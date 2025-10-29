Прогестерон под подозрением: правда ли гормон делает женщин полнее
Многие женщины замечают: стоит начать приём гормональных контрацептивов или пройти заместительную терапию в менопаузе — стрелка весов будто "ползёт" вверх. Кажется, виноват именно прогестерон. Но действительно ли этот гормон способен сам по себе привести к набору лишних килограммов? Разбираемся, что об этом известно науке и как сохранить вес под контролем.
Что делает прогестерон в организме
Прогестерон — один из ключевых женских гормонов наряду с эстрогеном. Он регулирует менструальный цикл, участвует в овуляции и помогает организму подготовиться к беременности. В норме вырабатывается яичниками и надпочечниками, а во время вынашивания ребёнка — ещё и плацентой.
После овуляции начинается лютеиновая фаза — в это время прогестерон утолщает слизистую оболочку матки, создавая условия для имплантации оплодотворённой яйцеклетки. Если беременность не наступает, уровень гормона падает, и начинается новая менструация.
В медицине применяются и синтетические формы — прогестины. Они входят в состав противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей, инъекций, а также препаратов для заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Прогестерон назначают и при нарушениях цикла, эндометриозе, синдроме поликистозных яичников.
Связь между прогестероном и набором веса
Исследования показывают: значимого увеличения массы тела при применении препаратов прогестерона не наблюдается. В обзоре 2016 года, который включал данные более 11 000 женщин, не было найдено доказательств серьёзного влияния гормона на вес. В среднем участницы набирали менее двух килограммов за год — что считается физиологической нормой.
Схожие выводы сделали и учёные, наблюдавшие женщин, принимающих прогестин-содержащую ЗГТ. Вес, индекс массы тела и уровень сахара в крови оставались стабильными.
Таким образом, прогестерон сам по себе редко становится причиной набора веса. Гораздо чаще в игру вступают другие факторы — от колебаний гормонов до стресса и образа жизни.
Почему вес всё же может меняться
1. Задержка жидкости
Повышение уровня прогестерона может вызывать временное удержание воды. Из-за этого появляются отёки, вздутие живота, ощущение "тяжести" — хотя реального прироста жировой массы нет.
2. Изменение аппетита
Во время лютеиновой фазы цикла повышается тяга к еде. Те же механизмы могут сработать и при приёме гормональных препаратов — человек ест больше, чем нужно, и незаметно увеличивает калорийность рациона.
3. Замедление пищеварения
Прогестерон снижает активность кишечных сокращений, из-за чего пища дольше переваривается. Возникает вздутие, чувство переполненности и визуальное впечатление прибавки в весе.
4. Гормональные сдвиги при менопаузе
Во время перименопаузы естественный уровень прогестерона и эстрогена падает, меняется состав тела: мышечная масса уменьшается, а жировая ткань перераспределяется в область живота. Иногда ЗГТ помогает стабилизировать этот процесс, но многое зависит от питания и активности.
5. Сопутствующие болезни и лекарства
Избыточный вес может быть связан не с самим гормоном, а с заболеваниями:
- синдром поликистозных яичников;
- гипотиреоз;
- длительный стресс и высокий уровень кортизола.
Кроме того, набор веса возможен при приёме антидепрессантов, кортикостероидов, инсулина или бета-блокаторов.
6. Образ жизни
Малоподвижность, частые перекусы, избыток сладостей и фастфуда, недосып — всё это снижает метаболизм и усиливает склонность к накоплению жира.
Как контролировать вес во время приёма прогестерона
Шаг 1. Поддерживайте активность
Минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю — основа здорового обмена веществ. Подойдут прогулки, плавание, йога, танцы. Если добавить силовые тренировки дважды в неделю, мышцы помогут ускорить метаболизм и укрепят кости, что особенно важно в менопаузе.
Шаг 2. Пересмотрите рацион
Включайте больше овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы, орехов и растительных масел. Сократите сахар, трансжиры, солёные продукты и алкоголь.
Для снижения веса нужен умеренный дефицит калорий, но слишком строгие диеты могут навредить — лучше обсудить питание с врачом или диетологом.
Шаг 3. Следите за сном
Хроническое недосыпание повышает аппетит и снижает чувствительность к инсулину. Старайтесь спать не менее семи часов, ложиться и вставать в одно и то же время, не пользоваться гаджетами перед сном.
Шаг 4. Снижайте уровень стресса
Кортизол напрямую связан с накоплением жира в области живота. Помогают медитация, дыхательные практики, прогулки, творчество. Главное — регулярность и удовольствие от процесса.
Шаг 5. Советуйтесь с врачом
Если вы замечаете резкие колебания веса, обсудите это с эндокринологом или гинекологом. Врач поможет скорректировать дозу препарата или подобрать альтернативную схему терапии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Самостоятельно отменить приём гормонов при первых изменениях веса.
Последствие: нарушение цикла, ухудшение симптомов менопаузы.
Альтернатива: консультация со специалистом и корректировка дозировки.
- Ошибка: "Компенсировать" прибавку в весе строгими диетами.
Последствие: гормональный сбой и потеря мышечной массы.
Альтернатива: сбалансированное питание и физическая активность.
- Ошибка: Игнорировать хронический стресс.
Последствие: повышение уровня кортизола и аппетита.
Альтернатива: регулярные практики релаксации, йога или дыхательные упражнения.
А что если вес растёт, несмотря на усилия?
Такое возможно, если причина не в прогестероне, а в сопутствующих процессах. Иногда гормональные препараты просто совпадают по времени с естественными изменениями обмена веществ. Медицинские анализы помогут исключить эндокринные нарушения и скорректировать лечение.
Важно понимать: прибавка в 1-2 килограмма не всегда требует вмешательства. Главное — общее самочувствие, уровень энергии и стабильность состояния.
Плюсы и минусы приёма прогестерона
|
Плюсы
|
Минусы
|
Нормализует цикл
|
Возможна задержка жидкости
|
Снижает симптомы ПМС и менопаузы
|
Изменение аппетита
|
Поддерживает беременность
|
Временное вздутие живота
|
Улучшает состояние эндометрия
|
Индивидуальная чувствительность
|
Может стабилизировать настроение
|
Требует врачебного контроля
FAQ
Как понять, что вес увеличился из-за прогестерона?
Определить это сложно: вес может меняться из-за питания, сна, стресса или других гормонов. Если увеличение не превышает 1-2 кг и проходит через несколько недель, это, скорее всего, временно.
Что делать, если на фоне ЗГТ появился лишний вес?
Не отменяйте препарат самостоятельно. Обратитесь к врачу — возможно, потребуется изменить дозировку или тип гормона.
Можно ли принимать прогестерон и не набирать вес?
Да. При активном образе жизни, правильном питании и достаточном сне риск минимален.
Нужна ли диета при приёме гормональных средств?
Нет специальной "гормональной" диеты. Подойдут общие принципы здорового питания с акцентом на свежие продукты и умеренность.
Мифы и правда
- Миф: прогестерон всегда вызывает ожирение.
Правда: серьёзных доказательств этому нет. Прибавка веса чаще связана с образом жизни и гормональными колебаниями.
- Миф: все противозачаточные средства "толстят".
Правда: большинство современных препаратов безопасны в этом плане.
- Миф: снижение дозы гормона гарантирует похудение.
Правда: масса тела зависит от множества факторов, и изменение дозировки без врача может навредить.
Интересные факты
- Прогестерон называют "гормоном спокойствия": он помогает стабилизировать настроение и улучшает сон.
- При нормальном уровне прогестерона снижается частота мигреней у женщин.
