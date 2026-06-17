Своими руками или в сервисе: как на долгие годы избавить арки авто от ржавчины

Зимой колесные арки получают удар первыми. Снег с реагентами, песок, камни из-под колес и вечная сырость быстро снимают заводскую защиту, а дальше металл начинает сдавать без лишнего шума. В прошлом месяце у знакомого на кроссовере после одной зимы вспучилась краска по кромке арки, и это уже не косметика, а начало ремонта. Если машину регулярно гоняют по гравийке или по мокрой зимней каше, риск только растет. Поэтому арки лучше не запускать и разбирать вопрос сразу, пока ржавчина не полезла наружу.

"Колесные арки — одна из самых уязвимых зон автомобиля. Они ржавеют быстрее остальных элементов кузова из-за сочетания неблагоприятных факторов. Это может быть постоянное механическое воздействие от камней, щебня, песка, летящих из- под колес, и химическое воздействие противогололёдных реагентов в зимнее время". автоэксперт Иван Рогов

Зачем арки начинают ржаветь быстрее всего

Главная беда арок — не один удар, а постоянная мелкая атака. Из-под колес летят камни, щебень и песок, а зимой к этому добавляются реагенты и соляная каша. Все это бьет по краске, лаку и заводскому грунту, а потом металл остается голым.

Срабатывает и пескоструйный эффект. Грязь с мелким абразивом буквально шлифует внутреннюю часть арки, и повреждения появляются за считанные месяцы. Снаружи это может еще не бросаться в глаза, но внутри процесс уже идет.

Влажность тоже делает свое дело. Арки редко бывают сухими, а в сочетании с солью и химией получается среда, где ржавчина чувствует себя как дома. Такие скрытые очаги часто замечают слишком поздно, когда пятно уже ушло глубже.

Подготовка поверхности перед обработкой

Начинать нужно с разборки. Колеса снимают, пластиковые подкрылки демонтируют, после чего арки промывают аппаратом высокого давления. Особое внимание уделяют старой грязи, которая забивается в швы и карманы.

После мойки металл должен полностью просохнуть. Если на влажную поверхность сразу нанести состав, толку будет мало, а местами проблема только запечатается внутри. Здесь спешка оборачивается лишней работой через сезон.

Дальше осматривают кромки, швы и скрытые полости. Там грязь держится особенно крепко, и именно там коррозия любит начинаться первой. Если пропустить этот этап, остальная обработка пойдет впустую.

"Не менее опасна постоянная влажность. Колесные арки редко бывают полностью сухими, а в сочетании с солью и химическими реагентами образуется агрессивная среда, которая значительно ускоряет разрушение металла. Кроме того, сама конструкция арок способствует накоплению грязи и влаги. В многочисленных изгибах, швах и скрытых полостях задерживаются песок и соляной раствор, которые практически не вымываются даже на мойке". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Как защитить металл и не пропустить этапы

Если на металле уже есть вспученная краска или отслоившаяся мастика, их снимают до чистого основания. Для этого подходят металлическая щетка, наждачная бумага или насадка для зачистки. Затем очаги ржавчины обрабатывают преобразователем, после чего наносят цинксодержащий состав.

Перед грунтом поверхность обязательно обезжиривают. Для этой задачи лучше брать эпоксидный грунт: он держит влагу снаружи и не дает появляться новым точкам коррозии. На этом месте экономия обычно выходит боком.

Дальше идет основной защитный слой. Используют жидкие напыляемые подкрылки на основе резино-битумной мастики или полимерных составов, антигравийные покрытия и материалы для скрытых полостей. Все они работают против камней, влаги и дорожной химии.

В материале про риски подделки масла механики уже напоминали простую вещь: пропускать базовые этапы нельзя. С арками логика такая же, только цена ошибки потом выше.

Локеры и финальная сборка

После высыхания покрытия ставят пластиковые локеры. Лучше выбирать детали из полиэтилена низкого давления, потому что они лучше держат удар и прикрывают арку от пескоструйного эффекта. Это уже не роскошь, а нормальный щит от зимней каши и гравия.

Если все сделать по порядку, защита арок прослужит долго. По словам эксперта, при наличии опыта такую обработку можно выполнить самому. Но если навыков нет, лучше отдать работу специалистам, потому что кузовной ремонт потом выйдет заметно дороже.

Для машины, которая ездит зимой каждый день, это особенно заметно. Арки не прощают халтуру: один пропущенный слой, и коррозия возвращается туда, где ее уже вроде бы победили. Поэтому здесь важна не громкая обработка, а аккуратная последовательность.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли ограничиться только антикором?

Нет, одной мастики мало. Нужна чистка, обработка ржавчины, грунт и уже потом защитный слой.

Нужно ли снимать подкрылки перед работой?

Да, иначе часть грязи и влаги останется внутри. Без демонтажа нормально промыть арки не получится.

Что важнее: грунт или локеры?

Оба этапа нужны. Грунт защищает металл, а локеры отбивают камни и грязь.

Можно ли делать все самому?

Можно, если есть опыт и инструменты. Если нет, лучше не рисковать и отдать машину в сервис.

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