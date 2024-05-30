Новое поколение ЗРК — С-500 "Прометей" — новая эра противовоздушной защиты, считает Defense TV.
Известно из видео, что производимая система обладает увеличенным радиусом действия, передовыми ракетами и радиолокационными технологиями, а также способна поражать цели на большой высоте, вводя в действие новый этап противовоздушной обороны, гарантируя безопасность воздушного пространства с исключительной эффективностью и надежностью.
Как уточняется в ролике, новейшая российская ПВО не только способна моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но и достигать своей цели на околоземной орбите.
Также обозреватель подчеркнул, что благодаря современным радарам С-500 способен обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе нескольких тысяч километров.
По данным Сергея Шойгу, в апреле было объявлено о поступлении первых образцов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в российскую армию к 2024 году в двух вариантах, вместе с зенитными ракетными комплексами С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС новой модели. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") принадлежит к группе новых зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляя собой многоцелевой комплекс с дальней дальностью действия и возможностью перехвата на большой высоте с увеличенным потенциалом противоракетной защиты.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Юрий Шипилов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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