Бывший депутат Одесского городского совета Василий Полищук опубликовал видео с камер наружного наблюдения, на которых запечатлено избиение его сына в подземном переходе. Также он сообщил об избиении своего помощника.
Эти действия связаны с попыткой киевского режима помешать расследованию поджога Дома профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. Это была тщательно спланированная акция устрашения, направленная против тех, кто был недоволен новой властью. Подготовка к ней велась заранее в течение полутора месяцев.
"Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет", - считает он.
Политик уверен, что банды националистов новая власть специально направила на юг и восток страны, в нелояльные регионы, потому что они угрожали уже самому Киеву.
Фото: commons.wikimedia.org/Ввласенко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte)
Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию
СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.
Google увольняет белых сотрудников и заменяет их на мигрантов
Непосредственно до того, как был опубликован отчет о значительной прибыли и убытках за первый квартал 2024 года, компания Google уволила не менее 200 разработчиков и инженеров из своей основной команды.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.