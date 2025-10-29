Прогестерон под подозрением: правда ли гормон делает женщин полнее

Многие женщины замечают: стоит начать приём гормональных контрацептивов или пройти заместительную терапию в менопаузе — стрелка весов будто "ползёт" вверх. Кажется, виноват именно прогестерон. Но действительно ли этот гормон способен сам по себе привести к набору лишних килограммов? Разбираемся, что об этом известно науке и как сохранить вес под контролем.

Что делает прогестерон в организме

Прогестерон — один из ключевых женских гормонов наряду с эстрогеном. Он регулирует менструальный цикл, участвует в овуляции и помогает организму подготовиться к беременности. В норме вырабатывается яичниками и надпочечниками, а во время вынашивания ребёнка — ещё и плацентой.

После овуляции начинается лютеиновая фаза — в это время прогестерон утолщает слизистую оболочку матки, создавая условия для имплантации оплодотворённой яйцеклетки. Если беременность не наступает, уровень гормона падает, и начинается новая менструация.

В медицине применяются и синтетические формы — прогестины. Они входят в состав противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей, инъекций, а также препаратов для заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Прогестерон назначают и при нарушениях цикла, эндометриозе, синдроме поликистозных яичников.

Связь между прогестероном и набором веса

Исследования показывают: значимого увеличения массы тела при применении препаратов прогестерона не наблюдается. В обзоре 2016 года, который включал данные более 11 000 женщин, не было найдено доказательств серьёзного влияния гормона на вес. В среднем участницы набирали менее двух килограммов за год — что считается физиологической нормой.

Схожие выводы сделали и учёные, наблюдавшие женщин, принимающих прогестин-содержащую ЗГТ. Вес, индекс массы тела и уровень сахара в крови оставались стабильными.

Таким образом, прогестерон сам по себе редко становится причиной набора веса. Гораздо чаще в игру вступают другие факторы — от колебаний гормонов до стресса и образа жизни.

Почему вес всё же может меняться

1. Задержка жидкости

Повышение уровня прогестерона может вызывать временное удержание воды. Из-за этого появляются отёки, вздутие живота, ощущение "тяжести" — хотя реального прироста жировой массы нет.

2. Изменение аппетита

Во время лютеиновой фазы цикла повышается тяга к еде. Те же механизмы могут сработать и при приёме гормональных препаратов — человек ест больше, чем нужно, и незаметно увеличивает калорийность рациона.

3. Замедление пищеварения

Прогестерон снижает активность кишечных сокращений, из-за чего пища дольше переваривается. Возникает вздутие, чувство переполненности и визуальное впечатление прибавки в весе.

4. Гормональные сдвиги при менопаузе

Во время перименопаузы естественный уровень прогестерона и эстрогена падает, меняется состав тела: мышечная масса уменьшается, а жировая ткань перераспределяется в область живота. Иногда ЗГТ помогает стабилизировать этот процесс, но многое зависит от питания и активности.

5. Сопутствующие болезни и лекарства

Избыточный вес может быть связан не с самим гормоном, а с заболеваниями:

синдром поликистозных яичников;

гипотиреоз;

длительный стресс и высокий уровень кортизола.

Кроме того, набор веса возможен при приёме антидепрессантов, кортикостероидов, инсулина или бета-блокаторов.

6. Образ жизни

Малоподвижность, частые перекусы, избыток сладостей и фастфуда, недосып — всё это снижает метаболизм и усиливает склонность к накоплению жира.

Как контролировать вес во время приёма прогестерона

Шаг 1. Поддерживайте активность

Минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю — основа здорового обмена веществ. Подойдут прогулки, плавание, йога, танцы. Если добавить силовые тренировки дважды в неделю, мышцы помогут ускорить метаболизм и укрепят кости, что особенно важно в менопаузе.

Шаг 2. Пересмотрите рацион

Включайте больше овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы, орехов и растительных масел. Сократите сахар, трансжиры, солёные продукты и алкоголь.

Для снижения веса нужен умеренный дефицит калорий, но слишком строгие диеты могут навредить — лучше обсудить питание с врачом или диетологом.

Шаг 3. Следите за сном

Хроническое недосыпание повышает аппетит и снижает чувствительность к инсулину. Старайтесь спать не менее семи часов, ложиться и вставать в одно и то же время, не пользоваться гаджетами перед сном.

Шаг 4. Снижайте уровень стресса

Кортизол напрямую связан с накоплением жира в области живота. Помогают медитация, дыхательные практики, прогулки, творчество. Главное — регулярность и удовольствие от процесса.

Шаг 5. Советуйтесь с врачом

Если вы замечаете резкие колебания веса, обсудите это с эндокринологом или гинекологом. Врач поможет скорректировать дозу препарата или подобрать альтернативную схему терапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Самостоятельно отменить приём гормонов при первых изменениях веса.

Последствие: нарушение цикла, ухудшение симптомов менопаузы.

Альтернатива: консультация со специалистом и корректировка дозировки.

Самостоятельно отменить приём гормонов при первых изменениях веса. нарушение цикла, ухудшение симптомов менопаузы. консультация со специалистом и корректировка дозировки. Ошибка: "Компенсировать" прибавку в весе строгими диетами.

Последствие: гормональный сбой и потеря мышечной массы.

Альтернатива: сбалансированное питание и физическая активность.

"Компенсировать" прибавку в весе строгими диетами. гормональный сбой и потеря мышечной массы. сбалансированное питание и физическая активность. Ошибка: Игнорировать хронический стресс.

Последствие: повышение уровня кортизола и аппетита.

Альтернатива: регулярные практики релаксации, йога или дыхательные упражнения.

А что если вес растёт, несмотря на усилия?

Такое возможно, если причина не в прогестероне, а в сопутствующих процессах. Иногда гормональные препараты просто совпадают по времени с естественными изменениями обмена веществ. Медицинские анализы помогут исключить эндокринные нарушения и скорректировать лечение.

Важно понимать: прибавка в 1-2 килограмма не всегда требует вмешательства. Главное — общее самочувствие, уровень энергии и стабильность состояния.

Плюсы и минусы приёма прогестерона

Плюсы Минусы Нормализует цикл Возможна задержка жидкости Снижает симптомы ПМС и менопаузы Изменение аппетита Поддерживает беременность Временное вздутие живота Улучшает состояние эндометрия Индивидуальная чувствительность Может стабилизировать настроение Требует врачебного контроля

FAQ

Как понять, что вес увеличился из-за прогестерона?

Определить это сложно: вес может меняться из-за питания, сна, стресса или других гормонов. Если увеличение не превышает 1-2 кг и проходит через несколько недель, это, скорее всего, временно.

Что делать, если на фоне ЗГТ появился лишний вес?

Не отменяйте препарат самостоятельно. Обратитесь к врачу — возможно, потребуется изменить дозировку или тип гормона.

Можно ли принимать прогестерон и не набирать вес?

Да. При активном образе жизни, правильном питании и достаточном сне риск минимален.

Нужна ли диета при приёме гормональных средств?

Нет специальной "гормональной" диеты. Подойдут общие принципы здорового питания с акцентом на свежие продукты и умеренность.

Мифы и правда

Миф: прогестерон всегда вызывает ожирение.

Правда: серьёзных доказательств этому нет. Прибавка веса чаще связана с образом жизни и гормональными колебаниями.

прогестерон всегда вызывает ожирение. серьёзных доказательств этому нет. Прибавка веса чаще связана с образом жизни и гормональными колебаниями. Миф: все противозачаточные средства "толстят".

Правда: большинство современных препаратов безопасны в этом плане.

все противозачаточные средства "толстят". большинство современных препаратов безопасны в этом плане. Миф: снижение дозы гормона гарантирует похудение.

Правда: масса тела зависит от множества факторов, и изменение дозировки без врача может навредить.

Интересные факты