Десятки пропалестинских протестующих захватили здание факультета искусств и социальных наук Маастрихтского университета (UM) на юге Нидерландов, сообщает телеканал L1 Nieuws.

Известно, что протестующие ворвались в здание факультета утром в среду. Из-за этого учебные занятия на этом факультете были временно остановлены.

Протестующие с требованием разорвать все связи с Израилем выступают за пропалестинское движение. По словам представителя Маастрихтского университета Куна Аугустайна, на данный момент неизвестно, сколько человек находится внутри здания и являются ли они студентами университета. Он также добавил, что обучение на остальных факультетах в среду продолжится.

С начала мая пропалестинские студенты начали устраивать акции протеста в университетах различных городов Нидерландов, включая Амстердам, Утрехт, Гронинген и другие, требуя прекратить сотрудничество с израильскими компаниями.

Например, на территории кампуса Амстердамского университета (UvA) протестующие организовали палаточный лагерь и устроили баррикады, выдвигая требования о прекращении связей с израильскими компаниями. Демонстрации сопровождались беспорядками, столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Ущерб от протестов в Амстердамском университете оценивается в 1,5 миллиона евро.

Фото: www.flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)