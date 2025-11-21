Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Куриное филе
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:43

Промываю курицу и не переживаю: главное — потом не трогать готовую еду тем же ножом и руками

Мытьё курицы не повышает риск заражения — академик РАН Геннадий Онищенко

Сырое мясо птицы давно стало предметом споров среди любителей готовить. Одни уверены, что курицу перед приготовлением обязательно нужно промывать, другие считают это опасной практикой. Но свежие разъяснения специалистов показывают: привычка мыть курицу вовсе не представляет угрозы, если соблюдать базовые правила безопасности. Ученые и врачи сходятся во мнении, что не сама вода или процесс промывки несут риски, а нарушение элементарных норм приготовления.

Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему распространённый страх не имеет под собой фактических оснований.

"Все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Сырую курицу же никто не ест", — пояснил Онищенко.

Он отметил, что идея о том, будто вода от сырой курицы разносит бактерии по кухне, нередко преувеличена. Основная защита — качественная термическая обработка, которая полностью уничтожает патогены.

Что на самом деле представляет опасность

Главная проблема — не вода и не промывка, а неправильное обращение с сырым мясом. Даже если не мыть курицу, риск всё равно появляется, если и разделочный нож, и доска, и руки человека контактируют с мясом и затем с готовой пищей. Поэтому гигиена кухни остаётся ключевым элементом безопасности.

Курица, предназначенная для продажи, проходит ветеринарный контроль и проверяется на наличие опасных бактерий. Но даже если в продукте есть патогены, они уничтожаются в процессе термической обработки — запекании, жарке или тушении. Это делает саму процедуру мытья второстепенной.

Сравнение: что влияет на безопасность приготовления курицы

Фактор Влияет на безопасность Комментарий
Мытьё курицы Практически нет Не увеличивает риск при соблюдении гигиены
Термическая обработка Да, максимально Уничтожает все патогены
Чистота кухни Да Контаминация возможна через посуду и руки
Качество сырья Средне Контроль на производстве снижает риски
Хранение Сильно Нарушение температурного режима опасно

Советы шаг за шагом: как приготовить курицу безопасно

  1. Храните курицу в холодильнике при температуре 0-4 °C.

  2. Используйте отдельную разделочную доску и нож для сырого мяса.

  3. После разделки тщательно мойте инвентарь горячей водой с моющим средством.

  4. Готовьте курицу при температуре не ниже 75 °C в центре куска.

  5. Избегайте контакта сырого мяса с готовыми блюдами.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: использовать одну и ту же доску для сырого мяса и салатов.
    Последствие: риск переноса бактерий на готовые продукты.
    Альтернатива: держать отдельный инвентарь для мяса и овощей.

  2. Ошибка: недожаривать курицу, ориентируясь только на внешний вид.
    Последствие: сохранение патогенов внутри продукта.
    Альтернатива: проверять температуру мяса кухонным термометром.

  3. Ошибка: хранить сырую курицу рядом с готовыми блюдами.
    Последствие: возможность перекрёстного заражения.
    Альтернатива: размещать сырое мясо на нижней полке в закрытом контейнере.

А что если…

Что если курицу всё-таки промывать?
Это не запрещено, если после промывки тщательно вымыть раковину, руки и рабочие поверхности.

Что если курица имеет запах или выглядит подозрительно?
Мытьё не поможет — такой продукт нужно утилизировать.

Что если использовать одноразовые перчатки?
Это уменьшит контакт с сырой птицей, но важно правильно снять перчатки и выбросить сразу после использования.

Плюсы и минусы мытья курицы

Аспект Плюсы Минусы
Гигиеническое ощущение Психологический комфорт Не несёт фактической пользы
Практичность Можно удалить лишний жир и пленки Требует уборки раковины после
Безопасность Не влияет на итоговый риск Может вызвать ложное чувство защищенности

FAQ

Можно ли мыть курицу перед приготовлением?
Да, если соблюсти гигиену кухни: вымыть раковину, поверхность и руки.

Что важнее: мытьё или температура приготовления?
Температура намного важнее — она уничтожает патогены.

Можно ли есть слегка розовую курицу?
Нет, птицу нужно готовить до полной прожарки.

Мифы и правда

  1. Миф: мытьё курицы опасно.
    Правда: само по себе оно не вызывает заболеваний — опасно нарушение гигиены.

  2. Миф: термическая обработка не всегда убивает бактерии.
    Правда: при 75 °C все патогены погибают.

  3. Миф: если курицу не мыть, риск ниже.
    Правда: риск связан с кухонной гигиеной, а не с наличием воды.

Сон и психология

Страх перед болезнями часто основан не на фактах, а на тревоге. Понимание реальных механизмов заражения помогает снизить уровень стресса и формирует спокойное отношение к приготовлению пищи. Знание правил безопасности делает кухню более предсказуемой и защищённой, что положительно влияет на ощущение контроля и бытового спокойствия.

Исторический контекст

Миф о "запрете мытья курицы" распространился в начале 2010-х годов после кампаний западных санитарных служб. Их цель была — уменьшить бытовое заражение на кухне. Однако позднее специалисты уточнили, что проблема не в воде, а в несоблюдении санитарных норм. В России практика мытья мяса сохранялась десятилетиями, а современные исследования подтверждают её нейтральность при правильном приготовлении.

Три интересных факта

  1. Лишь 10% случаев пищевых отравлений связаны с домашним приготовлением, остальные — с нарушениями хранения.

  2. Птица является одним из самых контролируемых продуктов в промышленных условиях.

  3. Термическая обработка остаётся абсолютным способом уничтожения патогенов.

