Фитнес-миф разоблачен: “база” — не начало пути, а его вершина

Приседания, жим лёжа и становая тяга давно считаются базовыми упражнениями. Они формируют основу классического тренинга и входят почти во все программы для новичков. Но, как отмечают профессиональные тренеры, выполнять их безопасно могут только подготовленные спортсмены. Эти упражнения требуют развитой координации, силы, подвижности суставов и выносливости нервной системы.

Чтобы подойти к ним без травм и ошибок, важно пройти несколько этапов подготовки. Как именно — рассказывает тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.

"К огромному сожалению, множество тренеров и интернет-ресурсов всё ещё рекомендуют новичкам начинать с так называемых базовых упражнений — приседа, становой тяги, жима лёжа. В итоге повсеместно можно видеть не просто некорректные стереотипы движения, но даже опасные дисбалансы опорно-двигательного аппарата, сформированные таким ошибочным подходом", — отметил Максим Оборин.

Почему эти упражнения считают базовыми

Фитнес вырос из профессионального спорта. В тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге присед, становая и жим были базовыми соревновательными элементами. Молодых спортсменов к ним готовили постепенно: развивали подвижность суставов, укрепляли связки и мышцы, тренировали нервную систему.

Когда фитнес пришёл в массовую культуру, многие тренеры упростили подход и перенесли эти сложные упражнения в программы для всех, забыв о постепенности. Так базовые упражнения, которые в спорте были вершиной подготовки, стали ошибочно считаться стартовой точкой в фитнесе.

На деле же они требуют опыта, контроля движений и технической точности.

Почему новичкам не стоит начинать с "базы"

Возьмём для примера приседания. На первый взгляд всё просто, но это движение требует синхронной работы сразу пяти ключевых элементов:

нейтральных изгибов позвоночника;

стабильности тазобедренных суставов;

устойчивости коленей без разворотов;

подвижности голеностопа с амплитудой до 30 градусов;

мобильности плечевого пояса (при приседе со штангой).

Ошибки хотя бы в одном звене ведут к перегрузке и травмам. Многие думают, что умеют приседать, потому что делают это ежедневно — садятся на стул или диван. Но это не то же самое. В упражнении тело работает под нагрузкой, и любое неверное движение закрепляется, со временем превращаясь в хроническую проблему.

"Когда вы садитесь в кресло, у вас нет лишнего отягощения, вы не следите за спиной, можете расслабиться — и ничего страшного не произойдёт. Но в приседе под весом каждая ошибка постепенно приводит к неприятным ощущениям", — объясняет Максим Оборин.

Как правильно подойти к базовым упражнениям

Первый этап. Нейтральное выравнивание

Это умение сохранять стабильное положение позвоночника и корпуса под нагрузкой. Начинать стоит с простых упражнений:

"мёртвый жук" — тренирует контроль корпуса;

квадрат или "квадропед" — развивает стабильность спины и таза;

планка — закрепляет нейтральное положение без провисания и подъёма таза.

Одновременно стоит обучать работу плечевого пояса и лопаток — это пригодится для жима лёжа и удержания штанги.

Второй этап. Односуставные движения

Когда контроль корпуса отработан, нужно развивать локальную силу суставов:

наклоны и румынская тяга без сгибания коленей;

разгибания и сгибания голени в тренажёре;

подъёмы на носки для укрепления голеностопа.

Важно уделить внимание амплитуде тыльного сгибания стопы. Если она ограничена, колени будут заваливаться внутрь при приседании. Здесь полезна консультация грамотного инструктора — он оценит подвижность и подберёт корректирующие упражнения.

Третий этап. Движения в двух суставах

После адаптации (обычно через 3-4 недели) можно переходить к синхронным движениям:

ягодичный мост — тренирует согласованную работу тазобедренного и коленного суставов;

подъёмы на носки с разгибанием бедра — укрепляют заднюю цепь мышц;

тяга с амортизатором в сторону — учит стабилизировать колени при боковых нагрузках.

На этом этапе тело уже приобретает базовую координацию, мышцы становятся управляемыми, а нервная система начинает "запоминать" правильные паттерны движений.

Четвёртый этап. Движения в трёх суставах

Когда локальная и двойная работа освоены, можно переходить к многосуставным упражнениям. Начать стоит с жима ногами лёжа - он позволяет отработать технику без риска для спины.

Только после этого допустимо пробовать классические приседания со штангой. К этому моменту тело уже будет готово: мышцы научатся контролировать нагрузку, спина — сохранять нейтральное положение, а колени — устойчивость.

"Лучше потратить пару месяцев на подготовку и потом годами безопасно тренироваться, чем спешить и через несколько лет столкнуться с болью в коленях или пояснице", — подчёркивает Максим Оборин.

Как избежать ошибок

Не начинайте с максимальных весов — техника важнее нагрузки.

Контролируйте дыхание и положение корпуса.

Следите, чтобы колени не уходили внутрь, а спина не скруглялась.

Не копируйте чужие движения из видео — тело каждого человека индивидуально.

Делайте технику с инструктором, прежде чем работать с весом.

А что если вы уже начали с "базы"?

Если приседания и тяга уже есть в вашей программе, стоит провести ревизию. Снизьте вес, снимите видео со стороны и проанализируйте технику. Даже минимальные ошибки на раннем этапе лучше исправить сейчас, чем потом лечить хронические боли.

Плюсы и минусы базовых упражнений

Плюсы Минусы Развивают силу и координацию Высокая нагрузка на суставы Включают крупные мышечные группы Требуют отличной техники Позволяют быстро прогрессировать Не подходят новичкам без подготовки

FAQ

Почему нельзя сразу приседать со штангой?

Потому что неподготовленные суставы и мышцы не справятся с нагрузкой — это приведёт к травмам.

Сколько нужно времени, чтобы подготовиться?

В среднем от 6 до 10 недель, в зависимости от физической формы.

Можно ли заменить базовые упражнения?

Да, на начальных этапах лучше использовать тренажёры, изоляционные движения и упражнения с собственным весом.

Мифы и правда

Миф: приседания — самое универсальное упражнение для всех.

Правда: без подготовки оно может быть вредным.

Миф: если приседать без боли, всё в порядке.

Правда: техника может быть ошибочной, а боль проявится позже.

Миф: базовые упражнения нужны для похудения.

Правда: они не обязательны — жиросжигание зависит от режима и питания.

Исторический контекст

Базовые упражнения появились в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге как элемент спортивной подготовки. В фитнесе они стали популярными позже, когда тренеры начали копировать профессиональные схемы. Однако современный подход в фитнес-индустрии делает акцент на постепенности, анатомии движений и индивидуальной адаптации.

Три интересных факта