Раньше думал, что это бесполезно, а теперь всегда съедаю сыр после сладкого — и вот почему

Когда наступают праздничные сезоны, конфеты и сладости начинают заполнять наши дома. Хэллоуин, Рождество, Новый год — это время, когда мы часто переедаем сладким, не задумываясь о последствиях для зубов. Специалисты отмечают, что не столько сами конфеты опасны, сколько количество сахара, которое мы потребляем за короткий промежуток времени. На это обращает внимание Ольга Энс, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения и профессор в Стоматологическом колледже Университета Флориды.

"Проблема не в том, что конфеты становятся более опасными, а в том, что мы едим их в значительно больших количествах за короткий промежуток времени", — пояснила она в интервью Fox News.

Сахар, который остается в полости рта, питается бактериями, вырабатывающими кислоту. Эта кислота ослабляет эмаль зубов, что может привести к кариесу. Но что можно сделать, чтобы защитить свои зубы в этот период? Ольга Энс поделилась с нами четырьмя продуктами, которые помогут защитить зубы от вреда сладостей.

Яблоки: натуральное очищение зубов

Яблоки — не только вкусный и полезный фрукт, но и природный абразив для зубов.

"Яблоки очищают поверхность зубов, разрушая зубной налет и стимулируя отток слюны. Затем слюна нейтрализует кислоту и помогает восстанавливать эмаль", — рассказала Ольга Энс.

Механизм защиты прост: волокна яблока действуют как мягкий абразив, а повышенная слюноотделение помогает удалить остатки сахара с зубов. Это своего рода "мини-очищение" полости рта после того, как вы съели сладости.

Клюква: защита от зубного налета

Клюква — это не только ароматный ягодный продукт, но и важный союзник в борьбе с бактериями.

"Несладкая клюква обладает полифенолами, которые имеют антиадгезионные свойства, — объяснила Ольга Энс. — Это означает, что они мешают бактериям, вызывающим кариес, прилипать к поверхности зубов и предотвращают образование зубного налета".

Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте свежую или сушеную клюкву без добавления сахара. Она помогает предотвратить образование налета еще до его появления.

Сыр: защита от кислотных атак

После употребления сладкого полезно съесть немного сыра. Он помогает нейтрализовать кислоту, которая образуется в результате сахара.

"Сыр стимулирует слюноотделение, его щелочные свойства нейтрализуют кислоту и повышают pH в полости рта, а также он поставляет кальций и фосфаты, которые являются строительными блоками для восстановления эмали", — пояснила Ольга Энс.

Это значит, что небольшой кусочек сыра после десерта не только нейтрализует кислотность, но и укрепляет зубную эмаль.

Тыква: питание для крепкой эмали

Тыква — это не только ингредиент для осенних пирогов, но и отличный продукт для защиты зубов. Она богата витамином А, который необходим для клеток, формирующих зубную эмаль.

"Витамин А помогает укрепить зубы и делает их более устойчивыми к кислотам", — утверждает Ольга Энс.

Поэтому тыквенные блюда, такие как жареная тыква или тыквенное пюре, могут стать отличным дополнением к вашей диете в праздничный сезон.

Как сбалансировать сладости и защиту зубов?

Главное правило, которое помогает сохранить здоровье зубов в период частого употребления сладкого — это баланс. Наслаждайтесь конфетами и десертами в умеренных количествах, а затем выбирайте продукты, которые поддержат здоровье зубов. Яблоки, клюква, сыр и тыква могут стать отличным дополнением к вашему рациону и помочь сохранить вашу улыбку здоровой даже после самых сладких праздников.

Плюсы и минусы продуктов для зубов

Продукт Плюсы Минусы Яблоки Очищают зубы, стимулируют слюноотделение, восстанавливают эмаль. Могут быть кислые, что при чрезмерном употреблении может повредить эмаль. Клюква Препятствует образованию налета, обладает антибактериальными свойствами. Может быть кислой, что при частом употреблении в больших количествах также может навредить эмали. Сыр Нейтрализует кислоту, укрепляет эмаль, улучшает pH в полости рта. Высокое содержание жиров и калорий. Тыква Обогащает витаминами, укрепляет эмаль, делает зубы более устойчивыми к кислотам. Могут быть сахара и добавки в переработанных продуктах, что снижает пользу.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать продукты, которые защищают зубы от сладкого?

Выбирайте те продукты, которые не только полезны, но и обладают антибактериальными и абразивными свойствами, такими как яблоки и клюква. Также стоит употреблять продукты, стимулирующие слюноотделение и помогающие нейтрализовать кислоту, например, сыр.

Сколько сыра нужно есть для защиты зубов?

Небольшой кусочек сыра после сладкого — это достаточно, чтобы нейтрализовать кислоту и укрепить эмаль. Излишества не требуются, чтобы не повысить уровень жиров в рационе.

Что лучше: свежие или сушеные фрукты?

Лучше выбирать свежие фрукты, так как в сушеных могут быть добавлены сахара, что снижает их полезность для зубов.

Мифы и правда

Миф: Конфеты всегда вредны для зубов, их стоит избегать.

Правда: Конфеты могут навредить зубам только в случае частого употребления и если после этого не предпринимаются меры по защите зубов. Умеренность и правильный уход за полостью рта — важный фактор. Миф: Продукты для защиты зубов не должны быть сладкими.

Правда: Некоторые сладкие продукты, такие как яблоки и клюква, могут быть полезными для зубов, если они не содержат сахара. Миф: Защищать зубы можно только с помощью зубной пасты.

Правда: Важным дополнением к чистке зубов является правильное питание, которое помогает укрепить эмаль и предотвращает образование налета.

2 интересных факта о зубах