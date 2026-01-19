Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка умывает лицо
Девушка умывает лицо
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована вчера в 23:24

Макияж вроде сняли, а поры всё равно забиваются: следы остаются там, где не ждёте

Остатки макияжа провоцируют тусклый тон и несовершенства кожи – косметологи

Вечером хочется закончить день быстро: умыться "на бегу", стереть тушь, махнуть салфеткой — и в кровать. Но именно снятие макияжа чаще всего делают вполсилы, хотя от него зависит и чистота пор, и ровный тон, и то, как работают ночные средства. Если на коже остаются следы косметики, она быстрее тускнеет, а уход хуже впитывается.

Почему важно снимать макияж полностью

Декоративная косметика в течение дня собирает на себе пыль, грязь и кожное сало. Если это не убрать тщательно, смесь остаётся на поверхности, провоцирует забитые поры, несовершенства, сухость и ощущение "уставшей" кожи. Кроме того, ночной крем или сыворотка не могут нормально работать, если наносить их на не до конца очищенное лицо: они ложатся поверх остаточной плёнки и действуют слабее.

Чем лучше очищать: салфетки или средства

Салфетки для снятия макияжа кажутся удобными, но в повседневной привычке они чаще вредят. Обычно они не дают глубокого очищения и заставляют сильнее тереть кожу, из-за чего появляется раздражение, особенно в зоне глаз. Более мягкий и эффективный подход — выбрать средство, которое растворяет макияж, а не "соскребает" его.

Подходящие варианты:

  1. Мицеллярная вода — удобна, если макияж лёгкий и коже нужен деликатный формат.
  2. Масляное очищающее средство — особенно хорошо справляется со стойкими текстурами и плотным макияжем.

Шаг за шагом: как делать правильно каждый вечер

Подготовка

Сначала обязательно вымойте руки. Это простой шаг, который сильно снижает риск занести на лицо лишние бактерии и грязь.

Снятие макияжа с лица

Действуйте мягко, без давления. Если вы используете мицеллярную воду, нанесите её на ватный диск и аккуратно пройдитесь по лицу, уделяя внимание линии роста волос и зоне вдоль челюсти — там чаще всего остаются следы тональных средств. Если выбираете масло, наносите его на сухую кожу и мягко массируйте примерно минуту, чтобы косметика полностью "растворилась", после чего смойте.

Глаза и губы — без трения

Стойкие продукты лучше не тереть. Подержите ватный диск со средством несколько секунд на ресницах или губах, а затем аккуратно снимите макияж. Особенно важно не растягивать кожу вокруг глаз — она тоньше и быстрее реагирует раздражением.

Второе очищение

После того как макияж снят, переходите к умыванию мягким очищающим средством по типу кожи. Этот этап завершает очищение и убирает остатки загрязнений, чтобы кожа действительно была готова к ночному уходу.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ограничение питания 8 часами не ускорило метаболизм — Ольга Рамич вчера в 16:24
Ели строго по графику, но без бонусов для фигуры: организм быстро раскусил хитрость

Питание по часам не ускоряет метаболизм само по себе. Немецкое исследование объясняет, почему калории важнее времени еды и как режим влияет на биоритмы.

Читать полностью » Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь вчера в 13:30
Миконос умеет быть тихим — стоит свернуть с вечеринок, и остров удивляет совсем другим лицом

Откройте Миконос: когда ехать, сколько дней и как сбалансировать пляжный отдых с вечеринами, исследованием Хоры и Делос — сезонность острова под ваши путешествия.

Читать полностью » Тёмный блонд снижает контраст седины и отросших корней — El Universal вчера в 12:59
Снизила контраст у корней этими оттенками — и седые пряди перестали “кричать” через две недели

Седина больше не приговор: 5 оттенков и техники — от балаяжа до дымчатого серебра — помогут смягчить корни, сократить окрашивания и упростить уход.

Читать полностью » Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com вчера в 10:48
Этот перелом в мозге никто не замечает заранее: внутренняя система ломается после скрытого порога

Учёные выяснили, почему ухудшение памяти с возрастом может ускоряться и как накопленные изменения в структуре мозга влияют на когнитивные функции.

Читать полностью » Тяжёлый ожог нарушает работу кожи как органа защиты и терморегуляции — Фумагалли вчера в 0:42
После сильного ожога счёт идёт не на дни — тело начинает терять жизненно важное сразу

Тяжёлые ожоги — удар по системе жизнеобеспечения: в первые часы решается судьба органов. Реанимация, восполнение жидкости, вентиляция, защита от инфекции и операции — ключ к выживанию.

Читать полностью » Объём кудрей регулируют от мягкого до усиленного — парикмахер Морено 17.01.2026 в 16:27
Выбираю стрижку для кудрей в 2026 — и понимаю: главный тренд не “боб”, есть форма эффектнее

Кудри в 2026 году требуют особого подхода! Узнайте о главных трендах, как выбрать идеальную стрижку и какие формы будут в моде.

Читать полностью » Отказ от макияжа снижает тревожность и давление стандартов — Correio Braziliense 17.01.2026 в 11:04
Меньше косметики — больше уверенности: психологический эффект, к которому не готовят

Отказ от макияжа всё чаще становится осознанным выбором женщин. Психология, самооценка и уход за кожей раскрывают неожиданные причины этой тенденции.

Читать полностью » Противовирусные связывают со снижением риска Альцгеймера — нейробиолог Делатур 17.01.2026 в 10:10
Риск Альцгеймера “взлетает” после инфекции: с возрастом он может проснуться — и запустить процесс в мозге

Недавние исследования показывают, что вирус герпеса может быть связан с развитием болезни Альцгеймера. Узнайте, что это означает для вашего здоровья!

Читать полностью »

Новости
Туризм
Программа ООН отмечает устойчивое развитие Антониу-Прадо в Бразилии
Садоводство
Традесканция сохнет на концах из-за истощения длинных плетей – Джанлука Гримальди
Туризм
Старый музей Акрополя открывается в конце весны для посетителей – Protothema
Дом
Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер
Садоводство
Кустарники с зимним цветением украшают сад в холодный сезон — Futura-Sciences
Еда
Брокколи с сыром готовят на сковороде за 10 минут — Simply Recipes
Спорт и фитнес
Ходьба и разминка уменьшают выраженность отеков — врачи
Авто и мото
Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet