Прогулку "Кузница здоровья доктора Шишонина" проведут в Геленджике

Массовая оздоровительная прогулка состоится в геленджике 10 сентября. Мероприятия "Куница здоровья доктора Шишонина" проведет "Медицина здоровья". Его планируют посетить 500 человек.
Им предстоит долгая прогулка. Участники пройдут 11 километров (около 15 тысяч шагов) вдоль набережной.
Начало прогулки в 08.00. Завершится она в 11:00. В конце участников ждут призы.
Кроме того, сам доктор Шишонин прочитает лекции. Доктор расскажет, как сохранить здоровье и качество жизни, не прибегая к лекарствам, как правильно дышать, чтоб восстановить и усилить иммунитет, и как сохранить здоровье суставов, пишет "СЭ".
Фото: commons. wikimedia.org/Alexander2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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