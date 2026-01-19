Макияж вроде сняли, а поры всё равно забиваются: следы остаются там, где не ждёте

Вечером хочется закончить день быстро: умыться "на бегу", стереть тушь, махнуть салфеткой — и в кровать. Но именно снятие макияжа чаще всего делают вполсилы, хотя от него зависит и чистота пор, и ровный тон, и то, как работают ночные средства. Если на коже остаются следы косметики, она быстрее тускнеет, а уход хуже впитывается.

Почему важно снимать макияж полностью

Декоративная косметика в течение дня собирает на себе пыль, грязь и кожное сало. Если это не убрать тщательно, смесь остаётся на поверхности, провоцирует забитые поры, несовершенства, сухость и ощущение "уставшей" кожи. Кроме того, ночной крем или сыворотка не могут нормально работать, если наносить их на не до конца очищенное лицо: они ложатся поверх остаточной плёнки и действуют слабее.

Чем лучше очищать: салфетки или средства

Салфетки для снятия макияжа кажутся удобными, но в повседневной привычке они чаще вредят. Обычно они не дают глубокого очищения и заставляют сильнее тереть кожу, из-за чего появляется раздражение, особенно в зоне глаз. Более мягкий и эффективный подход — выбрать средство, которое растворяет макияж, а не "соскребает" его.

Подходящие варианты:

Мицеллярная вода — удобна, если макияж лёгкий и коже нужен деликатный формат. Масляное очищающее средство — особенно хорошо справляется со стойкими текстурами и плотным макияжем.

Шаг за шагом: как делать правильно каждый вечер

Подготовка

Сначала обязательно вымойте руки. Это простой шаг, который сильно снижает риск занести на лицо лишние бактерии и грязь.

Снятие макияжа с лица

Действуйте мягко, без давления. Если вы используете мицеллярную воду, нанесите её на ватный диск и аккуратно пройдитесь по лицу, уделяя внимание линии роста волос и зоне вдоль челюсти — там чаще всего остаются следы тональных средств. Если выбираете масло, наносите его на сухую кожу и мягко массируйте примерно минуту, чтобы косметика полностью "растворилась", после чего смойте.

Глаза и губы — без трения

Стойкие продукты лучше не тереть. Подержите ватный диск со средством несколько секунд на ресницах или губах, а затем аккуратно снимите макияж. Особенно важно не растягивать кожу вокруг глаз — она тоньше и быстрее реагирует раздражением.

Второе очищение

После того как макияж снят, переходите к умыванию мягким очищающим средством по типу кожи. Этот этап завершает очищение и убирает остатки загрязнений, чтобы кожа действительно была готова к ночному уходу.