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Российские прокуроры вернули государству 1,3 трлн рублей
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:36

Российские прокуроры вернули государству 1,3 трлн рублей

Российские прокуроры вернули в казну государству более 100 предприятий, чьи активы суммарно оцениваются в 1.3 трлн руб, - сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей, - прокомментировал "Интерфаксу" Краснов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Данный показатель включается в себя и антикоррупционную деятельность прокуратуры, когда происходили разбирательство по факту сращивания частного бизнеса и государства.

С начала прошлого года, благодаря усилиям прокуроров, в собственность государства было возвращено 20 предприятий стратегического значения. Эти предприятия были незаконно переданы иностранным резидентам, которые использовали их в ущерб интересам страны. Общая оценка активов этих предприятий превышает 370 миллиардов рублей.

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

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