Мороз не щадит даже королеву цветов: вот как спасти розы до весны
Розы — гордость любого сада, но именно они особенно уязвимы зимой. Мороз, ветер и перепады температур могут повредить корни, побеги и даже погубить куст. Чтобы любимые цветы благополучно дожили до весны, важно правильно подготовить их к холоду.
Когда нужно переносить розы в помещение
Для горшечных сортов действует простое правило: если ваш сорт рассчитан хотя бы на две климатические зоны холоднее вашей, его можно оставить на улице. В противном случае розу лучше перенести в помещение.
"Корни контейнерных растений гораздо чувствительнее к замерзанию, чем у тех, что растут в земле", — напоминает садовод Марта Стюарт.
Перед тем как занести растения в дом, нужно дождаться естественного периода покоя — когда после первых холодов роза сбросит листья. Уберите оставшуюся листву и обрежьте больные побеги. Зимовать горшечные розы лучше в неотапливаемом, но защищённом месте — например, в гараже или под навесом.
Поливать зимой нужно редко: 1-2 раза в месяц, лишь чтобы земля не пересыхала.
Как подготовить розы в открытом грунте
Если ваши розы растут в саду, позаботьтесь об их защите заранее. Самое важное — перестать вносить удобрения за 5-6 недель до первых заморозков. Это поможет растениям прекратить рост и сосредоточиться на укреплении корней.
Обрезать розы нужно умеренно, удалив только сухие и повреждённые ветви. Сильная обрезка осенью может стимулировать новый рост, который не успеет окрепнуть до морозов.
"Осенняя обрезка роз — это не формирование куста, а лишь гигиеническая процедура", — поясняет эксперт по садоводству Лора Хансон.
Шаги по защите роз от замерзания
-
Мульчирование основания. Насыпьте вокруг куста 15-30 см слоя мульчи — подойдут компост, кора, опилки, торф или сухая листва. Это сохранит тепло и влагу у корней.
-
Свяжите побеги. Если куст высокий, аккуратно соберите побеги и перевяжите шпагатом, чтобы они не ломались под ветром или снегом.
-
Соорудите защиту. В холодных регионах сделайте каркас из металлической сетки или деревянных кольев и оберните розу мешковиной. Пространство внутри заполните соломой, листьями или торфом.
-
Закройте верх. Для дополнительной защиты можно накрыть верх укрытия куском мешковины или нетканым материалом. Он не даст теплу быстро уходить.
Защита роз в контейнерах на улице
Если нет возможности занести горшечные розы внутрь, обеспечьте им надёжное укрытие:
-
Поднимите горшки над землёй (на кирпичи или подставки), чтобы избежать переохлаждения корней.
-
Оберните контейнеры мешковиной или несколькими слоями агроволокна.
-
Замульчируйте верх почвы сухими листьями или корой.
-
Поставьте горшки в защищённое место — у стены дома, под навес или на террасу.
Так растения будут защищены от ветра и прямых морозов, но сохранят естественный режим зимнего покоя.
Сравнение способов защиты
|Тип роз
|Способ защиты
|Особенности
|Эффективность
|Посаженные в грунт
|Мульчирование, укрытие мешковиной
|Защищает корни и побеги
|Очень высокая
|Горшечные, убранные в помещение
|Хранение в гараже или на балконе
|Минимальный полив, без удобрений
|Высокая
|Горшечные, оставленные на улице
|Утепление контейнера, защита от ветра
|Требует контроля влажности
|Средняя
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: вносить удобрения поздней осенью.
Последствие: стимуляция нового роста, который вымерзнет.
Альтернатива: прекращать подкормки минимум за полтора месяца до морозов.
-
Ошибка: обрезать слишком коротко.
Последствие: ослабление куста и гибель побегов.
Альтернатива: удалить только больные и сухие ветви.
-
Ошибка: использовать плёнку для укрытия.
Последствие: парниковый эффект и выпревание.
Альтернатива: дышащие материалы — мешковина, агроволокно.
А что если зима окажется мягкой?
Даже при мягких зимах укрытие не будет лишним. Внезапные оттепели и последующие морозы опаснее постоянного холода: влага в тканях растений замерзает, вызывая микротрещины. Лёгкая защита поможет избежать этих колебаний.
Плюсы и минусы зимней защиты роз
Плюсы:
-
сохраняет растения живыми до весны;
-
предотвращает повреждения от ветра и мороза;
-
помогает корням удерживать влагу.
Минусы:
-
требует времени и материалов;
-
при неправильном укрытии возможно выпревание.
Несмотря на это, зимняя защита — обязательная мера, если вы хотите видеть весной здоровые и цветущие кусты.
3 интересных факта
-
Розы способны выдерживать кратковременные морозы до -5 °C без укрытия.
-
Мульчирование осенью снижает риск промерзания почвы почти на 50%.
-
В Европе традиция "зимнего укутывания" роз появилась ещё в викторианскую эпоху.
Исторический контекст
Розы издавна считались символом роскоши и утончённости, поэтому садоводы Европы XVIII-XIX веков искали способы сохранить их зимой. Тогда появились первые методы укрытия кустов соломой и мешковиной, которые до сих пор остаются самыми эффективными.
Правильная подготовка к зиме — это несложно: немного мульчи, немного заботы и ваше розовое королевство встретит весну во всей красе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru