Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дождевой червяк
Дождевой червяк
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 4:17

Пропали черви — как я восстановила почву и вернула здоровье моему саду

Массовое исчезновение дождевых червей стало сигналом проблем с почвой — ТУТ НОВОСТИ

Увидеть на лопате клубок извивающихся дождевых червей — это для дачника настоящее счастье. Эти маленькие помощники символизируют здоровье почвы, но что, если их массовое исчезновение станет тревожным сигналом? Об этом сообщает корреспондент ТУТ НОВОСТИ.

Причины исчезновения дождевых червей

Дождевые черви — незаменимые обитатели почвы, которые помогают ей дышать и поддерживать плодородие. Когда они исчезают, это может стать предупреждением о серьезных проблемах в экосистеме. Проблемы с почвой не всегда очевидны на первый взгляд, но черви могут рассказать о них без слов.

Их исчезновение может быть вызвано несколькими факторами, но все они указывают на одно: почва перестала быть благоприятной для жизни этих существ. Черви дышат кожей и для этого им необходима влажная, но не заболоченная среда. Когда почва пересыхает или, наоборот, превращается в болотистую массу, они начинают покидать участок.

"Если почва становится слишком сухой или влажной, черви уходят туда, где условия для их жизни лучше", — сообщает эксперт.

Как пH почвы влияет на червей

Кроме экстремальных условий влажности, черви также страдают от изменений pH почвы. Резкое отклонение в сторону кислоты или щелочности, например, от чрезмерного внесения извести или золы, может быть для них губительным. Черви не могут адаптироваться к таким изменениям мгновенно, и это может привести к их массовому исчезновению.

Точно так же действует свежий, неперепревший навоз или слишком высокие дозы химических удобрений, которые убивают микрофлору почвы. Наблюдая за червями, дачник может точно диагностировать состояние своей земли без необходимости лабораторных анализов.

Признаки проблем в почве

Если после дождя черви не уходят вглубь почвы, а остаются на поверхности, это явный сигнал тревоги. Скорее всего, в земле начались процессы гниения, возможно, образовался сероводород или произошел дефицит кислорода. Это означает, что почва "задыхается" и нуждается в срочном вмешательстве.

Для восстановления баланса почвы нужно провести рыхление, улучшить дренаж и добавить органических веществ. Одним из способов вернуть червей на участок является прекращение агрессивного подхода к почве и установление "диалога" с природой.

Как восстановить почву

Густое мульчирование скошенной травой или соломой поможет создать у поверхности почвы стабильный микроклимат, который так любят черви. Под таким "одеялом" почва постепенно восстановит свою структуру, и черви, возможно, вернутся.

Это долгий процесс, требующий терпения, но результат стоит усилий. Через год-два, когда вы снова обнаружите блестящие спинки червей в вашем компосте, это будет означать, что вы не только восстанавливаете урожай, но и помогаете восстанавливать экосистему в своем саду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семена журавельника прорастают после зимовки при 1-5 градусах — House Digest 24.12.2025 в 22:38
Сею этот многолетник в декабре — весной он просыпается сам и растёт крепче других

Декабрьские грядки могут казаться пустыми, но посев журавельника сейчас гарантирует ваше весеннее цветение. Узнайте, как это сделать правильно!

Читать полностью » Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ 24.12.2025 в 18:16
Использую лунный календарь для посадки — и теперь не боюсь пропустить лучший момент

Лунный календарь — не просто традиция, а инструмент для осознанного садоводства. Как Луна помогает организовать процесс ухода за растениями и найти гармонию с природой.

Читать полностью » Ошибки при пересадке мешают спатифиллуму расти и цвести — цветоводы 24.12.2025 в 14:32
Этот цветок прощает многое, но не это: из-за одной ошибки спатифиллум годами стоит на месте

Почему спатифиллум перестаёт расти и цвести после пересадки и какие три ошибки чаще всего губят растение, даже если уход кажется правильным.

Читать полностью » Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest 24.12.2025 в 10:33
Эта груша не боится морозов до −40 и плодоносит щедро — находка для холодных регионов

Груша Nova — это зимостойкий сорт, который дает крупные десертные плоды даже при морозах до -40°C. Узнайте, что делает его таким привлекательным для садоводов.

Читать полностью » Титановая лопата удобна, но лишает работы смысла — мнение специалистов 24.12.2025 в 6:16
Взяла лопату из титана и сразу почувствовала разницу: почему неудобство может быть важным

Лопаты из титана и с тефлоновым покрытием кажутся идеальными, но их лёгкость отчуждает от процесса. Реальная лопата должна быть тяжёлой и неудобной, чтобы стать настоящим продолжением тела.

Читать полностью » Комнатные растения зимой теряют силу — цветоводы 24.12.2025 в 2:27
Комнатные цветы зимой чахли — пока не добавила это аптечное средство

Почему комнатные растения зимой теряют силу и как простая таблетка глицина помогает вернуть им рост, яркие листья и готовность к цветению без сложных подкормок.

Читать полностью » Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce 23.12.2025 в 21:58
Считала их зимостойкими — весной остались одни сухие ветки: главная ошибка дачников

Зимой растения продолжают страдать от холода даже при морозостойкости. Узнайте, как защитить свой сад, чтобы избежать потерь весной.

Читать полностью » Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы 23.12.2025 в 17:11
Кофе для комнатных растений использую выборочно — разница видна уже через неделю

Кофе всё чаще используют для комнатных растений, но подходит он не всем. Какие цветы любят кислую почву и когда кофейная гуща может навредить.

Читать полностью »

Новости
Общество
57% россиян тратят премию сразу после получения — HR Lab
ДФО
ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья
Экономика
Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР
Туризм
В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток
ДФО
Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia
Дом
Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты
Питомцы
Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты
Мир
Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet