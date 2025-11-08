Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Улыбка крупным планом
Улыбка крупным планом
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 21:59

Раньше думал, что это бесполезно, а теперь всегда съедаю сыр после сладкого — и вот почему

Ольга Энс: яблоки и клюква помогают защитить зубы от кариеса после сладкого

Когда наступают праздничные сезоны, конфеты и сладости начинают заполнять наши дома. Хэллоуин, Рождество, Новый год — это время, когда мы часто переедаем сладким, не задумываясь о последствиях для зубов. Специалисты отмечают, что не столько сами конфеты опасны, сколько количество сахара, которое мы потребляем за короткий промежуток времени. На это обращает внимание Ольга Энс, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения и профессор в Стоматологическом колледже Университета Флориды.

"Проблема не в том, что конфеты становятся более опасными, а в том, что мы едим их в значительно больших количествах за короткий промежуток времени", — пояснила она в интервью Fox News.

Сахар, который остается в полости рта, питается бактериями, вырабатывающими кислоту. Эта кислота ослабляет эмаль зубов, что может привести к кариесу. Но что можно сделать, чтобы защитить свои зубы в этот период? Ольга Энс поделилась с нами четырьмя продуктами, которые помогут защитить зубы от вреда сладостей.

  1. Яблоки: натуральное очищение зубов

Яблоки — не только вкусный и полезный фрукт, но и природный абразив для зубов.

"Яблоки очищают поверхность зубов, разрушая зубной налет и стимулируя отток слюны. Затем слюна нейтрализует кислоту и помогает восстанавливать эмаль", — рассказала Ольга Энс.

Механизм защиты прост: волокна яблока действуют как мягкий абразив, а повышенная слюноотделение помогает удалить остатки сахара с зубов. Это своего рода "мини-очищение" полости рта после того, как вы съели сладости.

  1. Клюква: защита от зубного налета

Клюква — это не только ароматный ягодный продукт, но и важный союзник в борьбе с бактериями.

"Несладкая клюква обладает полифенолами, которые имеют антиадгезионные свойства, — объяснила Ольга Энс. — Это означает, что они мешают бактериям, вызывающим кариес, прилипать к поверхности зубов и предотвращают образование зубного налета".

Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте свежую или сушеную клюкву без добавления сахара. Она помогает предотвратить образование налета еще до его появления.

  1. Сыр: защита от кислотных атак

После употребления сладкого полезно съесть немного сыра. Он помогает нейтрализовать кислоту, которая образуется в результате сахара.

"Сыр стимулирует слюноотделение, его щелочные свойства нейтрализуют кислоту и повышают pH в полости рта, а также он поставляет кальций и фосфаты, которые являются строительными блоками для восстановления эмали", — пояснила Ольга Энс.

Это значит, что небольшой кусочек сыра после десерта не только нейтрализует кислотность, но и укрепляет зубную эмаль.

  1. Тыква: питание для крепкой эмали

Тыква — это не только ингредиент для осенних пирогов, но и отличный продукт для защиты зубов. Она богата витамином А, который необходим для клеток, формирующих зубную эмаль.

"Витамин А помогает укрепить зубы и делает их более устойчивыми к кислотам", — утверждает Ольга Энс.

Поэтому тыквенные блюда, такие как жареная тыква или тыквенное пюре, могут стать отличным дополнением к вашей диете в праздничный сезон.

Как сбалансировать сладости и защиту зубов?

Главное правило, которое помогает сохранить здоровье зубов в период частого употребления сладкого — это баланс. Наслаждайтесь конфетами и десертами в умеренных количествах, а затем выбирайте продукты, которые поддержат здоровье зубов. Яблоки, клюква, сыр и тыква могут стать отличным дополнением к вашему рациону и помочь сохранить вашу улыбку здоровой даже после самых сладких праздников.

Плюсы и минусы продуктов для зубов

Продукт

Плюсы

Минусы

Яблоки

Очищают зубы, стимулируют слюноотделение, восстанавливают эмаль.

Могут быть кислые, что при чрезмерном употреблении может повредить эмаль.

Клюква

Препятствует образованию налета, обладает антибактериальными свойствами.

Может быть кислой, что при частом употреблении в больших количествах также может навредить эмали.

Сыр

Нейтрализует кислоту, укрепляет эмаль, улучшает pH в полости рта.

Высокое содержание жиров и калорий.

Тыква

Обогащает витаминами, укрепляет эмаль, делает зубы более устойчивыми к кислотам.

Могут быть сахара и добавки в переработанных продуктах, что снижает пользу.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать продукты, которые защищают зубы от сладкого?
Выбирайте те продукты, которые не только полезны, но и обладают антибактериальными и абразивными свойствами, такими как яблоки и клюква. Также стоит употреблять продукты, стимулирующие слюноотделение и помогающие нейтрализовать кислоту, например, сыр.

Сколько сыра нужно есть для защиты зубов?
Небольшой кусочек сыра после сладкого — это достаточно, чтобы нейтрализовать кислоту и укрепить эмаль. Излишества не требуются, чтобы не повысить уровень жиров в рационе.

Что лучше: свежие или сушеные фрукты?
Лучше выбирать свежие фрукты, так как в сушеных могут быть добавлены сахара, что снижает их полезность для зубов.

Мифы и правда

  1. Миф: Конфеты всегда вредны для зубов, их стоит избегать.
    Правда: Конфеты могут навредить зубам только в случае частого употребления и если после этого не предпринимаются меры по защите зубов. Умеренность и правильный уход за полостью рта — важный фактор.
  2. Миф: Продукты для защиты зубов не должны быть сладкими.
    Правда: Некоторые сладкие продукты, такие как яблоки и клюква, могут быть полезными для зубов, если они не содержат сахара.
  3. Миф: Защищать зубы можно только с помощью зубной пасты.
    Правда: Важным дополнением к чистке зубов является правильное питание, которое помогает укрепить эмаль и предотвращает образование налета.

2 интересных факта о зубах

  1. Зубы — единственная часть человеческого организма, которая не восстанавливается естественным образом.
  2. Первые зубы у человека начинают появляться еще в возрасте 6 месяцев, и этот процесс продолжается до 3 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снижение уровня эстрогена в менопаузе увеличивает запах тела из-за изменений в составе пота сегодня в 16:51
Борюсь с запахом тела при менопаузе — вот что действительно помогает

Изменения в организме при менопаузе могут повлиять на запах тела. Откройте для себя 8 простых способов борьбы, чтобы оставаться уверенными в себе.

Читать полностью » Ела это каждый день и не понимала, почему отекает лицо — причина оказалась на кухне сегодня в 16:01

Отёки — не только косметическая проблема. Они сигнализируют о том, что в организме нарушен водно-солевой баланс или развиваются скрытые воспалительные процессы.

Читать полностью » Акне, вызванное тестостероном, может сохраняться до нормализации уровня гормонов сегодня в 15:44
Прыщи как следствие тестостерона: жаль, раньше не знал, как это избежать

Тестостерон влияет на кожу через сальные железы, что может привести к неприятным высыпаниям. Узнайте, как контролировать акне, вызванные гормонами.

Читать полностью » Не таблетки, а кружка чая: не ожидала такого эффекта — боль прошла, будто рукой сняло сегодня в 15:21

Ромашковый чай известен как мягкое средство против стресса, но недавние исследования показали — он способен действовать и как натуральное обезболивающее, без побочных эффектов.

Читать полностью » Сухость глаз возникает из-за переутомления и дефицита жиров — Кирилл Светлаков сегодня в 14:58
Работаю за монитором по 8 часов — спасаю глаза одним трюком каждые 20 минут

Сухость глаз может быть следствием не только работы за компьютером, но и неправильного питания или недосыпа. Офтальмолог объясняет, какие привычки разрушают здоровье глаз и как его восстановить.

Читать полностью » Врач Ирина Муравьева: регулярные обследования помогают выявить рак легких на ранних стадиях сегодня в 14:21
Узнала, что рак легких можно победить, если обнаружить его вовремя

Как регулярные обследования и онкоскрининги помогают выявить рак легких на ранней стадии и увеличить шансы на успешное лечение.

Читать полностью » Переохлаждение без шапки вызывает воспаление лицевого нерва и паралич — Юлия Валуйская сегодня в 13:58
Думала, просто продуло — а оказалось, что одна сторона лица больше не двигается

Отказ от шапки зимой может привести не только к простуде, но и к воспалению лицевого нерва. Как распознать симптомы и защитить себя от боли и паралича.

Читать полностью » Врач Андрей Осипов предупредил о возможных рисках самолечения чесноком сегодня в 13:16
Чуть не навредил себе, следуя совету из интернета о чесноке против глистов

Какие способы лечения глистов действительно эффективны и почему чеснок не стоит использовать — советы врачей по борьбе с паразитами.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Включение ближнего света днём повышает заметность автомобиля на дороге
Авто и мото
Оставил тканевые коврики на зиму — и не поверил, что с машиной может случиться такое
Дом
Выбрасывала кожуру годами — а теперь она заменяет половину бытовой химии: вот что нужно сделать
Еда
Эксперты по питанию: пшённая каша укрепляет иммунитет и улучшает настроение
Садоводство
Чуть не попал в тюрьму за сбор краснокнижных ягод — рассказываю, как избежать наказания
Спорт и фитнес
Тренер Гончаров: базовые и изолирующие упражнения нужны для гармоничного развития тела
СФО
В ХМАО число пользователей ИИ старше 55 лет выросло почти в 8 раз за год
Туризм
Топ-города для осенних путешествий в России: рост спроса на жилье в Суздале и Владимире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet