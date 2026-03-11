Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
© freepik by vecstock is licensed under public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:16

Деньги вернулись, как бумеранг: жители Курска получили компенсацию от обманщиков через прокуратуру

Прокуратура Центрального административного округа Курска вернула права жителю, обманутому мошенниками. Аферисты под видом помощи с переводом на сберегательный счет выманили у мужчины 298 тысяч рублей. Надзорщики изучили материалы уголовного дела и подали иск в суд. Требовали взыскать неосновательное обогащение плюс проценты за чужие деньги. Суд согласился со всем и обязал ответчика выплатить 306 тысяч 544 рубля.

Как мошенники выманили деньги

Курянин попал на удочку аферистов, когда пытался внести средства на сберегательный счет. Незнакомцы позвонили и предложили помощь с переводом. Под их влиянием мужчина отправил 298 тысяч рублей на указанные счета.

Обман сработал быстро. Мошенники использовали типичную схему: создавали видимость заботы о клиенте банка. В итоге деньги ушли, а заявитель остался без средств и обратился за помощью.

Такие случаи повторяются часто в регионах. Жертвы теряют крупные суммы из-за доверия к якобы специалистам. Уголовное дело уже расследуют, но вернуть средства удалось через суд.

Вмешательство прокуратуры

Житель написал заявление в прокуратуру Центрального округа. Надзорщики проверили детали и подтвердили факт обмана. Они решили защитить права потерпевшего напрямую.

Прокуратура собрала доказательства из уголовного дела. Затем составила иск о взыскании неосновательного обогащения. Добавили еще требование процентов за пользование чужими деньгами.

"Прокуратура на местах играет ключевую роль в защите граждан от финансовых махинаций. В регионах такие дела требуют быстрого реагирования, чтобы не дать мошенникам уйти с деньгами. Мы видим, как надзорные органы восстанавливают справедливость через суды. Это укрепляет доверие к власти и снижает риски для населения. Главное — оперативность и точный сбор улик."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Иск направили в суд без промедления. Это стандартный путь для таких ситуаций в Курске. Потерпевший ждал решения, но прокуратура взяла все на себя.

Решение суда и выплаты

Суд рассмотрел требования прокуратуры. Полностью согласился с позицией надзорщиков. Взыскали всю сумму долга плюс проценты.

Итоговая сумма составила 306 тысяч 544 рубля. Деньги вернут заявителю напрямую. Это покрывает потери и компенсацию за задержку.

Решение вступит в силу скоро. Ответчик обязан исполнить его. Такие прецеденты помогают другим жертвам мошенников в Курской области.

Прокуратура подчеркивает: обращайтесь своевременно. Чем раньше, тем выше шансы на возврат средств через суд.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков — синоптик Тишковец 09.01.2026 в 10:10
Москва за ночь приблизилась к снежному рекорду — такого января ещё не было

Ночной снегопад принёс Подмосковью две трети месячной нормы осадков, а в Москве сугробы приблизились к историческому рекорду.

Читать полностью » Подчиненные Собянина не могут усвоить уроки борьбы со снегом 07.01.2026 в 23:38

Москва адаптирует европейский опыт борьбы со снегом, как в Цюрихе, внедряя автоматизацию и передовые технологии для оперативной очистки дорог и снижения затрат.

Читать полностью » Мощный снегопад с метелью накроет Москву 9 января — Гидрометцентр 07.01.2026 в 8:11
Москва под ударом циклона: снегопад 9 января принесет не просто снег, а транспортный коллапс

Москву и Подмосковье 9 января накроет мощный снегопад с метелью и сильным ветром. Синоптики предупреждают о сложной обстановке.

Читать полностью » В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января из-за богослужений — ГАИ 05.01.2026 в 12:36
Эти улицы в центре Москвы временно закроют — водителям стоит быть готовыми

В Москве 6 и 7 января временно ограничат движение в центре города из-за праздничных богослужений. В ГАИ назвали конкретные улицы и время перекрытий.

Читать полностью » Устойчивые морозы до −12 градусов установятся в Подмосковье — синоптик Тишковец 04.01.2026 в 13:24
Снега будет слишком много: середина января готовит погодное испытание

Подмосковье ждёт классическая зима: устойчивые морозы, Рождественский холод и мощный снегопад с южным циклоном.

Читать полностью » 2025 год стал самым тёплым в Москве за 246 лет — МГУ 30.12.2025 в 22:53
Такого не было 246 лет: 2025 год в Москве стал тревожным рекордом

2025 год стал самым тёплым в истории Москвы: рекорды температур, малоснежная зима и экстремальные ливни изменили привычную картину погоды.

Читать полностью » Москва утвердила концепцию жилого небоскрёба 384 м в Пресне 30.12.2025 в 20:12
Москва готовит жилой рекорд Европы: новый комплекс в Пресне окажется выше, чем ждут даже фанаты небоскрёбов

Москва готовится к строительству нового жилого комплекса высотой 384 метра в 'Сити-2'. Архитектурный шедевр изменит облик столицы и предложит уникальную инфраструктуру.

Читать полностью » В Москве запрещают запускать пиротехнику рядом с жилыми домами 30.12.2025 в 11:17
Фейерверки в Москве превращаются в оружие: полиция вводит жёсткий запрет перед Новым годом

В преддверии Нового года в Москве введены ограничения на пиротехнику из-за провокаций. Как это повлияет на празднование? Узнайте об опасностях и мерах по безопасности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кожа превращается в красный коврик: неочевидные ошибки на пляже запускают быстрое старение
ЦФО
В каких районах Москвы был сбой в работе мобильного интернета: список
Спорт и фитнес
Каждый шаг в неправильной обуви — риск потери силы: как выбрать идеальные кроссовки для тренажёра
СФО
Ледяное дыхание небес: порывы воздуха на Алтае разогнались до рекордных отметок за одну ночь
СФО
Рейд, который изменит облик Омска: активисты проверили фасады на соответствие новым нормам оформления
СКФО
Чистота в каждом глотке: анализ проб Ставропольского края выявил прогресс по сравнению с данными прошлого года
Мир
Тень плацдарма на Африканском роге: Израиль тайно готовит базу у Красного моря против хуситов
Еда
Тайный ингредиент домашнего майонеза: как температура и порядок влияют на успех соуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet