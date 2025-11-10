Фитнес-миф разоблачен: “база” — не начало пути, а его вершина
Приседания, жим лёжа и становая тяга давно считаются базовыми упражнениями. Они формируют основу классического тренинга и входят почти во все программы для новичков. Но, как отмечают профессиональные тренеры, выполнять их безопасно могут только подготовленные спортсмены. Эти упражнения требуют развитой координации, силы, подвижности суставов и выносливости нервной системы.
Чтобы подойти к ним без травм и ошибок, важно пройти несколько этапов подготовки. Как именно — рассказывает тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.
"К огромному сожалению, множество тренеров и интернет-ресурсов всё ещё рекомендуют новичкам начинать с так называемых базовых упражнений — приседа, становой тяги, жима лёжа. В итоге повсеместно можно видеть не просто некорректные стереотипы движения, но даже опасные дисбалансы опорно-двигательного аппарата, сформированные таким ошибочным подходом", — отметил Максим Оборин.
Почему эти упражнения считают базовыми
Фитнес вырос из профессионального спорта. В тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге присед, становая и жим были базовыми соревновательными элементами. Молодых спортсменов к ним готовили постепенно: развивали подвижность суставов, укрепляли связки и мышцы, тренировали нервную систему.
Когда фитнес пришёл в массовую культуру, многие тренеры упростили подход и перенесли эти сложные упражнения в программы для всех, забыв о постепенности. Так базовые упражнения, которые в спорте были вершиной подготовки, стали ошибочно считаться стартовой точкой в фитнесе.
На деле же они требуют опыта, контроля движений и технической точности.
Почему новичкам не стоит начинать с "базы"
Возьмём для примера приседания. На первый взгляд всё просто, но это движение требует синхронной работы сразу пяти ключевых элементов:
-
нейтральных изгибов позвоночника;
-
стабильности тазобедренных суставов;
-
устойчивости коленей без разворотов;
-
подвижности голеностопа с амплитудой до 30 градусов;
-
мобильности плечевого пояса (при приседе со штангой).
Ошибки хотя бы в одном звене ведут к перегрузке и травмам. Многие думают, что умеют приседать, потому что делают это ежедневно — садятся на стул или диван. Но это не то же самое. В упражнении тело работает под нагрузкой, и любое неверное движение закрепляется, со временем превращаясь в хроническую проблему.
"Когда вы садитесь в кресло, у вас нет лишнего отягощения, вы не следите за спиной, можете расслабиться — и ничего страшного не произойдёт. Но в приседе под весом каждая ошибка постепенно приводит к неприятным ощущениям", — объясняет Максим Оборин.
Как правильно подойти к базовым упражнениям
Первый этап. Нейтральное выравнивание
Это умение сохранять стабильное положение позвоночника и корпуса под нагрузкой. Начинать стоит с простых упражнений:
-
"мёртвый жук" — тренирует контроль корпуса;
-
квадрат или "квадропед" — развивает стабильность спины и таза;
-
планка — закрепляет нейтральное положение без провисания и подъёма таза.
Одновременно стоит обучать работу плечевого пояса и лопаток — это пригодится для жима лёжа и удержания штанги.
Второй этап. Односуставные движения
Когда контроль корпуса отработан, нужно развивать локальную силу суставов:
-
наклоны и румынская тяга без сгибания коленей;
-
разгибания и сгибания голени в тренажёре;
-
подъёмы на носки для укрепления голеностопа.
Важно уделить внимание амплитуде тыльного сгибания стопы. Если она ограничена, колени будут заваливаться внутрь при приседании. Здесь полезна консультация грамотного инструктора — он оценит подвижность и подберёт корректирующие упражнения.
Третий этап. Движения в двух суставах
После адаптации (обычно через 3-4 недели) можно переходить к синхронным движениям:
-
ягодичный мост — тренирует согласованную работу тазобедренного и коленного суставов;
-
подъёмы на носки с разгибанием бедра — укрепляют заднюю цепь мышц;
-
тяга с амортизатором в сторону — учит стабилизировать колени при боковых нагрузках.
На этом этапе тело уже приобретает базовую координацию, мышцы становятся управляемыми, а нервная система начинает "запоминать" правильные паттерны движений.
Четвёртый этап. Движения в трёх суставах
Когда локальная и двойная работа освоены, можно переходить к многосуставным упражнениям. Начать стоит с жима ногами лёжа - он позволяет отработать технику без риска для спины.
Только после этого допустимо пробовать классические приседания со штангой. К этому моменту тело уже будет готово: мышцы научатся контролировать нагрузку, спина — сохранять нейтральное положение, а колени — устойчивость.
"Лучше потратить пару месяцев на подготовку и потом годами безопасно тренироваться, чем спешить и через несколько лет столкнуться с болью в коленях или пояснице", — подчёркивает Максим Оборин.
Как избежать ошибок
-
Не начинайте с максимальных весов — техника важнее нагрузки.
-
Контролируйте дыхание и положение корпуса.
-
Следите, чтобы колени не уходили внутрь, а спина не скруглялась.
-
Не копируйте чужие движения из видео — тело каждого человека индивидуально.
-
Делайте технику с инструктором, прежде чем работать с весом.
А что если вы уже начали с "базы"?
Если приседания и тяга уже есть в вашей программе, стоит провести ревизию. Снизьте вес, снимите видео со стороны и проанализируйте технику. Даже минимальные ошибки на раннем этапе лучше исправить сейчас, чем потом лечить хронические боли.
Плюсы и минусы базовых упражнений
|Плюсы
|Минусы
|Развивают силу и координацию
|Высокая нагрузка на суставы
|Включают крупные мышечные группы
|Требуют отличной техники
|Позволяют быстро прогрессировать
|Не подходят новичкам без подготовки
FAQ
Почему нельзя сразу приседать со штангой?
Потому что неподготовленные суставы и мышцы не справятся с нагрузкой — это приведёт к травмам.
Сколько нужно времени, чтобы подготовиться?
В среднем от 6 до 10 недель, в зависимости от физической формы.
Можно ли заменить базовые упражнения?
Да, на начальных этапах лучше использовать тренажёры, изоляционные движения и упражнения с собственным весом.
Мифы и правда
-
Миф: приседания — самое универсальное упражнение для всех.
Правда: без подготовки оно может быть вредным.
-
Миф: если приседать без боли, всё в порядке.
Правда: техника может быть ошибочной, а боль проявится позже.
-
Миф: базовые упражнения нужны для похудения.
Правда: они не обязательны — жиросжигание зависит от режима и питания.
Исторический контекст
Базовые упражнения появились в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге как элемент спортивной подготовки. В фитнесе они стали популярными позже, когда тренеры начали копировать профессиональные схемы. Однако современный подход в фитнес-индустрии делает акцент на постепенности, анатомии движений и индивидуальной адаптации.
Три интересных факта
-
Приседания активируют более 200 мышц одновременно.
-
При неправильной технике нагрузка на колени возрастает в 3-4 раза.
-
Становая тяга считается самым энергоёмким упражнением — за 10 повторений можно потратить до 70 ккал.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru