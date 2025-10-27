Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit is licensed under CC BY-SA 2.0
Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:18

Улицы с переселением: в Пензе изымают квартиры, комнаты и участки под проекты города

В Пензе изымут более 150 помещений и шесть участков в пользу муниципалитета — администрация

В Пензе принято решение об изъятии нескольких объектов недвижимости в пользу муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов, сообщили в администрации.

Что подлежит изъятию

Речь идёт о шести земельных участках и более 150 помещениях, включая жилые квартиры и одно нежилое помещение. Под изъятие попали участки, расположенные по адресам:

  • ул. Куйбышева, 7;

  • 3-й Подгорный проезд, 13;

  • ул. Столярная, 8;

  • ул. Мебельная, 63;

  • ул. Пригородная, 5;

  • ул. Аустрина, 37.

Кроме того, в списке фигурируют квартиры и комнаты в следующих домах:

  • ул. Куйбышева, 7 - квартиры №1-8, 10-12;

  • 3-й Подгорный проезд, 13 - квартиры №2-10;

  • ул. Столярная, 8 - квартиры №1-16;

  • ул. Мебельная, 63 - квартиры №3, 3 (ком. 1), 6-8, 10, 12;

  • ул. Пригородная, 5 - квартиры №1, 1а, 2-12;

  • ул. Аустрина, 37 - комнаты в бывшем общежитии;

  • ул. Пограничная / Пограничный проезд, 39/5 - квартиры №1, 3-5, 7, 9, 15 и другие помещения.

Также в перечень включено нежилое помещение по адресу Куйбышева, 7, пом. 1.

Что будет дальше

Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения за изымаемую недвижимость и направить правообладателям соглашения об изъятии.

Такие решения, как правило, принимаются в рамках реализации городских проектов - например, при строительстве дорог, социальных объектов или благоустройстве территорий.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

