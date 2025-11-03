Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Экзопланета и звезда
Экзопланета и звезда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:57

Происхождение воды оказалось не небесным, а вулканическим: открытие переворачивает историю Земли

Учёные впервые доказали формирование воды без участия комет и астероидов — Франческа Миоцци

Учёные из США и Европы впервые подтвердили гипотезу, которая десятилетиями оставалась лишь теорией: вода на молодых планетах может зарождаться прямо из раскалённого каменного океана, без участия комет и астероидов. Это открытие меняет представление о происхождении воды и жизни во Вселенной.

Как рождается вода из магмы

Исследование проведено в рамках международного проекта AEThER под руководством Франчески Миоцци и Анат Шахар из Института Карнеги. Команда сосредоточилась на изучении субнептунов - каменистых планет, покрытых водородной атмосферой. Именно такие условия могли существовать и на ранней Земле.

"Благодаря стремительному росту наших знаний о разнообразии экзопланет мы смогли представить себе новые подробности о самых ранних этапах формирования и эволюции каменистых планет", — объяснил Миоцци.

Учёные предположили, что когда молодая планета покрыта океаном магмы, взаимодействие этого расплава с атмосферным водородом может приводить к химической реакции, в результате которой образуется вода.

Первое экспериментальное подтверждение

До недавнего времени эта гипотеза оставалась недоказанной. Однако исследователи из AEThER смогли воссоздать процесс в лаборатории. Для этого они создали модель молодой планеты — богатый железом силикатный расплав - и поместили его под воздействие водородной атмосферы.

При экстремальных условиях давления (60 гигапаскалей) и температуры (более 4000 °C) произошло то, что раньше считалось невозможным: атомы водорода вступили в реакцию с железом и кремнием, формируя воду на поверхности расплава.

"Наша работа стала первым экспериментальным подтверждением двух важнейших процессов ранней планетарной эволюции", — отметил Миоцци.

Этот результат доказывает, что даже без внешних источников — таких как кометы — планеты могут самостоятельно производить воду, если имеют водородную атмосферу и океан магмы.

Сравнение: две гипотезы происхождения воды

Источник воды Механизм Вероятность для Земли
Кометы и астероиды Доставка льда при столкновениях Средняя
Магматическая реакция с водородом Формирование воды на месте Высокая (новое подтверждение)

Почему это открытие важно

Опыты проекта AEThER меняют наше понимание происхождения воды не только на Земле, но и на других планетах. Если вода может возникать естественным образом в результате взаимодействия магмы и водорода, то жизнь может быть гораздо более распространённым явлением во Вселенной, чем считалось раньше.

"Это открывает новые горизонты для поиска обитаемых миров: теперь мы знаем, что даже без ледяных тел планеты могут быть богаты водой", — подчеркнула Анат Шахар.

Такой механизм мог действовать и на ранней Земле — в эпоху, когда наша планета представляла собой раскалённый шар с густой водородной атмосферой.

Советы шаг за шагом: как шёл эксперимент

  1. Учёные синтезировали силикатный расплав, аналогичный составу мантийных пород.

  2. В лабораторных камерах создали атмосферу из чистого водорода.

  3. Повысили давление до 60 ГПа и температуру свыше 4000 °C, имитируя условия молодой планеты.

  4. Проанализировали химический состав продуктов реакции с помощью спектроскопии.

  5. Зафиксировали появление молекул воды в зоне контакта магмы и газа.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: предполагать, что вода могла попасть только из космоса;
    Последствие: недооценка внутренних геохимических процессов;
    Альтернатива: учитывать эндогенные механизмы формирования воды.

  2. Ошибка: игнорировать влияние водородных атмосфер субнептунов;
    Последствие: упрощённое представление о молодых планетах;
    Альтернатива: рассматривать атмосферу как активного участника химических реакций.

  3. Ошибка: считать, что вода возможна только при умеренных температурах;
    Последствие: исключение горячих миров из списка потенциально обитаемых;
    Альтернатива: расширить поиск на планеты с магматическими океанами.

А что если вода формируется в других системах?

Если процесс, открытый AEThER, универсален, то молодые планеты с водородными атмосферами по всей галактике могут самостоятельно генерировать воду. Это означает, что обитаемые миры могут быть гораздо многочисленнее, чем предполагалось. Даже планеты, не получающие воду извне, способны создать её "изнутри".

Плюсы и минусы новой гипотезы

Аспект Плюсы Минусы
Универсальность Объясняет воду на разных планетах Требует экстремальных условий
Подтверждение Экспериментально доказана Пока только в лаборатории
Влияние на астробиологию Расширяет границы обитаемости Нужны дополнительные наблюдения

FAQ

Что такое субнептуны?
Это планеты размером между Землёй и Нептуном, с каменистым ядром и плотной водородной атмосферой.

Почему эксперимент важен для понимания Земли?
Он доказывает, что вода могла появиться на планете естественным образом, без внешнего вмешательства.

Можно ли подтвердить процесс на других планетах?
Пока только косвенно — с помощью наблюдений телескопов за химическим составом атмосфер экзопланет.

Мифы и правда

  1. Миф: вода на Земле появилась только с комет;
    Правда: теперь доказано, что она могла образоваться внутри планеты.

  2. Миф: магма и вода несовместимы;
    Правда: именно взаимодействие магмы с водородом приводит к синтезу воды.

  3. Миф: только холодные планеты могут содержать воду;
    Правда: реакция возможна и при экстремально высоких температурах.

Исторический контекст

Вопрос происхождения воды на Земле обсуждается более века. В XX веке господствовала гипотеза "кометной доставки", согласно которой вода попала на Землю извне. Но анализ изотопного состава земных океанов показал, что их происхождение отличается от состава комет. Новый эксперимент AEThER впервые дал убедительное физическое подтверждение альтернативного механизма — внутрипланетного синтеза воды.

Три интересных факта

  1. Давление 60 гигапаскалей, использованное в эксперименте, в 600 000 раз превышает атмосферное на Земле.

  2. Вода, образовавшаяся в лаборатории, имела тот же изотопный состав, что и земная.

  3. Похожие процессы могли происходить на Венере и Марсе в их ранней истории.

