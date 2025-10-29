Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роза в заморозки
Роза в заморозки
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:12

Мороз не щадит даже королеву цветов: вот как спасти розы до весны

Агрономы советуют утеплять розы мешковиной и агроволокном при падении температуры

Розы — гордость любого сада, но именно они особенно уязвимы зимой. Мороз, ветер и перепады температур могут повредить корни, побеги и даже погубить куст. Чтобы любимые цветы благополучно дожили до весны, важно правильно подготовить их к холоду.

Когда нужно переносить розы в помещение

Для горшечных сортов действует простое правило: если ваш сорт рассчитан хотя бы на две климатические зоны холоднее вашей, его можно оставить на улице. В противном случае розу лучше перенести в помещение.

"Корни контейнерных растений гораздо чувствительнее к замерзанию, чем у тех, что растут в земле", — напоминает садовод Марта Стюарт.

Перед тем как занести растения в дом, нужно дождаться естественного периода покоя — когда после первых холодов роза сбросит листья. Уберите оставшуюся листву и обрежьте больные побеги. Зимовать горшечные розы лучше в неотапливаемом, но защищённом месте — например, в гараже или под навесом.

Поливать зимой нужно редко: 1-2 раза в месяц, лишь чтобы земля не пересыхала.

Как подготовить розы в открытом грунте

Если ваши розы растут в саду, позаботьтесь об их защите заранее. Самое важное — перестать вносить удобрения за 5-6 недель до первых заморозков. Это поможет растениям прекратить рост и сосредоточиться на укреплении корней.

Обрезать розы нужно умеренно, удалив только сухие и повреждённые ветви. Сильная обрезка осенью может стимулировать новый рост, который не успеет окрепнуть до морозов.

"Осенняя обрезка роз — это не формирование куста, а лишь гигиеническая процедура", — поясняет эксперт по садоводству Лора Хансон.

Шаги по защите роз от замерзания

  1. Мульчирование основания. Насыпьте вокруг куста 15-30 см слоя мульчи — подойдут компост, кора, опилки, торф или сухая листва. Это сохранит тепло и влагу у корней.

  2. Свяжите побеги. Если куст высокий, аккуратно соберите побеги и перевяжите шпагатом, чтобы они не ломались под ветром или снегом.

  3. Соорудите защиту. В холодных регионах сделайте каркас из металлической сетки или деревянных кольев и оберните розу мешковиной. Пространство внутри заполните соломой, листьями или торфом.

  4. Закройте верх. Для дополнительной защиты можно накрыть верх укрытия куском мешковины или нетканым материалом. Он не даст теплу быстро уходить.

Защита роз в контейнерах на улице

Если нет возможности занести горшечные розы внутрь, обеспечьте им надёжное укрытие:

  • Поднимите горшки над землёй (на кирпичи или подставки), чтобы избежать переохлаждения корней.

  • Оберните контейнеры мешковиной или несколькими слоями агроволокна.

  • Замульчируйте верх почвы сухими листьями или корой.

  • Поставьте горшки в защищённое место — у стены дома, под навес или на террасу.

Так растения будут защищены от ветра и прямых морозов, но сохранят естественный режим зимнего покоя.

Сравнение способов защиты

Тип роз Способ защиты Особенности Эффективность
Посаженные в грунт Мульчирование, укрытие мешковиной Защищает корни и побеги Очень высокая
Горшечные, убранные в помещение Хранение в гараже или на балконе Минимальный полив, без удобрений Высокая
Горшечные, оставленные на улице Утепление контейнера, защита от ветра Требует контроля влажности Средняя

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: вносить удобрения поздней осенью.
    Последствие: стимуляция нового роста, который вымерзнет.
    Альтернатива: прекращать подкормки минимум за полтора месяца до морозов.

  • Ошибка: обрезать слишком коротко.
    Последствие: ослабление куста и гибель побегов.
    Альтернатива: удалить только больные и сухие ветви.

  • Ошибка: использовать плёнку для укрытия.
    Последствие: парниковый эффект и выпревание.
    Альтернатива: дышащие материалы — мешковина, агроволокно.

А что если зима окажется мягкой?

Даже при мягких зимах укрытие не будет лишним. Внезапные оттепели и последующие морозы опаснее постоянного холода: влага в тканях растений замерзает, вызывая микротрещины. Лёгкая защита поможет избежать этих колебаний.

Плюсы и минусы зимней защиты роз

Плюсы:

  • сохраняет растения живыми до весны;

  • предотвращает повреждения от ветра и мороза;

  • помогает корням удерживать влагу.

Минусы:

  • требует времени и материалов;

  • при неправильном укрытии возможно выпревание.

Несмотря на это, зимняя защита — обязательная мера, если вы хотите видеть весной здоровые и цветущие кусты.

3 интересных факта

  1. Розы способны выдерживать кратковременные морозы до -5 °C без укрытия.

  2. Мульчирование осенью снижает риск промерзания почвы почти на 50%.

  3. В Европе традиция "зимнего укутывания" роз появилась ещё в викторианскую эпоху.

Исторический контекст

Розы издавна считались символом роскоши и утончённости, поэтому садоводы Европы XVIII-XIX веков искали способы сохранить их зимой. Тогда появились первые методы укрытия кустов соломой и мешковиной, которые до сих пор остаются самыми эффективными.

Правильная подготовка к зиме — это несложно: немного мульчи, немного заботы и ваше розовое королевство встретит весну во всей красе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орхидея лучше цветёт при натуральной подкормке из риса и шелухи лука — советы специалистов сегодня в 14:25
Эти два продукта заменяют дорогие удобрения — орхидея благодарит буйным цветом

Простые продукты, которые есть на каждой кухне, способны заменить дорогие удобрения. Узнайте, как приготовить эффективную натуральную подкормку для орхидей.

Читать полностью » Профилактика мучнистой росы с помощью соды эффективна при первых признаках болезни — Сергей Поляков сегодня в 14:13
Сода против грибков: не так просто, как кажется! Как правильно применять её для здоровья растений

Мучнистая роса способна уничтожить растения за считанные дни. Агроном Сергей Поляков рассказал, как обычная сода помогает остановить болезнь без вреда для урожая.

Читать полностью » Замиокулькас теряет листья при температуре ниже +18 °C сегодня в 13:21
Долларовое дерево теряет блеск — но не спешите его хоронить: причина может быть неожиданной

Листья долларового дерева начали желтеть и опадать? Не спешите паниковать — причина почти всегда кроется в уходе. Вот как спасти замиокулькас шаг за шагом.

Читать полностью » Удаление старых листьев и подкормка клубники осенью помогает подготовить растения к зиме — Ирина Смирнова сегодня в 13:13
Почему осенью клубника не дремлет: как продлить жизнь кустам и увеличить урожай в следующем году

После сбора урожая клубника требует особого ухода, чтобы следующая весна принесла богатый урожай. Узнайте, как правильно ухаживать за растением осенью.

Читать полностью » Учёные напомнили: тюльпаны укореняются при температуре почвы до +10 ° сегодня в 12:22
Посадила тюльпаны осенью — весной не поверила глазам: цветник как из журнала

Как подготовить луковицы тюльпанов, нарциссов и крокусов, чтобы весной они зацвели дружно и пышно? Подробная инструкция и советы садоводов.

Читать полностью » Обработка растений настоем из трав повышает устойчивость к грибкам и инфекциям — Ольга Демидова сегодня в 12:13
Сварил отвар из скошенной травы — и грибок на яблонях исчез без следа: теперь делаю так каждое лето

Из обычного сена можно сделать натуральное средство, которое защитит сад и огород от болезней и вредителей. Рассказываем, как приготовить и применять отвар грамотно.

Читать полностью » Железный купорос и настой хвоща признаны эффективной защитой от фитофторы сегодня в 11:52
Фитофтора не дремлет: враг, который просыпается раньше, чем вы его замечаете

Старый дедовский рецепт с железным купоросом, золой и хвощом способен спасти грядки от фитофторы. Почему он работает лучше химии — узнаете в статье.

Читать полностью » Выращивание дыни требует тёплой погоды, органических удобрений и умеренного полива — Алексей Костромин сегодня в 11:13
Соседи крутили у виска, а теперь просят кусочек: как вырастить сладкую дыню в прохладном климате

Даже в умеренном климате можно вырастить дыню, сладкую как мед. Рассказываем, какие приёмы помогут сохранить тепло, ускорить рост и повысить сахаристость плодов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени
Красота и здоровье
Учёные предупредили: жара повышает риск осложнений и преждевременных родов у беременных женщин
Наука
В Университете Хиросимы объединили симметрии BL и PQ для моделирования доминирования узлов во Вселенной
Туризм
Shot: россиян с детьми начали разворачивать на границе с Грузией из-за устаревших фото в паспортах
УрФО
Свердловская область показала рост производства молока на 6 тыс. тонн по итогам 2025 года
Наука
Изменения в земной коре вызывают аномалии в атмосфере за дни до сильных землетрясений
Питомцы
Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн
Еда
Диетолог Антонина Гуреева: майонез не вреден сам по себе, опасно только его количество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet