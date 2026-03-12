Стены свои, а закон на стороне чужих: скрытые ловушки превращают честную покупку в кошмар

Даже после покупки квартиры и подписания документов сделку могут признать недействительной по ряду причин. Скрытый материнский капитал, проблемы с наследниками или состояние здоровья продавца — наиболее частые основания для оспаривания. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута подробно разобрал такие риски. Об этом сообщает MoneyTimes.

Среди распространенных проблем — нарушения при приватизации, наследственные споры и сокрытие продавцом важных обстоятельств объекта. Особую опасность представляют сделки, где использовался материнский капитал, но детям не выделили доли.

"Если продавец скрыл факт использования маткапитала, не выделил доли детям и продает этот объект недвижимости. Если покупатель купил этот объект недвижимости, то впоследствии суд может встать на сторону детей и признать сделку недействительной", — предупредил Дмитрий Ракута.

По словам эксперта, высокорисковыми считаются сделки с наследственным имуществом, если не все потенциальные наследники заявили права в установленный срок. Дополнительные угрозы возникают при занижении цены в договоре, учете продавца в психонаркодиспансере или банкротстве юридического лица-продавца.

Полная прозрачность сделок зависит от документов и обстоятельств, предоставленных продавцом, подчеркивает Ракута. Покупателям рекомендуется тщательно проверять историю объекта, чтобы минимизировать риски. Эксперт советует обращаться к специалистам для анализа перед сделкой.