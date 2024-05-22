Десятки пропалестинских протестующих захватили здание факультета искусств и социальных наук Маастрихтского университета (UM) на юге Нидерландов, сообщает телеканал L1 Nieuws.
Известно, что протестующие ворвались в здание факультета утром в среду. Из-за этого учебные занятия на этом факультете были временно остановлены.
Протестующие с требованием разорвать все связи с Израилем выступают за пропалестинское движение. По словам представителя Маастрихтского университета Куна Аугустайна, на данный момент неизвестно, сколько человек находится внутри здания и являются ли они студентами университета. Он также добавил, что обучение на остальных факультетах в среду продолжится.
С начала мая пропалестинские студенты начали устраивать акции протеста в университетах различных городов Нидерландов, включая Амстердам, Утрехт, Гронинген и другие, требуя прекратить сотрудничество с израильскими компаниями.
Например, на территории кампуса Амстердамского университета (UvA) протестующие организовали палаточный лагерь и устроили баррикады, выдвигая требования о прекращении связей с израильскими компаниями. Демонстрации сопровождались беспорядками, столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Ущерб от протестов в Амстердамском университете оценивается в 1,5 миллиона евро.
Фото: www.flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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