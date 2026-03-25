Сложный баланс экосистемы: в Мурманской думе решают судьбу водных ресурсов Арктической зоны

В Мурманской области профильный комитет региональной думы официально поддержал инициативу возобновления промысла гренландского тюленя в акваториях Белого и Баренцева морей. Решение принято 25 марта в ходе заседания, где обсуждались меры по защите квотируемых рыбных запасов от хищнической нагрузки морских млекопитающих. Отрасль де-факто прекратила существование в 2009 году после введения запрета на добычу бельков, однако сейчас власти рассматривают возвращение к ней как необходимость. Инициаторы обращения в федеральные органы власти указывают на критический рост популяции, превышающий 1,5 млн особей.

Регулирование численности популяции

Специалисты комитета по природопользованию, экологии и агропромышленному комплексу аргументируют свою позицию прямой зависимостью между количеством морских млекопитающих и сохранностью промысловых рыб. По их мнению, бесконтрольный рост численности тюленя провоцирует существенные потери рыбы, что бьет по экономике рыболовного сектора.

Депутат Геннадий Степахно, представляя обращение Парламентской ассоциации Северо-Запада России, отметил необходимость федеральной поддержки для запуска добычи. Власти региона настаивают, что текущие цифры популяции уже перешли порог, требующий активного вмешательства человека в экосистему региона.

"Любая деятельность, связанная с регулированием численности популяций в Арктической зоне, требует крайне взвешенного подхода и глубокого научного обоснования. Снижение нагрузки на рыбные ресурсы через возобновление промысла — это инструмент управления состоянием всей водной экосистемы. При этом важно создать инфраструктуру для глубокой переработки сырья, чтобы проект не ограничивался только отстрелом. Рациональное использование биологических ресурсов является ключевым элементом устойчивого регионального развития в современных условиях." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Экономические перспективы промысла

Власти видят в возрождении отрасли потенциал для формирования безотходного производства. Анализ опыта Норвегии, Канады и дальневосточных хозяйств показывает, что переработка тюленя позволяет получать широкий спектр товаров: от пищевой продукции до специфических медицинских и промышленных изделий.

Стратегия импортозамещения и расширения внутреннего ассортимента товаров предполагает, что основными рынками сбыта готовой продукции станут Москва и Московская область. Развитие технологий глубокой переработки может превратить вчерашний "проблемный фактор" в источник дополнительного дохода для регионального бюджета.

Готовность региональных предприятий

Министерство Арктики Мурманской области официально подтвердило наличие предварительных договоренностей с бизнесом. Компания "Мурманский поморский промысел" уже закрепила за собой обязательства по добыче до 10 тысяч особей гренландского тюленя в Белом море к 2026 году.

Однако существуют серьезные операционные риски, связанные с неготовностью производственной базы. Представители ведомства заявляют, что на текущий момент компания не обладает необходимыми мощностями для реализации столь масштабного вылова. Таким образом, успех инициативы напрямую зависит от скорости технического оснащения рыбопромышленного предприятия и привлечения инвестиций.