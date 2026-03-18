Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новостройки
© commons.wikimedia.org by Товболатов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:52

Тюмень на уме: как профессиональная приемка новостроек спасает покупателей от скрытых дефектов

В Тюмени за последний год спрос на профессиональную приемку квартир в новостройках поднялся на 15%. Динамика за трехлетний период еще более показательна: интерес дольщиков к независимой оценке качества жилья увеличился втрое. Тенденция обусловлена как активным наращиванием объемов жилищного строительства, так и частым выявлением строительных браков при передаче ключей. В 2025 году стоимость таких услуг варьируется от 4,5 до 12 тысяч рублей в зависимости от метража и сложности инженерных систем.

Почему приемка стала обязательным этапом

Современные покупатели все реже рискуют подписывать документы без предварительного осмотра специалистами. По статистике, более 80% новоселов прибегают к услугам приемки, стремясь обезопасить себя от скрытых трат на устранение дефектов в будущем. Профессионалы проверяют геометрию конструкций, состояние отделочных материалов, работоспособность электрической сети, сантехники и систем вентиляции.

Наиболее распространенными проблемами остаются продувание окон, трещины в стеновых перегородках, перекосы дверных проемов и протечки инженерных узлов. Подобные недочеты могут проявиться не сразу, но значительно усложняют эксплуатацию помещения. Своевременное обращение к экспертам позволяет зафиксировать эти недостатки на старте, предотвращая потенциальные финансовые потери для владельца недвижимости.

"Покупатели все чаще обращаются к профессионалам, чтобы избежать затрат на исправление недочетов. Услуга стала практически обязательной: более 80% клиентов заказывают приемку перед подписанием акта приема‑передачи. Это позволяет избежать значительных финансовых потерь в будущем, связанных с устранением дефектов, которые могут проявиться спустя годы".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Специфика проверки частных домов

Сектор индивидуального жилищного строительства демонстрирует еще более радикальный скачок спроса, увеличившись за год на 40%, а к показателям 2024 года — в три раза. Несмотря на общую востребованность, инспекция домов требует значительно больше усилий, чем проверка квартир. Процесс осложняется отсутствием жесткого государственного контроля на разных стадиях стройки и частым дефицитом качественной проектной документации.

Специалисты советуют проверять дома поэтапно, отслеживая состояние объекта с момента закладки фундамента до финишной отделки. Такой системный подход позволяет выявить скрытые дефекты, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре готового здания. Стоимость экспертной оценки частного дома варьируется от 15 до 30 тысяч рублей, что оправдано сложностью конструктивных решений.

Юридическая защита через дефектную ведомость

Любая процедура осмотра завершается составлением акта или дефектной ведомости, где указываются все выявленные сбои и нарушения. Этот документ выступает базой для претензий к девелоперу. Важно подчеркнуть, что все договоренности об устранении ошибок должны быть оформлены письменно, поскольку устные заверения застройщика не имеют юридического веса в суде.

В случаях, когда компания пытается уклониться от фиксации нарушений или настаивает на подписании акта без учета замечаний, покупателю следует направить официальную претензию заказным письмом. Такая документация становится главным доказательством в судебных разбирательствах, позволяя требовать соразмерного уменьшения цены или компенсации расходов на сторонний ремонт до того, как право собственности перейдет к владельцу.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Бензин на взлёте, а цены в магазинах качаются: что происходит с чеками в Свердловской области 16.03.2026 в 12:59
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet