Прокуратура Центрального административного округа Курска вернула права жителю, обманутому мошенниками. Аферисты под видом помощи с переводом на сберегательный счет выманили у мужчины 298 тысяч рублей. Надзорщики изучили материалы уголовного дела и подали иск в суд. Требовали взыскать неосновательное обогащение плюс проценты за чужие деньги. Суд согласился со всем и обязал ответчика выплатить 306 тысяч 544 рубля.

Как мошенники выманили деньги

Курянин попал на удочку аферистов, когда пытался внести средства на сберегательный счет. Незнакомцы позвонили и предложили помощь с переводом. Под их влиянием мужчина отправил 298 тысяч рублей на указанные счета.

Обман сработал быстро. Мошенники использовали типичную схему: создавали видимость заботы о клиенте банка. В итоге деньги ушли, а заявитель остался без средств и обратился за помощью.

Такие случаи повторяются часто в регионах. Жертвы теряют крупные суммы из-за доверия к якобы специалистам. Уголовное дело уже расследуют, но вернуть средства удалось через суд.

Вмешательство прокуратуры

Житель написал заявление в прокуратуру Центрального округа. Надзорщики проверили детали и подтвердили факт обмана. Они решили защитить права потерпевшего напрямую.

Прокуратура собрала доказательства из уголовного дела. Затем составила иск о взыскании неосновательного обогащения. Добавили еще требование процентов за пользование чужими деньгами.

"Прокуратура на местах играет ключевую роль в защите граждан от финансовых махинаций. В регионах такие дела требуют быстрого реагирования, чтобы не дать мошенникам уйти с деньгами. Мы видим, как надзорные органы восстанавливают справедливость через суды. Это укрепляет доверие к власти и снижает риски для населения. Главное — оперативность и точный сбор улик." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Иск направили в суд без промедления. Это стандартный путь для таких ситуаций в Курске. Потерпевший ждал решения, но прокуратура взяла все на себя.

Решение суда и выплаты

Суд рассмотрел требования прокуратуры. Полностью согласился с позицией надзорщиков. Взыскали всю сумму долга плюс проценты.

Итоговая сумма составила 306 тысяч 544 рубля. Деньги вернут заявителю напрямую. Это покрывает потери и компенсацию за задержку.

Решение вступит в силу скоро. Ответчик обязан исполнить его. Такие прецеденты помогают другим жертвам мошенников в Курской области.

Прокуратура подчеркивает: обращайтесь своевременно. Чем раньше, тем выше шансы на возврат средств через суд.