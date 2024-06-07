Российские прокуроры вернули в казну государству более 100 предприятий, чьи активы суммарно оцениваются в 1.3 трлн руб, - сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей, - прокомментировал "Интерфаксу" Краснов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Данный показатель включается в себя и антикоррупционную деятельность прокуратуры, когда происходили разбирательство по факту сращивания частного бизнеса и государства.

С начала прошлого года, благодаря усилиям прокуроров, в собственность государства было возвращено 20 предприятий стратегического значения. Эти предприятия были незаконно переданы иностранным резидентам, которые использовали их в ущерб интересам страны. Общая оценка активов этих предприятий превышает 370 миллиардов рублей.

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации