Пшеница
© commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova is licensed under CC BY 4.0
Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 7:13

Зерновые под ударом: ржавчина и пятнистость не уходят даже зимой

Агрономы советуют уничтожать самосевы и растительные остатки, чтобы предотвратить пятнистость и ржавчину

Осень для полей — не время отдыха. Даже после уборки урожая в почве и на остатках растений продолжается жизнь: микроскопические патогены не уходят на покой, а ждут момента для нового нападения. Болезни зерновых, такие как пятнистость листьев, вирусы злаков и ржавчина, способны пережить межсезонье и снова активизироваться при малейшем удобном условии.

Почему злаки болеют чаще всего

Зерновые культуры — основа продовольственной системы, но именно они подвержены большому количеству грибковых и вирусных заболеваний. Наиболее известные среди них — корично-бурая пятнистость листьев пшеницы (Pyrenophora tritici-repentis) и сетчатая пятнистость ячменя (Pyrenophora teres). Они наносят ущерб урожаю не только снижая качество зерна, но и истощая растение уже на ранних стадиях развития.

Причина проста: патогены не исчезают после жатвы. Остатки соломы и необработанная стерня становятся идеальной "зимней квартирой" для грибков и вирусов. Даже прохладные ночи и утренняя роса создают влагу, которая помогает им закрепиться и дождаться новой вегетации.

"Конденсация на рассвете и вечером уже может способствовать укоренению и развитию болезнетворных микроорганизмов", — пишет НАК.

Грибковые споры разносятся ветром на десятки километров. Достаточно небольшого очага заражения, чтобы через несколько недель болезнь распространилась по всему полю.

Основные враги урожая

  1. Корично-бурая пятнистость листьев (пшеница). Сначала появляются крошечные овальные пятна, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Листья буреют и высыхают.
  2. Сетчатая пятнистость (ячмень). Болезнь возвращается из года в год. Пятна располагаются вдоль жилок, листовая пластина желтеет и преждевременно отмирает.
  3. Ржавчина. Листовая, бурая и красная ржавчина (Puccinia recondita) образует рыжие колонии уже осенью. Болезнь любит тепло, но способна пережить холод.

Ржавчинные грибы особенно опасны: они живут только на живых тканях, поэтому быстро переходят с перезимовавших "сирот" — проросших самосевов — на молодые посевы.

Сравнение — болезни зерновых

Болезнь

Возбудитель

Культура

Условия развития

Последствия

Корично-бурая пятнистость

Pyrenophora tritici-repentis

Пшеница

Влага и прохлада

Высыхание листьев, снижение урожая

Сетчатая пятнистость

Pyrenophora teres

Ячмень

Перепады температуры

Пожелтение и гибель листьев

Листовая и бурая ржавчина

Puccinia recondita

Все злаки

Теплая влажная погода

Уменьшение фотосинтеза, истощение растения

Советы шаг за шагом — как защитить зерновые

  1. Контролируйте самосевы. После уборки необходимо уничтожить "сироты" — именно на них сохраняются возбудители.
  2. Выбирайте устойчивые сорта. Современные селекционные линии пшеницы и ячменя обладают повышенной устойчивостью к ржавчине и пятнистости.
  3. Обрабатывайте семена. Протравители на основе тебуконазола или флудиоксонила снижают риск заражения на старте.
  4. Планируйте севооборот. Не возвращайте зерновые на то же поле раньше чем через три года.
  5. Следите за погодой. Туман и влажность — повод усилить профилактику, особенно в осенние месяцы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить солому после жатвы неубранной.
    Последствие: грибки зимуют и заражают новые посадки.
    Альтернатива: измельчить и заделать в почву, провести поверхностное дискование.
  • Ошибка: экономия на протравителях.
    Последствие: раннее поражение ростков, потеря урожайности до 30%.
    Альтернатива: обработка семян системными фунгицидами ("Витарос", "Максим").
  • Ошибка: поздняя диагностика болезни.
    Последствие: заражение всего поля.
    Альтернатива: регулярные осмотры растений и применение профилактических растворов меди и серы.

А что если болезнь уже началась?

Если поражение заметили на ранней стадии, ситуацию можно исправить. Используйте фунгициды контактного и системного действия, которые блокируют развитие спор. При значительном заражении обработку нужно повторить через 10-14 дней.

Иногда проще убрать очаг инфекции — выкосить заражённые растения и сжечь остатки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Плюсы и минусы

Метод защиты

Плюсы

Минусы

Протравливание семян

Эффективно на старте роста

Требует затрат и оборудования

Опрыскивание фунгицидами

Быстро действует

Нужно соблюдать дозировку

Севооборот

Безопасен и экологичен

Длительный эффект

Удаление остатков

Снижает патогенов

Дополнительные трудозатраты

FAQ

Как выбрать фунгицид для зерновых?
Ориентируйтесь на тип заболевания: для ржавчины подойдут препараты с действующим веществом триазол, для пятнистости — стробилурины.

Когда проводить обработку?
Первую — перед посевом, вторую — на стадии кущения. При сильном заражении — повторно через две недели.

Что делать, если болезнь возвращается каждый год?
Вероятно, не соблюдается севооборот или не убираются растительные остатки. В этом случае стоит обновить агротехнику и провести анализ почвы.

Мифы и правда

  • Миф: грибковые болезни погибают зимой.
    Правда: многие патогены зимуют в соломе и стерне, сохраняя активность до весны.
  • Миф: химическая обработка всегда вредна.
    Правда: современные препараты безопасны при соблюдении дозировки и дают до 95% защиты.
  • Миф: ржавчина появляется только при жаре.
    Правда: грибки способны выживать и при низких температурах, активизируясь в тёплые периоды.

2 интересных факта

  • Устойчивые сорта пшеницы создаются с помощью скрещивания старинных линий, сохранивших природный иммунитет.
  • Грибковые болезни могут уменьшить массу зерна почти вдвое, даже если листья выглядят внешне здоровыми.

