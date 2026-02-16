Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет приседания в зале
Девушка выполняет приседания в зале
© Designed by Freepik by fxquadro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 18:42

Планка и выпады дают ноль эффекта, если делать их на автомате: 7 ошибок, которые тормозят рост мышц

Тренировка может быть короткой, но по-настоящему результативной, если базовые упражнения выполняются грамотно. Приседания, выпады, планка, скручивания и отжимания давно считаются фундаментом любой программы. Однако без правильной техники они не только теряют эффективность, но и повышают риск травм. Об этом сообщает Shape со ссылкой на инструктора тренажерного зала сети фитнес-клубов Black Star Fitness Евгения Гаража.

Почему техника важнее количества

Даже самые популярные упражнения не дают ожидаемого эффекта, если выполнять их формально. Ошибки повторяются из года в год: неправильное положение корпуса, таза и коленей, сбившееся дыхание, излишнее напряжение шеи. Всё это снижает нагрузку на целевые мышцы и перераспределяет её на другие участки тела.

Особенно часто недочёты встречаются в приседаниях, где глубина и положение коленей напрямую влияют на здоровье суставов и включение ягодиц. Непонимание биомеханики движения способно не только "съесть" результат, но и привести к перегрузкам. Поэтому на старте важно уделить внимание контролю амплитуды, положению стоп и устойчивости корпуса.

"Не гонитесь за сотнями повторов. В конечном итоге, важно соблюдение правильной техники и умение выполнять упражнения программы правильно, а не просто большое количество повторений", — говорит инструктор.

Базовые упражнения: как извлечь максимум пользы

Приседания требуют плавного движения вниз с одновременным сгибанием в тазобедренных и коленных суставах. Важно представить, что вы садитесь на стул, удерживая спину ровной и отводя таз назад. В нижней точке колени сгибаются примерно под прямым углом, после чего следует контролируемый подъём.

Скручивания выполняются лёжа на спине с согнутыми коленями. Спина слегка округляется, а подъём корпуса происходит на выдохе. На вдохе тело мягко возвращается в исходное положение. Такой ритм помогает задействовать мышцы пресса без лишней нагрузки на шею.

Планка — упражнение на статическую выносливость. Тело должно образовывать прямую линию от плеч до стоп. Недопустимы провисание поясницы или чрезмерный подъём таза. Как отмечают специалисты, ошибки в планке чаще всего связаны с неправильным положением бёдер и плеч, из-за чего нагрузка смещается с кора на поясницу.

Планка, выпады и отжимания: нюансы выполнения

Существует мнение, что планка на локтях сложнее, чем на прямых руках. Однако с точки зрения нагрузки вытянутые руки считаются более простым вариантом. Новичкам часто удобнее начать с опоры на предплечья, поскольку так уменьшается давление на запястья, а мышцы корпуса включаются активнее. Существенной разницы в проработке пресса между вариантами нет — важнее удерживать правильное положение тела.

Выпады выполняются с широким шагом вперёд и переносом веса на переднюю ногу. Колено должно сгибаться под прямым углом, а заднее — оставаться на небольшом расстоянии от пола. Начинающим рекомендуется сначала отработать движение на одну ногу в рамках подхода, а затем переходить к чередованию.

Отжимания требуют стабильного корпуса и правильной постановки рук — немного шире плеч. Локти не должны уходить вперёд за линию кистей. Новичкам полезно начать с планки на прямых руках, затем освоить вариант с колен и лишь после этого переходить к классическим отжиманиям или работе с резиновым жгутом.

Системная работа над техникой делает тренировку безопасной и результативной. Базовые упражнения остаются актуальными именно потому, что задействуют крупные мышечные группы и развивают координацию. Внимание к деталям и постепенное усложнение нагрузки позволяют добиться устойчивого прогресса без перегрузок и разочарований.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ноги как с подиума — упражнения для стройной фигуры, которые меняют силуэт до неузнаваемости 14.02.2026 в 13:58

Какие упражнения помогают создать модельную фигуру и укрепить ноги? Комплекс для ягодиц, икр и пресса с советами по технике и нагрузке.

Читать полностью » Спина 14.02.2026 в 12:33

Устали от изнурительных часов за компьютером? Эти простые растяжки помогут вернуть гибкость спине.

Читать полностью » Мышцы не превращаются в жир — тело меняется иначе, и этот процесс многие понимают неправильно 14.02.2026 в 3:07

Мифы о мышцах и жире продолжают влиять на тренировки и питание. Что на самом деле происходит с телом при похудении и наборе массы.

Читать полностью » Подвижность уходит после 30 — 7 простых движений возвращают лёгкость без зала 13.02.2026 в 13:00

Подвижность уходит незаметно, и её восстановление важно для здоровья в зрелом возрасте. Простые упражнения помогут.

Читать полностью » Реформерский пилатес оказался сложнее штанги — скрытые мышцы включаются с первого занятия 13.02.2026 в 11:56

Пилатес становится всё более популярным не только как модное направление, но и как инструмент для улучшения здоровья.

Читать полностью » Плоская попа отменяется — упражнения, которые включают ягодицы и меняют форму быстрее ожиданий 13.02.2026 в 10:52

Упругие ягодицы — это не только внешний вид, но и сила, баланс и защита от травм. Разбираем упражнения, которые действительно дают результат.

Читать полностью » Щадяще лишь на словах: формат с палками включает тело так, будто это полноценная тренировка 13.02.2026 в 0:48

Скандинавская ходьба стала популярной благодаря мягкой, но эффективной нагрузке: она укрепляет сердце, мышцы и подходит людям любого возраста.

Читать полностью » Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее 12.02.2026 в 19:47

Пять упражнений на пресс из тренажёрного зала помогают комплексно проработать мышцы живота и подготовиться к пляжному сезону без экстремальных нагрузок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет
Красота и здоровье
Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы
Туризм
Масленица-2026 вспыхнет по всей России: 5 городов, где зиму проводят с царским размахом
Туризм
Там, где пахнет серой и гремят вулканы, запускают ресторан и спа: глэмпинг идёт на Камчатку
Садоводство
Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике
Красота и здоровье
Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять
Авто и мото
Вторичный рынок авто в России бьёт рекорд — но покупателей ждёт неприятный подвох
Недвижимость
Меняется атмосфера и настроение: как освежить интерьер кваритры без капремонта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet