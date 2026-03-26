В Астраханской области прокуратура добилась массового перерасчета платежей за коммунальные услуги для жителей города Нариманов. По итогам проверки надзорного ведомства, проведенной 26 марта 2026 года, общая сумма возвращенных средств превысила 5 миллионов рублей. Причиной вмешательства стало систематическое несоблюдение нормативов температурного режима, зафиксированное в 56 многоквартирных домах в январе текущего года. В результате нарушения пострадали жилищные права более пяти тысяч местных абонентов.

Суть выявленных нарушений

Прокурорская проверка установила, что в течение зимы муниципальное предприятие "Теплоснабжение" не обеспечивало подачу тепловой энергии в жилой сектор согласно утвержденным государственным стандартам. В помещениях наримановцев воздух прогревался значительно слабее положенных норм, что противоречит жилищному законодательству страны.

Инспекторы зафиксировали температурные отклонения во всей сети охвата предприятия, которая включила десятки многоэтажек. Подобная ситуация создала серьезный дискомфорт для тысяч горожан, вынужденных отапливать квартиры альтернативными способами или терпеть холод в собственных спальнях и гостиных.

Для устранения правового перекоса сотрудники ведомства оперативно отреагировали на обращения граждан и данные мониторинга. Было составлено заключение, подтверждающее необходимость корректировки ранее выставленных счетов за некачественно оказанную коммунальную услугу.

Восстановление прав граждан

После выявления нарушений работа муниципальной организации подверглась жесткой критике. Прокуратура внесла официальное представление руководителю предприятия, потребовав незамедлительно устранить последствия допущенных огрехов в эксплуатации сетей.

"Муниципальные предприятия обязаны строго соблюдать температурный график, так как от этого напрямую зависит качество жизни граждан в холодный период. Ситуация в Нариманове наглядно демонстрирует, что надзорные органы готовы активно отстаивать интересы абонентов при любых сбоях в работе городских служб. Перерасчет на такую внушительную сумму служит сигналом для всех поставщиков ресурсов о недопустимости экономии на комфорте жителей. Подобные действия помогают дисциплинировать ответственных лиц на местном уровне". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Благодаря принятым мерам, права более пяти тысяч абонентов были восстановлены в полном объеме. Управляющие компании совместно с поставщиком провели необходимые расчеты, исключив из квитанций стоимость неоказанной услуги по отоплению.

Ответственность ресурсоснабжающей организации

Ресурсоснабжающая организация "Теплоснабжение" признала необходимость корректировки финансовых обязательств перед населением. Общая сумма удержанных в пользу граждан средств превысила пять миллионов рублей, что стало ощутимым финансовым последствием для коммунальных служб города.

Надзорные органы намерены продолжить мониторинг соблюдения стандартов в отопительный период. Жители региона могут официально обращаться в прокуратуру в случае, если температура в помещении не соответствует нормативным значениям в течение длительного времени.

Данный прецедент показывает эффективность прямого административного воздействия на муниципальные структуры. Дальнейшее выполнение функций поставщика тепла будет проходить под усиленным контролем со стороны местных властей и надзорных служб для предотвращения подобных инцидентов в будущем.