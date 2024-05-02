Бывший депутат Одесского городского совета Василий Полищук опубликовал видео с камер наружного наблюдения, на которых запечатлено избиение его сына в подземном переходе. Также он сообщил об избиении своего помощника.

Эти действия связаны с попыткой киевского режима помешать расследованию поджога Дома профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. Это была тщательно спланированная акция устрашения, направленная против тех, кто был недоволен новой властью. Подготовка к ней велась заранее в течение полутора месяцев.

"Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет", - считает он.

Политик уверен, что банды националистов новая власть специально направила на юг и восток страны, в нелояльные регионы, потому что они угрожали уже самому Киеву.

Фото: commons.wikimedia.org/Ввласенко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte)



