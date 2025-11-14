Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Медицинское освидетельствование водителя
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:39

Думал, что анализ на ПСА — это неудобно, но теперь понимаю, насколько это важно для здоровья

Доктор Сангви: мужчины после 50 должны сдавать анализ на ПСА

Самир Сангви, лондонский терапевт, призвал мужчин старше 50 лет регулярно сдавать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), чтобы своевременно выявлять заболевания предстательной железы, включая рак. В интервью изданию Daily Mirror врач подробно рассказал о важности этого анализа и объяснил, как он помогает в диагностике заболеваний простаты.

Что такое ПСА и как он помогает в диагностике?

ПСА - это белок, который вырабатывается предстательной железой (простаты). Этот белок играет ключевую роль в разжижении семенной жидкости, обеспечивая жизнеспособность сперматозоидов и стабильное функционирование мужской репродуктивной системы. Однако, помимо своей функции в репродукции, ПСА является важным индикатором здоровья простаты. При воспалении или наличии новообразований в предстательной железе уровень ПСА в крови повышается.

Параметр Роль ПСА Что может означать повышенный уровень ПСА
ПСА в составе секрета простаты Участвует в разжижении семенной жидкости, поддерживает репродуктивную функцию Повышение уровня может указывать на воспаление или новообразования в простате
Простатический специфический антиген Биомаркер состояния простаты Может быть показателем рака, воспаления или доброкачественного гиперплазии простаты

Почему регулярный анализ ПСА важен для мужчин старше 50 лет?

Самир Сангви отметил, что после 50 лет риск заболеваний простаты, включая рак, значительно увеличивается. Однако, по словам специалиста, многие мужчины избегают регулярных медицинских обследований, опасаясь ректального осмотра. На самом деле, для первичной диагностики состояния простаты достаточно простого анализ крови на ПСА. Этот анализ является менее инвазивным и не вызывает дискомфорта, что делает его доступным и удобным методом раннего выявления проблем с простатой.

"Не стоит бояться обследований. Анализ крови на ПСА — это простой и эффективный способ выявить проблемы на ранней стадии", — сказал Самир Сангви.

Кроме того, если по результатам анализа уровень ПСА повышен, врач может назначить дополнительные исследования, например, МРТ, для более точной диагностики состояния предстательной железы.

Важность раннего выявления заболеваний простаты

Самир Сангви подчеркнул, что регулярные проверки на наличие заболеваний простаты особенно важны после 50 лет. Проблемы с предстательной железой, такие как рак, на ранних стадиях не всегда сопровождаются яркими симптомами, и многие мужчины начинают беспокоиться только при появлении дискомфорта, например, затрудненного мочеиспускания. Однако этот симптом может появиться только тогда, когда опухоль уже достаточно велика и начинает сдавливать уретру.

"Не стоит ждать появления таких симптомов. Если они возникают, это может означать, что опухоль уже достаточно велика, чтобы сдавить уретру. Лучше пройти профилактическую проверку заранее", — отметил врач.

Рекомендации для профилактики заболеваний простаты

Что рекомендуется мужчинам старше 50 лет Почему это важно Как это помогает
Регулярный анализ крови на ПСА Раннее выявление проблем с предстательной железой Помогает выявить воспаление, гиперплазию или рак простаты на ранней стадии
Профилактические осмотры у врача Для исключения заболеваний простаты Позволяет своевременно выявить проблемы и начать лечение, когда оно наиболее эффективно
Не откладывать визит к врачу Важно начинать обследование раньше появления симптомов Повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений

Заключение

Самир Сангви подчеркнул, что регулярное обследование простаты после 50 лет жизненно важно для своевременного выявления заболеваний, таких как рак простаты. Анализ крови на ПСА — это быстрый и эффективный способ мониторинга здоровья предстательной железы. Процесс диагностики прост и безопасен, и при выявлении проблемы на ранней стадии лечение может быть гораздо более эффективным. Не стоит ждать появления симптомов — регулярная профилактика поможет сохранить здоровье и качество жизни на долгие годы.

