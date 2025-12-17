Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:17

Горячий душ работает как наждачка: приём, который останавливает кожную пустыню

Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail

Большинство людей принимают душ почти автоматически — с утра или вечером, на привычной температуре и без лишних раздумий. При этом ежедневный ритуал, который кажется безобидным, может постепенно влиять на состояние кожи. Специалисты предупреждают: именно в мелочах скрываются ошибки, которые годами остаются незамеченными. Об этом сообщает Daily Mail.

Почему горячая вода вредит коже

Дерматолог доктор Николь Негбенебор из системы Iowa Health Care обращает внимание на самый распространённый момент — температуру воды. По её словам, слишком горячий душ смывает не только загрязнения, но и естественные липиды, формирующие защитный слой кожи. Из-за этого кожа быстрее теряет влагу, становится сухой и более чувствительной к внешним факторам.

"Ваша кожа — это барьер. Поэтому нужно правильно за ней ухаживать, но иногда хорошего может быть слишком много", — сказала Николь.

Оптимальным вариантом врач называет короткий душ с чуть тёплой водой. Такой подход позволяет сохранить баланс и не перегружать кожу лишним стрессом.

Когда уход превращается в перегрузку

Современные ванные комнаты часто напоминают полки косметического магазина: скрабы, отшелушивающие гели, масла, ароматные очищающие средства. Однако дерматологи всё чаще подчёркивают, что избыток средств может ослаблять кожный барьер. Аналогичный принцип действует и в повседневном уходе — кожа не нуждается в постоянной смене продуктов, если они подобраны правильно, о чём ранее говорили специалисты в материале о том, что кожа не привыкает к крему.

Отдельное внимание врачи советуют уделить мылу. Слишком ароматные продукты могут вызывать раздражение, а антибактериальные средства — пересушивать кожу. Если нет медицинских показаний, предпочтение стоит отдавать мягким формулам для чувствительной кожи.

Мифы из соцсетей и разумный минимум

Популярное "двойное очищение", которое активно продвигается блогерами, в условиях обычного душа не имеет доказанной пользы. Использование сначала масляного, а затем водного средства не улучшает гигиену, но может усилить сухость. Гораздо важнее то, что происходит после душа: нанесение масла или увлажняющего средства помогает удержать влагу, особенно в холодное время года.

На состояние кожи влияет не только уход, но и образ жизни в целом. Например, воспаления и тусклый цвет лица могут быть связаны с питанием — специалисты ранее указывали, что сахар в продуктах питания способен отражаться на коже быстрее, чем принято думать.

Осторожно с отшелушиванием

Ещё одна частая ошибка — чрезмерное отшелушивание. Жёсткие скрабы и регулярное использование мочалок могут повреждать верхний слой кожи, провоцируя раздражение. Если необходимость в обновлении кожи всё же есть, врачи рекомендуют выбирать средства с молочной или гликолевой кислотой — они действуют мягче и подходят для регулярного ухода.

В результате дерматологи сходятся во мнении: ежедневный душ должен быть простым и умеренным. Чуть тёплая вода, минимум средств и внимательное отношение к сигналам кожи помогают сохранить её здоровье без сложных процедур и избыточного ухода.

