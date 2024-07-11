Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.

В начале эксперт сразу же дал понять, что вредных комбинаций в еде может быть огромное количество. Однако он посоветовал не объединять на одной тарелке сладкое и жирное, а также лучше избегать соединения мясного продукта с простыми углеводами и продукцией, которая подверглась промышленной очистке, в результате которой утратила большое количество полезных веществ в своём составе.

В список нежелательных объединений он включил белый рис и такую котлету из свиной корейки в панировке, как свиная отбивная. По его словам, в таком мясном блюде будет содержаться много триглицеридов, в которых присутствуют лишь насыщенные жирные кислоты, которые могут вызвать заболевания сердца и кровеносных сосудов. Белый рис же является продуктом, подвергнутым очистке, а также состоит из клетчатки. Однако без оболочки он утрачивает свои полезные свойства.

В список плохих сочетаний он также добавил бургер с каким-нибудь калорийным и сладким напитком, которые зачастую покупают в таких популярных форматах заведений общественного питания, как рестораны быстрого питания.

Алексей Кабанов порекомендовал следовать в своём рационе питания определённых правил. Соль и сахар, по его мнению, нужно как можно больше урезать. Также нужно серьёзно подходить к выбору такого питательного вещества, необходимого человеческому организму для роста и поддержания здоровья как белок. Цельнозерновая продукция может стать прекрасной заменой для рафинированной еды. Помимо этого, надо следить за своей нормой клетчатки в день и употреблять фрукты.

Фото: Flickr / KittyKaht (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)