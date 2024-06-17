Минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей в Российской Федерации, на следующий год будет повышена. Об этом информировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на собрании с вице-премьерами, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как сообщается, сумма вознаграждения, достаточная для достойного содержания рабочего, будет подсчитана, опираясь на величину, которая делит всех трудящихся на две одинаковые части, когда у половины работников доход выше установленной суммы, а у другой половины — ниже. К этому было добавлено, что медианный доход будет составляться на базе того, который был год назад.

Михаил Мишустин уверен, что для граждан Российской Федерации страна должна выступать в качестве опоры, которая может поддержать свой народ. Также премьер добавил, что за соблюдением нового установленного прожиточного минимума должны следить на всей территории страны.

Ранее, выступая на мероприятии ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин сообщил, что к концу текущего десятилетия МРОТ в Российской Федерации не должен быть меньше 35 тысяч рублей.

Недавно РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по труду Светлану Бессараб сообщило о необходимости осуществить указание президента РФ Владимира Путина, цель которого — увеличить денежные выплаты в соответствии с изменением индекса потребительских цен для трудящихся, вышедших на пенсию. К этому было добавлено, что вопрос индексации будет решён как можно быстрее.

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